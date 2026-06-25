Forza Horizon 6 atteint les 10 millions de joueurs avant même sa sortie sur PS5

À peine plus d’un mois après son lancement sur Xbox Series X|S et PC, Forza Horizon 6 aurait déjà dépassé la barre symbolique des 10 millions de joueurs. Un cap d’autant plus impresionnant pour Playground Games que la version PlayStation 5 reste attendue plus tard en 2026.

Un compteur en jeu dépasse 10,3 millions de participants

Le chiffre provient du défi Radar Diffluence, l’une des premières activités proposées dans l’aventure japonaise de Forza Horizon 6. Le compteur de ce défi affichait plus de 10,3 millions de validations au 24 juin, soit un indicateur très concret de la fréquentation du titre sur les plateformes déjà disponibles.

Cette donnée ne constitue pas nécessairement un bilan officiel des comptes uniques, mais elle confirme l’ampleur du démarrage. Peu après la sortie du jeu, Playground Games avait déjà fait état de plus de six millions de joueurs, notamment grâce à la disponibilité immédiate du titre dans le Xbox Game Pass.

Le Japon séduit les joueurs Xbox et PC

Après le Mexique de Forza Horizon 5, la série transporte cette fois le Horizon Festival au Japon. Entre les rues illuminées de Tokyo, les routes de montagne, les villages traditionnels et les rassemblements automobiles inspirés de la culture locale, FH 6 répond à une destination longtemps réclamée par les joueurs.

Le succès du jeu devrait encore s’amplifier avec son arrivée sur PS5. Microsoft a confirmé que cette version sortirait avant la fin de l’année, sans communiquer de date précise. La précédente édition, Forza Horizon 5, avait déjà connu un solide accueil commercial sur la console de Sony après son portage en 2025.

Une franchise devenue centrale pour Xbox

Disponible sur Xbox Series X|S, PC, Xbox Cloud Gaming et via certaines formules Game Pass, Forza Horizon 6 s’impose déjà comme l’un des plus grands lancements de l’année pour Microsoft. L’arrivée prochaine du titre sur PS5 pourrait lui permettre d’élargir encore son audience et de confirmer l’importance croissante de la stratégie multiplateforme de Xbox… à moins que ces excellents chiffres sur Xbox et PC ne confortent au contraire le revirement d’Asha Sharma concernant les exclusivités.