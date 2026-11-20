Le mois de décembre 2026 s’annonce particulièrement chargé sur Netflix France, avec un programme pensé pour accompagner les fêtes de fin d’année mais aussi pour terminer l’année sur de grosses nouveautés. Séries originales, nouvelles saisons, films de Noël, thrillers, documentaires, stand-up, programmes pour enfants et événements en direct : la plateforme multiplie les sorties dans des genres très différents. Voici donc le calendrier complet des nouveautés Netflix de décembre 2026, avec les dates de mise en ligne et un résumé pour chaque film, série ou programme.

Côté séries Netflix, plusieurs retours devraient retenir l’attention. Emily in Paris : Saison 6 poursuit les aventures d’Emily entre carrière, ambitions et romance, tandis que Meurtres à Åre : Saison 2, La Cage : Saison 2, Selling Sunset : Saison 10 et Mûrs pour l’amour : Saison 2 reviennent avec de nouveaux épisodes. Netflix mise également sur plusieurs créations originales, dont À tomber, Trinity, Le Bon Patron, Orgueil et préjugés, La Révolte, Quiztopia, le quiz du peuple ou encore Sur une terre étrangère.

Le mois de décembre fait évidemment une large place aux films de Noël sur Netflix. Parmi les nouveautés figurent Un Noël sans fin, qui joue avec la boucle temporelle, Le Gospel de Noël, Noël dans ta peau, Another Disaster Holiday ou encore Le Sucre de la vie. La plateforme ne se limite toutefois pas aux romances et comédies de fêtes : Permafrost mise sur le thriller, Ray Gunn sur la science-fiction rétrofuturiste, tandis que Les Nouvelles Mésaventures de Cliff Booth retrouve le personnage incarné par Brad Pitt dans un nouveau récit écrit par Quentin Tarantino.

Les documentaires Netflix couvrent eux aussi des sujets très variés. Marcos : Un autre monde est possible revient sur le soulèvement zapatiste, 39-45 : Derrière les lignes ennemies explore la Seconde Guerre mondiale à travers des témoignages et des images restaurées, tandis que Jean-Michel Basquiat s’intéresse à l’homme derrière l’artiste. Les abonnés pourront également découvrir Triangle mortel : L’affaire Pamela Smart, L’Envers du sport : Le coup de génie des Giants ou encore Dans le secret des dauphins.

Les fêtes seront également rythmées par plusieurs événements en direct sur Netflix. Le choc Tyson Fury vs. Anthony Joshua devrait attirer les amateurs de boxe, tandis que la WWE proposera Wrestlepalooza 2026 et le John Cena Classic. Le jour de Noël, Netflix diffusera deux matchs de NFL, Bills vs. Broncos et Packers vs. Bears, avant le retour du tournoi de tennis Six Kings Slam. Enfin, le COUNTDOWN CONCERT 2026-2027 STARTO to WORLD accompagnera le passage à la nouvelle année.

À cela s’ajoute une longue liste de nouveautés du catalogue Netflix en décembre. Parmi les ajouts figurent notamment Dikkenek, Fargo : Saison 5, Materialists, Nobody, Soudain Seuls, Validé : Saison 3, Downton Abbey III : Le Grand Final, Le Secret de la cité perdue, A History of Violence, Les Cowboys, Le Jeu ou encore The Wave. De quoi compléter un mois particulièrement dense entre productions inédites, films populaires, séries à rattraper et programmes spécialement pensés pour les vacances. Retrouvez ci-dessous toutes les sorties Netflix du prochain mois, classées par catégories pour repérer facilement les titres à ne pas manquer.

SÉRIES

À tomber – HONEY TRAP

Date : 01/12/2026

Synopsis : Amour sincère, liaisons, escroqueries, bars à hôtes… Six célébrités sont ciblées par des arnaques romantiques simultanées qui convergent et prennent une tournure inattendue.

Trinity

Date : 01/12/2026

Synopsis : Se rapprochant du ministre de la Défense, une héroïque officière de marine découvre des secrets qui pourraient le lier à une menace mondiale.

