Rockstar Games annonce que Grand Theft Auto VI (GTA 6) a représenté 3,79 milliards de dollars de ventes lors des premières 24 heures. Cela établit un nouveau record, tous supports confondus, devenant ainsi le plus grand lancement de l’histoire du divertissement. Pour sa part, GTA 5 avait vu ses ventes initiales représenter 815,7 millions de dollars pour 11 millions de copies en 2013.

GTA 6 établit un record de ventes

Dans la foulée, Rockstar Games annonce avoir vendu 32,5 millions de copies de GTA 6 en tant que précommandes. Là encore, c’est un nouveau record.

« C’est avec une immense gratitude que nous entamons un nouveau chapitre de l’histoire de Rockstar Games avec la sortie de Grand Theft Auto VI », a déclaré Sam Houser, président et fondateur de Rockstar Games. « Nous sommes profondément touchés par l’accueil que nous ont réservé les joueurs du monde entier et nous sommes ravis de partager ce moment avec vous ».

Dire que le montant de 3,79 milliards de dollars pour GTA 6 lors de sa première journée est impressionnant serait un euphémisme. Même les plus gros films ne rapportent pas autant sur leur carrière. Rien qu’en 2026, le plus gros film au box-office a été Spider-Man : Brand New Day avec 2,52 milliards de dollars de recettes, tout en sachant qu’il a été au cinéma pendant de longues semaines. Pour sa part, Avengers : Endgame a représenté 2,94 milliards de dollars. C’est le plus gros film de tous les temps au box-office. Dans le cas de GTA 6, ce sont 3,79 milliards de dollars… lors des premières 24 heures.

Un succès chez les testeurs et les joueurs

Le succès est gigantesque et cela se ressent dans les tests. Le jeu de Rockstar Games a obtenu la moyenne de 99/100 sur Metacritic, ce qui est en fait le jeu le mieux noté de tous les temps, à égalité avec The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Les joueurs ont également des avis plus que positifs. Il faut dire que cela fait 13 ans qu’ils attendaient la suite à GTA 5.

GTA 6 est disponible depuis le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Une version PC arrivera plus tard, bien que Rockstar Games n’a encore rien officialisé. Il se murmure que ce sera pour le début de 2027.

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