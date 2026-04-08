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Amazon annonce la fin des anciens Kindle : impossible de télécharger des livres

3 min.
8 Avr. 2026 • 20:58
0

Le 20 mai 2026, Amazon coupera l’accès aux achats, emprunts et téléchargements de nouveaux contenus pour tous les Kindle et Kindle Fire commercialisés en 2012 ou avant. Les livres déjà téléchargés pourront toujours être lus et les utilisateurs pourront continuer à accéder à leur bibliothèque via l’application mobile Kindle, Kindle sur le Web ou un appareil plus récent. En revanche, une désinscription ou une réinitialisation après la date limite sera irréversible : ces appareils ne pourront plus être réenregistrés sur un compte Amazon.

Amazon Kindle Colorsoft

C’est la fin pour plusieurs Amazon Kindle

Les modèles concernés couvrent 14 ans de production, du Kindle original de 2007 doté d’un clavier physique et d’une molette de défilement, jusqu’au Kindle Paperwhite première génération et aux tablettes Kindle Fire HD de 2012. Voici la liste :

  • Kindle 1ère génération (2007)
  • Kindle DX et DX Graphite (2009 et 2010)
  • Kindle Keyboard (2010)
  • Kindle 4 (2011)
  • Kindle Touch (2011)
  • Kindle 5 (2012)
  • Kindle Paperwhite 1ère génération (2012)
  • Kindle Fire 1ère génération (2011)
  • Kindle Fire 2e génération (2012)
  • Kindle Fire HD 7 (2012)
  • Kindle Fire HD 8.9 (2012)

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon resserre l’étau sur ses lisseuses électroniques. En 2016, le commerçant en ligne avait déjà imposé une mise à jour logicielle obligatoire aux mêmes générations pour maintenir leur accès à la boutique. Dix ans plus tard, Amazon referme définitivement cette parenthèse.

Amazon contactera par e-mail les utilisateurs concernés avant l’échéance pour les informer des changements. Pour ceux qui souhaitent migrer vers un appareil plus récent, Amazon propose un bon de réduction de 20 % sur les nouveaux Kindle ainsi qu’un crédit de 20 dollars en livres numériques, crédité après l’achat et valable jusqu’au 20 juin 2026. On peut se douter que ce sera 20 euros en France, bien que cela reste à confirmer. L’ensemble des achats antérieurs restera accessible sur le nouvel appareil via le même compte.

Un point de vigilance s’impose pour les utilisateurs de tablettes Kindle Fire antérieures à 2012 : si les restrictions s’appliquent à eux de la même façon que pour les liseuses en ce qui concerne les livres, les autres applications et services Amazon installés sur ces tablettes ne seront pas concernés.

Les nouveaux Kindle sont à retrouver sur Amazon.

SOURCEThe Verge

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