Collect & Praise

Date : 01/12/2026

Synopsis : Un pasteur cupide et son diacre imprévisible font passer la richesse avant la piété, et tentent de parvenir à leurs fins entre chaos, scandale et polémique.

Le Bon Patron – The Good Boss

Date : 02/12/2026

Synopsis : Dans le bastion de l’industrie automobile italienne, le directeur obstiné d’une usine de volants s’efforce de garder le contrôle de l’entreprise familiale… et de sa propre vie.

Empress of Flames

Date : 03/12/2026

Synopsis : Quand un prince impitoyable s’empare du trône du royaume de Thipaya, la princesse Ananthip risque tout pour venger sa famille et récupérer ce qu’il a arraché à sa lignée.

Orgueil et préjugés – Pride and Prejudice

Date : 03/12/2026

Synopsis : Les premières impressions hâtives laissent place à des sentiments plus profonds entre Elizabeth Bennet et M. Darcy dans cette nouvelle adaptation fidèle du roman classique de Jane Austen.

Les Brises de décembre – The December Breeze

Date : 04/12/2026

Synopsis : Quatre femmes de la haute société colombienne unies par une profonde amitié défient les règles et découvrent que le désir peut façonner le destin.

Love Is Blind : Afrique du Sud – Love is Blind: South Africa

Date : 04/12/2026

Synopsis : L’amour est-il aveugle en Afrique du Sud ? Dineo et Solo Langa animent cette expérience où des célibataires se rencontrent sans se voir, dans l’espoir de trouver l’amour pour toujours.

Selling Sunset : Saison 10 – Selling Sunset: Season 10

Date : 04/12/2026

Synopsis : Quatre redoutables agentes intègrent l’équipe de stars du groupe Oppenheim, où affluent les clients VIP, pour une nouvelle saison de rivalités, de ventes spectaculaires et de tensions au bureau.

O Saathi Re : À tes côtés – O Saathi Re

Date : 04/12/2026

Synopsis : Quand Karan découvre que sa femme Roshni le trompe, il décide de l’aider et se consacre à son épanouissement, même si cela le détruit.

Gift

Date : 05/12/2026

Synopsis : Quand il se découvre un don pour repérer les futurs talents au baseball, un coach malchanceux se met en quête de propulser une équipe de lycée en difficulté jusqu’à la victoire.

À fleur d’eau : Saison 2 – Tuiskoms: Season 2

Date : 08/12/2026

Synopsis : Alors que Fleur et Werner préparent leur mariage, une nouvelle inattendue bouleverse leur avenir. Une femme au passé tourmenté cherche quant à elle à prendre un nouveau départ à Wilderness.

Nous, les arnaqueurs – Grifters

Date : 09/12/2026

Synopsis : Fauché et croulant sous les dettes familiales, Gabriel est tenté de suivre ses amis arnaqueurs, qui mènent la grande vie grâce à des escroqueries en ligne.

La Révolte – The Riot

Date : 09/12/2026

Synopsis : Pologne, 1989. La démocratie s’installe, mais les vieilles méthodes persistent à la prison de Mroki, où un détenu endurci et un politicien prometteur tentent d’éviter le pire.

Le Meurtre de JonBenét Ramsey – The Murder of JonBenét Ramsey

Date : 10/12/2026

Synopsis : Après le meurtre de leur fille, Patsy et John Ramsey affrontent le deuil et l’opinion publique tandis que l’enquête s’enlise dans un climat de tensions et de frénésie médiatique.

YOLANTHE : Saison 2 – YOLANTHE: Season 2

Date : 10/12/2026

Synopsis : Même face à un vieux traumatisme et à des contretemps dans la construction de la maison de ses rêves à Los Angeles, Yolanthe ne renonce jamais à la nouvelle vie qu’elle se crée avec Xess.

Saltimbanques – Tantara

Date : 11/12/2026

Synopsis : Dans la Corée des années 70, des amis d’origine modeste tentent de pénétrer l’univers pailleté et glamour du showbiz, misant sur leur ténacité pour atteindre la gloire.

