Naruto revient avec NARUTO × NINKŪ et un nouveau manga de Masashi Kishimoto

La franchise Naruto prépare un retour sur deux fronts : un anime inédit en quatre épisodes croisant son univers avec NINKŪ, ainsi qu’un nouveau manga dessiné par Masashi Kishimoto. Ces annonces ont été faites dans la nuit du 10 au 11 octobre, heure de Paris, pendant le panel « NARUTO: What’s Next? » du New York Comic Con.

Quatre épisodes pour réunir deux générations de ninjas

Le projet d’animation porte le titre NARUTO × NINKŪ. Il ne s’agit ni d’une nouvelle saison de Boruto, ni du long-métrage auquel certaines informations publiées avant l’événement avaient fait penser. La production prendra la forme de quatre épisodes entièrement supervisés par Masashi Kishimoto, créateur de Naruto, et Kōji Kiriyama, auteur de NINKŪ.

Le choix de ce partenaire n’a rien d’un rapprochement commercial improvisé. Kishimoto cite depuis longtemps NINKŪ, manga lancé au début des années 1990, parmi ses influences majeures. Dans le message diffusé pendant le panel, il explique avoir créé Naruto parce qu’il voulait lui-même voir une continuation de cette œuvre et présente Fūsuke comme le mentor secret de son héros. Le croisement transforme donc une filiation artistique connue des lecteurs japonais en histoire officielle.

Le synopsis place Naruto, Sasuke et Sakura à l’époque où l’équipe 7 est encore dirigée par Kakashi. Celui-ci leur confie une mission sans pouvoir les accompagner et nomme Naruto chef par intérim. Le trio se perd alors dans un autre monde où il rencontre Fūsuke, jeune combattant au visage de grenouille et personnage central de NINKŪ. Le premier teaser officiel montre ce point de départ, sans révéler la date de diffusion ni la plateforme qui accueillera les épisodes.

Masashi Kishimoto reprend aussi le crayon

L’autre annonce importante concerne directement le manga. Une courte vidéo a dévoilé des storyboards montrant les visages de pierre des anciens Hokage, puis un septième monument en construction. Naruto apparaît avec le chapeau de Hokage, aux côtés de Kakashi, Sasuke et Sakura tenant un bébé. La séquence se termine sur un affrontement entre Naruto et Sasuke avant d’afficher la promesse d’un nouveau manga dessiné par Masashi Kishimoto.

Le terme reste volontairement large. L’équipe n’a communiqué ni titre, ni nombre de chapitres, ni magazine, ni calendrier de publication. Les prochains détails sont réservés au Jump Festa 2027, organisé les 19 et 20 décembre 2026 au Japon. Cette prudence est importante : l’annonce confirme le retour de Kishimoto au dessin dans l’univers de Naruto, mais ne permet pas encore de parler de série régulière ou de suite directe.

Une feuille de route plus vaste, encore incomplète

Ces deux projets s’inscrivent dans « Project Rasengan », une feuille de route mondiale qui doit coordonner manga, animation, jeux et cartes sur plusieurs années. Plusieurs cases du calendrier présenté à New York restent cependant masquées. La production du film en prises de vues réelles réalisé par Destin Daniel Cretton a seulement été évoquée par un message du cinéaste, sans distribution, image de tournage ou date supplémentaire.

Deux éléments commerciaux sont plus précis. Naruto Mobile, jeu d’action disponible en Chine depuis 2016, doit être proposé dans le monde, mais sa date et ses territoires restent à déterminer. Le Naruto Card Game vise pour sa part une sortie simultanée internationale en juin 2027. Le contenu le plus concret à court terme demeure donc NARUTO × NINKŪ : quatre épisodes confirmés, une histoire située autour de l’équipe 7 et une supervision conjointe des deux auteurs, mais encore aucun calendrier de diffusion.