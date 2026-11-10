Gemini 4 Carbon, l’IA la plus puissante de Google, est disponible

Google annonce la disponibilité générale de Gemini 4 Carbon, son nouveau modèle d’intelligence artificielle présenté fin octobre. Cette IA, qui est la plus performante de Google, est désormais accessible aux développeurs, aux entreprises et aux abonnés Google AI Ultra, avec des capacités renforcées en programmation, en recherche scientifique et en raisonnement complexe.

Après une première phase de tests réservée à un groupe de spécialistes en cybersécurité via le programme Fairwind, Google passe à l’étape supérieure. Gemini 4 Carbon était jusqu’ici réservé à des partenaires sélectionnés afin de tester ses capacités et de renforcer ses protections contre les utilisations malveillantes. Le groupe ouvre maintenant son accès à un public bien plus large.

Le modèle de Google affiche des résultats supérieurs à ceux de GPT-6 Astra d’OpenAI et de Claude Opus 5.5 d’Anthropic dans la majorité des benchmarks.

Un modèle IA conçu pour les tâches les plus complexes

Gemini 4 Carbon se distingue notamment par sa capacité à mener des tâches longues nécessitant plusieurs étapes de raisonnement. Google cite des exemples comme le débogage de logiciels complexes, la recherche de failles de sécurité, l’analyse de grandes quantités de documents ou encore les travaux scientifiques impliquant plusieurs hypothèses et vérifications.

En matière de programmation, Gemini 4 Carbon peut notamment analyser plusieurs parties d’un projet, identifier l’origine d’un problème et vérifier les corrections apportées. Il est également capable de produire des applications complètes en contrôlant lui-même le résultat visuel de son code. Google met aussi en avant ses progrès en raisonnement spatial, en conception d’interfaces et en développement 3D.

Pour les projets les plus ambitieux, Google présente également une nouveauté dans Antigravity : /swarm. Cette fonctionnalité expérimentale permet de transformer une seule instruction en un travail collectif réalisé par plusieurs agents IA. Gemini 4 Carbon peut ainsi prendre en charge l’architecture générale, la coordination et l’audit, tandis que des modèles plus rapides s’occupent de tâches parallèles. Les utilisateurs peuvent suivre leur progression en temps réel.

Gemini 4 Carbon étend sa disponibilité

Dans l’application Gemini, Gemini 4 Carbon est accessible aux abonnés Google AI Ultra, ainsi que dans le Mode IA du moteur de recherche de Google et Antigravity. Les abonnés aux offres inférieures, notamment Google AI Pro, conservent l’accès à Gemini 4 Argon.

Les développeurs peuvent également utiliser le modèle via l’API de Gemini dans Google AI Studio et Android Studio. Le tarif promotionnel est fixé à 2 dollars par million de tokens en entrée et 10 dollars par million en sortie jusqu’au 30 novembre. Après cette période, les prix passeront respectivement à 4 et 20 dollars.

Google précise enfin que Gemini 4 Argon reste son modèle recommandé pour la majorité des tâches de programmation et de travail courant. Gemini 4 Carbon vise les demandes nécessitant davantage de puissance de raisonnement, avec une consommation de tokens plus importante.