Sunshine Girls

Date : 15/12/2026

Synopsis : Après un déménagement de New York en Californie, la fonceuse Olivia intègre Valley High, où Riley, influenceuse, et Taylor, fan de chevaux, changent le cours de sa première année.

Mon prochain invité n’est plus à présenter avec David Letterman : Saison 7 – My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: Season 7

Date : 15/12/2026

Synopsis : Aux côtés de Matt Damon, Julia Roberts, Jimmy Kimmel et de la légende du free solo Alex Honnold, David Letterman propose une nouvelle saison d’entretiens sans fard et décalés.

Les Fidèles – The Faithful Gathering

Date : 16/12/2026

Synopsis : Un jeune couple ouvre les portes de sa maison à un petit groupe, mais les invités imprévus et les situations incontrôlables transforment rapidement cette réunion en chaos dans cette comédie mêlant fiction et stand-up.

La Cage : Saison 2 – The Cage: Season 2

Date : 16/12/2026

Synopsis : Curtis est la nouvelle idole du MMA, promis aux plus grands sommets. Mais jalousies, trahisons et rivalités pourraient bien précipiter sa chute.

Sur une terre étrangère – Unaccustomed Earth

Date : 17/12/2026

Synopsis : Une mère dévouée est obligée de revenir aux États-Unis avec sa famille à cause d’une maladie et doit affronter des désirs réprimés qui perturbent sa communauté indo-américaine.

Quiztopia, le quiz du peuple – Quiztopia

Date : 17/12/2026

Synopsis : Un vœu si vous gagnez, des travaux forcés si vous perdez… Une fille rancunière et des rebelles ciblent l’animateur star d’un quiz, plongeant un Japon alternatif dans le chaos.

Enfin ouvrir les yeux ! – Hide and See!

Date : 17/12/2026

Synopsis : Quand une affaire de meurtre atterrit sur le bureau d’une journaliste intrépide, les liens complexes et les secrets d’une petite ville assoupie se dévoilent, un choc après l’autre.

Le Blues du maestro : Saison 4 – Maestro in Blue: Season 4

Date : 18/12/2026

Synopsis : De retour à Paxos, Orestis et Klelia font face à un avenir incertain, tandis que les activités criminelles de Sofia conduisent sa famille à se heurter à une femme en deuil.

Les caméras cachées de François Damiens

Date : 18/12/2026

Synopsis : Plus de dix ans après, François Damiens revient avec son émission culte de caméras cachées pour semer de nouveau confusion, malaise et exaspération.

Nick Cannon, papa canon – Raising The Cannons

Date : 18/12/2026

Synopsis : Nick Cannon lève le voile sur son implication dans l’éducation des douze enfants qu’il a eus avec six femmes dans cette série de téléréalité consacrée à une coparentalité très médiatisée.

La Grande Vie – Living The Dream

Date : 18/12/2026

Synopsis : En quête d’amour et de réussite professionnelle, deux amis fauchés travaillant dans une entreprise londonienne d’alimentation durable enchaînent les mésaventures délirantes.

Emily in Paris : Saison 6 – Emily in Paris: Season 6

Date : 24/12/2026

Synopsis : Portée par une nouvelle ère d’ambition et de romance, Emily prend des décisions audacieuses qui mettent à l’épreuve sa loyauté… et la vie de rêve qu’elle s’est bâtie à Paris.

Meurtres à Åre : Saison 2 – The Åre Murders: Season 2

Date : 27/12/2026

Synopsis : Un an après son arrivée à Åre, Hanna voit sa collaboration avec Daniel mise à l’épreuve tandis qu’ils enquêtent sur la mort d’une femme d’affaires controversée.

Mûrs pour l’amour : Saison 2 – The Later Daters: Season 2

Date : 30/12/2026

Synopsis : Dans cette série de téléréalité pleine d’entrain, cinq stars célibataires d’âge mûr repartent à la conquête de l’amour, bousculent leurs habitudes et redéfinissent leurs attentes.

