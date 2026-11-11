TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo La PlayStation 5 atteint les 100 millions de ventes
Jeux vidéo

La PlayStation 5 atteint les 100 millions de ventes

3 min.
11 Nov. 2026 • 10:29
0

Sony annonce avoir vendu 100 millions de PlayStation 5 dans le monde au 10 novembre 2026. La PS5 a donc mis six ans pour atteindre ce pallier notable, sachant qu’elle est disponible depuis le 19 novembre 2020.

PS5 Pro PlayStation 5 Couchee et Manette DualSense

Le cap des 100 millions de PS5 vendues est atteint

Ce nouveau palier prend une dimension particulière à la lumière des derniers résultats financiers de Sony. Au début du mois, l’entreprise avait annoncé avoir écoulé 97,9 millions de PS5 au 30 septembre 2026. Les données détaillées faisaient état de 93,7 millions d’unités cumulées au 31 mars, auxquelles se sont ajoutées 1,6 million de consoles au premier trimestre fiscal, puis 2,6 millions au deuxième. Le passage au-dessus des 100 millions implique donc plus de 2,1 millions de consoles supplémentaires vendues en seulement 41 jours.

Cette progression intervient alors que le rythme annuel des livraisons reste en baisse. Au cours du trimestre juillet-septembre, Sony avait vendu 2,6 millions de PS5, contre 4 millions sur la même période un an plus tôt. Cela représente un recul de 35 % sur un an. Le franchissement du cap des 100 millions montre néanmoins que la console continue d’alimenter un important réseau de distribution à l’approche des fêtes de fin d’année

Avec plus de 100 millions de consoles vendues, la PS5 se rapproche désormais du total historique de la première PlayStation qui dépasse les 102,4 millions d’exemplaires selon les chiffres de Sony. La PS4 reste à plus de 117 millions, tandis que la PlayStation 2 conserve la première place avec plus de 160 millions d’unités.

GTA 6 a aidé dans les ventes

Le calendrier de cette annonce attire également l’attention. GTA 6 sortira le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Rockstar Games a lancé le préchargement du jeu le 10 novembre, soit précisément à la date retenue par Sony pour son nouveau décompte. L’attente autour du prochain titre de Rockstar Games étant importante, on peut se douter que plusieurs personnes ont décidé d’acheter une PS5 ou PS5 Pro afin de pouvoir y jouer.

Cela étant dit, il ne faut pas croire que les 2,1 millions de consoles vendues pendant la période soient exclusivement en lien avec GTA 6. On peut se douter que des joueurs ont acheté la PS5 pour d’autres jeux.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

PS5 Pro PlayStation 5 Couchee et Manette DualSense Jeux vidéo

La PlayStation 5 progresse encore avec 84,2 millions de ventes

PS5 Pro PlayStation 5 Couchee et Manette DualSense Jeux vidéo

La PlayStation 5 a dépassé les 80 millions de ventes

PlayStation 5 PS5 Logo Jeux vidéo

PS5 : les ventes de consoles chutent, mais les jeux et le PlayStation Network dopent les profits de Sony

PS5 Pro PlayStation Manette DualSense Jeux vidéo

Sony augmente les prix des PS5, PS5 Pro et PlayStation Portal

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

ROG Xbox Ally X

ROG Xbox Ally X : Microsoft déploie officiellement l’Auto Super Resolution jusqu’à 120 FPS

11 Nov. 2026 • 12:40
0 Actu OS

Microsoft officialise le déploiement d’Automatic Super Resolution, ou Auto SR, sur les ROG Xbox Ally X et ROG Xbox Ally X20. Jusqu’ici...

Huang Megaspeed Nvidia

Nvidia soupçonné d’influence sur une enquête américaine concernant un trafic de puces IA

11 Nov. 2026 • 11:15
0 Business

Comme si les frasques de son patron ne suffisaient pas à nourrir la colonne des mauvaises nouvelles, Nvidia se retrouve au centre d’un...

Meta Logo

Muse Ember : Meta lance son modèle IA le plus compact

11 Nov. 2026 • 10:04
1 Internet

Meta a présenté Muse Ember, son modèle d’intelligence artificielle le plus compact et le plus économique à ce...

Link Adulte Zelda Ocarina of Time Remake

Zelda Ocarina of Time : Nintendo annonce d’excellentes ventes au lancement

11 Nov. 2026 • 9:07
0 Jeux vidéo

Le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time réalise un excellent démarrage sur Switch 2. Nintendo annonce déjà plus de...

Fairgames

PlayStation annule Fairgames, son jeu de tir live-service

10 Nov. 2026 • 22:51
0 Jeux vidéo

Sony vient officiellement d’annuler Fairgames, son jeu de tir multijoueur centré sur les braquages. Confirmée par un porte-parole de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Music accueille « Surrender », le nouveau single de Labrinth créé en direct sur le MacBook Pro « tactile »

Apple Music accueille « Surrender », le nouveau single de Labrinth créé en direct sur le MacBook Pro « tactile »

11 Nov. 2026 • 12:45

image de l'article iCloud : Mail, Photos, Contacts et Localiser touchés par une grosse panne

iCloud : Mail, Photos, Contacts et Localiser touchés par une grosse panne

11 Nov. 2026 • 11:20

image de l'article Apple étend sa présence en Turquie avec plusieurs initiatives

Apple étend sa présence en Turquie avec plusieurs initiatives

11 Nov. 2026 • 10:09

image de l'article Apple TV ajoute l’interprétation en langue des signes à ses films originaux

Apple TV ajoute l’interprétation en langue des signes à ses films originaux

11 Nov. 2026 • 9:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site