GTA 6 trailer 3 : voici la bande-annonce de lancement

Rockstar Games vient de mettre en ligne le trailer 3 de Grand Theft Auto VI (GTA 6). Cette bande-annonce de lancement dévoile de nouvelles images du jeu qui sortira le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

Nouvelle bande-annonce pour GTA 6

Il y a de nouveaux éléments avec le trailer 3 de GTA 6. Le passé de Jason pour commencer : il a quitté l’armée dans de mauvaises conditions et travaille désormais dans un port de plaisance. Des scènes suggèrent également que Jason a appartenu aux forces spéciales, ce qui pourrait expliquer ses compétences au combat.

Jason reçoit un appel de Lucia, qui semble être en prison, laissant supposer qu’il va venir la chercher. La bande-annonce présente aussi des scènes d’action, des braquages et des moments intimes entre Jason et Lucia : ils s’embrassent, prennent une douche ensemble et se rapprochent physiquement. Lucia porte un bracelet électronique à la cheville, ce qui pourrait limiter temporairement sa liberté de déplacement dans le jeu. Le couple exprime sa volonté de rester uni malgré les difficultés rencontrées.

La bande-annonce met en avant la version PS5 du jeu et les images présentées ont été capturées sur cette console. Ce n’est pas une surprise, puisque Rockstar Games et Sony ont un accord commercial et les précédentes bandes-annonces avaient aussi été capturées sur PS5.

Pour information, la musique du trailer est celle du duo français Justice avec le morceau Flower in a Hurricane, auquel participent notamment Tame Impala, SZA et King Gizzard & The Lizard Wizard.

Rendez-vous donc le 19 novembre pour jouer à GTA 6 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Voici les liens pour précommander le jeu si ce n’est pas déjà fait :