FILMS

Un Noël sans fin – In a Holidaze

Date : 02/12/2026

Synopsis : Coincée dans une boucle temporelle à Noël, Mae doit revivre invariablement ses vacances en famille et déclarer sa flamme à l’homme qu’elle aime pour obtenir la vie dont elle rêve.

My Crazy Feminist Girlfriend

Date : 03/12/2026

Synopsis : Dans cette comédie romantique, l’ex d’un homme devient une féministe assumée, bien décidée à lui tenir tête sur l’amour et les droits des femmes. Inspiré du roman coréen à succès.

Secrets

Date : 03/12/2026

Synopsis : Ancienne travailleuse du sexe, Parni a bâti une vie paisible pour sa fille. Mais quand son ex violent refait surface, tout ce pour quoi elle s’est battue risque d’être anéanti.

Permafrost

Date : 10/12/2026

Synopsis : Quand un virus mortel tombe entre de mauvaises mains, deux flics incompatibles doivent unir leurs forces pour empêcher une attaque pendant la remise du prix Nobel à Stockholm.

Au nom d’un autre – Proxies

Date : 11/12/2026

Synopsis : Un homme vient se dénoncer à la police. Mais derrière ses aveux se cache une vaste machination qui plonge les enquêteurs dans un jeu tordu lié à un meurtre impossible.

Bad Day

Date : 11/12/2026

Synopsis : Cameron Diaz incarne Joy dans cette comédie sur une mère célibataire qui, lors du pire jour de sa vie, se bat pour tenir une petite promesse faite à sa fille.

Champions – The Champs

Date : 15/12/2026

Synopsis : Après un esclandre public, un entraîneur de basket doit effectuer des travaux d’intérêt général et s’occuper d’une équipe de joueurs atteints de troubles cognitifs pour un tournoi.

Another Disaster Holiday

Date : 16/12/2026

Synopsis : Quand ses enfants adoptent le nouveau compagnon de son ex, Joseph, père abonné à la poisse, profite du voyage prénatal de sa femme pour s’incruster dans leurs vacances.

Le Sucre de la vie – Give Me Some Sugah

Date : 16/12/2026

Synopsis : Lorsqu’une femme risque tout pour ouvrir la pâtisserie de ses rêves à Chicago, une rencontre décisive vient récompenser son audace. Inspiré de l’histoire vraie de Lenore Lindsey.

Ray Gunn

Date : 18/12/2026

Synopsis : Dans la ville rétrofuturiste de Metropia, le détective privé Raymond Gunn est pris dans une affaire impliquant des aliens, des meurtriers et une star des médias nommée Venus Nova.

Les Nouvelles Mésaventures de Cliff Booth – The Further Mis-Adventures of Cliff Booth

Date : 23/12/2026

Synopsis : Dans ce film réalisé par David Fincher et écrit par Quentin Tarantino, Brad Pitt retrouve Cliff Booth, cascadeur qui enchaîne petits boulots et services à haut risque dans le Los Angeles de 1977.

Missions croisées 2 – Mission: Cross 2

Date : Prochainement

Synopsis : Alors qu’ils reprennent une vie normale, un ex-agent devenu homme au foyer et sa femme policière se voient confier une mission secrète : retrouver un trésor royal de Joseon.

Affreux anniversaire – Crappy Birthday To You

Date : Prochainement

Synopsis : Un couple en crise, une fête d’anniversaire annulée et des invités inattendus, dont un médium… De quoi faire éclater bien des secrets !

DOCUMENTAIRES

An Open Field : À perte de vue – an open field

Date : 01/12/2026

Synopsis : Des années après le crash d’un Boeing 737, les habitants d’un village éthiopien voisin du lieu de la catastrophe et une famille endeuillée tentent de se reconstruire.

Marcos : Un autre monde est possible – Marcos: Another World Is Possible

Date : 02/12/2026

Synopsis : En 1994, le sous-commandant Marcos devient le visage masqué du soulèvement zapatiste. Ce documentaire explore cette résistance et l’héritage qu’elle continue de porter aujourd’hui.

