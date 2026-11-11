La PlayStation 5 atteint les 100 millions de ventes

Sony annonce avoir vendu 100 millions de PlayStation 5 dans le monde au 10 novembre 2026. La PS5 a donc mis six ans pour atteindre ce pallier notable, sachant qu’elle est disponible depuis le 19 novembre 2020.

Le cap des 100 millions de PS5 vendues est atteint

Ce nouveau palier prend une dimension particulière à la lumière des derniers résultats financiers de Sony. Au début du mois, l’entreprise avait annoncé avoir écoulé 97,9 millions de PS5 au 30 septembre 2026. Les données détaillées faisaient état de 93,7 millions d’unités cumulées au 31 mars, auxquelles se sont ajoutées 1,6 million de consoles au premier trimestre fiscal, puis 2,6 millions au deuxième. Le passage au-dessus des 100 millions implique donc plus de 2,1 millions de consoles supplémentaires vendues en seulement 41 jours.

Cette progression intervient alors que le rythme annuel des livraisons reste en baisse. Au cours du trimestre juillet-septembre, Sony avait vendu 2,6 millions de PS5, contre 4 millions sur la même période un an plus tôt. Cela représente un recul de 35 % sur un an. Le franchissement du cap des 100 millions montre néanmoins que la console continue d’alimenter un important réseau de distribution à l’approche des fêtes de fin d’année

Avec plus de 100 millions de consoles vendues, la PS5 se rapproche désormais du total historique de la première PlayStation qui dépasse les 102,4 millions d’exemplaires selon les chiffres de Sony. La PS4 reste à plus de 117 millions, tandis que la PlayStation 2 conserve la première place avec plus de 160 millions d’unités.

GTA 6 a aidé dans les ventes

Le calendrier de cette annonce attire également l’attention. GTA 6 sortira le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Rockstar Games a lancé le préchargement du jeu le 10 novembre, soit précisément à la date retenue par Sony pour son nouveau décompte. L’attente autour du prochain titre de Rockstar Games étant importante, on peut se douter que plusieurs personnes ont décidé d’acheter une PS5 ou PS5 Pro afin de pouvoir y jouer.

Cela étant dit, il ne faut pas croire que les 2,1 millions de consoles vendues pendant la période soient exclusivement en lien avec GTA 6. On peut se douter que des joueurs ont acheté la PS5 pour d’autres jeux.