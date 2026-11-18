À quelques heures de son lancement officiel, Grand Theft Auto 6 signe déjà une entrée fracassante dans l’histoire du jeu vidéo. Les premiers tests publiés le 18 novembre 2026 placent en effet le nouveau titre de Rockstar au sommet de Metacritic, avec une moyenne de 99 sur 100 (sur une centaine de tests). Une performance rarissime qui le rapproche d’un autre monument du jeu vidéo : The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Des critiques presque unanimement enthousiastes

Sur PlayStation 5, GTA 6 affiche un Metascore de 99 après la publication de plus d’une centaine de critiques. La version Xbox Series X|S obtient elle aussi cette moyenne, malgré un nombre de tests nettement inférieur. Les évaluations recensées sont toutes positives, avec plusieurs notes maximales attribuées notamment par IGN, The Guardian, Edge et Game Informer. Les appréciations les moins élevées restent au niveau de 90 sur 100.

Le compteur de Metacritic continue toutefois de progresser. La moyenne pourrait donc évoluer à mesure que de nouveaux médias publieront leur verdict. À ce stade, l’accueil réservé au jeu reste néanmoins exceptionnel.

Rockstar dépasse ses propres records

Cette performance permet à GTA 6 de faire mieux que les précédentes productions de la franchise. GTA IV détenait jusqu’ici le meilleur résultat de la série avec 98 points, tandis que GTA V et GTA III culminaient à 97. Le nouvel épisode rejoint ainsi Ocarina of Time, qui conservait depuis 1998 une place historique avec son score de 99.

Le jeu s’installe également en tête des sorties les mieux évaluées de 2026, comme Forza Horizon 6. Un succès critique qui vient renforcer l’attente autour du projet de Rockstar, déjà particulièrement remarqué lors des nominations aux Game Awards 2026.

Vice City ouvre ses portes le 19 novembre

Le rendez-vous est fixé au 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X|S. En France, l’édition standard est proposée à 79,99 euros, contre 99,99 euros pour l’édition Ultimate. Le lancement s’effectue progressivement, chaque territoire pouvant accéder au jeu à minuit selon son heure locale. La Nouvelle-Zélande fait donc partie des premiers pays à découvrir cette nouvelle aventure.

Reste maintenant à savoir si l’enthousiasme des critiques se traduira par un succès commercial à la hauteur de cette notation historique.