39-45 : Derrière les lignes ennemies – World War II: Behind Enemy Lines

Date : 02/12/2026

Synopsis : Du débarquement à la victoire en Europe, ce documentaire retrace les combats, actes de bravoure et missions d’une unité américaine à travers des témoignages rares et des images restaurées inédites.

Jão: Memórias Póstumas – Jão: Tales from the Void

Date : 03/12/2026

Synopsis : Après une longue pause et le décès soudain de son père, Jão, l’une des plus grandes stars brésiliennes de la pop, renoue avec la scène et la musique qu’il avait songé à quitter.

Le Temps des rapides – The Bend in the River

Date : 04/12/2026

Synopsis : À travers près de 50 ans d’images, Robb Moss suit cinq amis à différentes étapes de leur vie et propose une réflexion sur le temps qui passe et les liens qui perdurent.

Qui a tué la veuve du banquier ? – Who Killed the Banker’s Widow?

Date : 04/12/2026

Synopsis : Une famille espagnole richissime et au-dessus de tout soupçon vole en éclats lorsqu’un meurtre en son sein expose au grand jour rivalités, secrets et rancœurs.

Le 14e – 14th

Date : 04/12/2026

Synopsis : Après « Le 13e », Ava DuVernay s’intéresse au 14e amendement de la Constitution américaine et interroge l’évolution des notions de citoyenneté, d’appartenance et de droits.

Le Maître incontesté du discours – The Baddest Speechwriter of All

Date : 08/12/2026

Synopsis : Clarence B. Jones, avocat et rédacteur des discours de Martin Luther King Jr., revient sur les sacrifices de la vie militante et les vérités inattendues cachées derrière certains grands moments de l’Histoire.

Jean-Michel Basquiat

Date : 11/12/2026

Synopsis : Œuvres inédites, archives rares et témoignages de ses proches permettent de découvrir l’homme derrière l’artiste devenu l’une des figures les plus célèbres de l’art contemporain.

Triangle mortel : L’affaire Pamela Smart – A Deadly Affair: The Pamela Smart Story

Date : 16/12/2026

Synopsis : Quand le mari de Pamela Smart est assassiné, sa liaison avec un élève adolescent se retrouve au cœur d’une affaire criminelle qui captive les États-Unis.

Au-delà du cercle – Beyond Society

Date : 18/12/2026

Synopsis : Le crash aérien des Andes en 1972 n’était qu’un début. Survivants et familles des victimes racontent ce qui s’est réellement passé dans les années qui ont suivi leur sauvetage.

L’Envers du sport : Le coup de génie des Giants – Untold: One Giant Upset

Date : 21/12/2026

Synopsis : Joueurs et membres du staff des New York Giants reviennent sur leur difficile saison 2007 et l’incroyable série qui les a menés jusqu’à l’un des Super Bowls les plus mémorables.

Dans le secret des dauphins – Dolphins: My Close Encounter

Date : 28/12/2026

Synopsis : Pendant plus de dix ans, une pionnière de la biologie marine suit un groupe de dauphins en mer Rouge afin d’étudier leur comportement et de percer de nouveaux mystères.

The Trust : Une philanthropie royale – The Trust

Date : Prochainement

Synopsis : Idris Elba revient sur The King’s Trust aux côtés du roi Charles III, une organisation qui a changé sa vie et continue d’accompagner de nombreux jeunes au Royaume-Uni et ailleurs.

STAND UP

Gianmarco Soresi: God Forbid

Date : 03/12/2026

Synopsis : Gianmarco Soresi fait ses débuts sur Netflix avec des remarques décalées et pleines d’esprit sur le caractère sacré du groupe de discussion et l’art de se disputer par amour.

POUR LES ENFANTS

Gabby et la maison magique : Les petits défis de Noël – Gabby’s Dollhouse: Makers and Bakers Holiday

Date : 09/12/2026

Synopsis : Dans cette série animée par Laila Lockhart Kraner, de jeunes duos de bricoleurs-confiseurs relèvent des défis créatifs inspirés des fêtes de fin d’année.

Cocomelon Lane : Saison 8 – CoComelon Lane: Season 8

Date : 14/12/2026

Synopsis : Toboggans géants, premières soirées pyjama… Découvrez le monde à travers les yeux de Jay-Jay, pour qui chaque jour est une nouvelle aventure à partager en famille et entre amis.

Les chansons de Cocomelon : Saison 16 – CoComelon: Season 16

Date : 28/12/2026

Synopsis : Première visite chez le coiffeur, apprentissage des excuses et nouvelles découvertes : Jay-Jay et ses amis grandissent en s’amusant entre comptines et moments éducatifs.

ÉMISSIONS EN LIVE

Tyson Fury vs. Anthony Joshua

Date : 11/12/2026

Synopsis : Les géants poids lourds Tyson Fury et Anthony Joshua s’affrontent dans un superfight décisif pour leur héritage, présenté par The Ring en direct du Principality Stadium de Cardiff.

WWE Wrestlepalooza: 2026

Date : 12/12/2026

Synopsis : Les plus grandes Superstars de la WWE sont prêtes à enflammer le monde du sport lors de combats épiques et de moments inoubliables.

WWE John Cena Classic

Date : 14/12/2026

Synopsis : Une page d’histoire s’écrit avec la première édition du John Cena Classic au cours d’une soirée spéciale de « Monday Night Raw ».

NFL Netflix Gameday: Christmas, Bills vs. Broncos

Date : 25/12/2026

Synopsis : La NFL s’invite à Noël sur Netflix avec un duel en direct entre les Buffalo Bills et les Denver Broncos, première moitié d’un programme exceptionnel de deux rencontres.

NFL Netflix Gameday: Christmas, Packers vs. Bears

Date : 25/12/2026

Synopsis : Le programme NFL de Noël se poursuit avec l’affrontement en direct entre les Green Bay Packers et les Chicago Bears.

Six Kings Slam : Saison 2 – Six Kings Slam: Season 2

Date : 27/12/2026

Synopsis : Six rois, une seule couronne. Les meilleurs joueurs de tennis mondiaux se retrouvent en Arabie saoudite lors d’un tournoi d’exhibition en direct organisé à Riyad.

COUNTDOWN CONCERT 2026-2027 STARTO to WORLD

Date : 31/12/2026

Synopsis : Les artistes de STARTO ENTERTAINMENT se réunissent pour un grand concert du réveillon diffusé en direct, avec performances musicales et compte à rebours pour célébrer le passage à 2027.

LES NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE

Le Noël sans fin de la famille Berger

Date : 01/12/2026

Synopsis : Pour les Berger, les fêtes prennent une tournure inattendue lorsqu’un Noël qui devait réunir toute la famille semble ne plus vouloir se terminer, les obligeant à affronter leurs différends pour retrouver l’esprit des fêtes.

Dikkenek

Date : 01/12/2026

Synopsis : À Bruxelles, une galerie de personnages excessifs, beaufs et attachants se croise dans cette comédie belge devenue culte, entre drague improbable, amitiés et situations absurdes.

Papa Zola The Movie

Date : 01/12/2026

Synopsis : Lorsqu’une invasion extraterrestre entraîne l’enlèvement de sa fille Pipi, Papa Zola abandonne sa paisible vie de livreur et renoue avec son passé d’agent secret pour la sauver.

Albatros – Drift Away

Date : 01/12/2026

Synopsis : Laurent, commandant de gendarmerie à Étretat, voit sa vie basculer lorsqu’il tue accidentellement un agriculteur qu’il tentait d’empêcher de se suicider.

Fargo : Saison 5 – Fargo: Season 5

Date : 01/12/2026

Synopsis : Une femme au foyer du Minnesota voit son mystérieux passé ressurgir lorsqu’un shérif autoritaire et son fils se lancent à sa poursuite, déclenchant une nouvelle spirale de violence et d’humour noir.

Materialists

Date : 02/12/2026

Synopsis : Une entremetteuse new-yorkaise à succès se retrouve tiraillée entre un homme qui correspond en tous points au partenaire idéal et son ex, beaucoup moins parfait sur le papier.

Ultraman : Un film d’Akio Jissoji – Ultraman: An Akio Jissoji Film

Date : 02/12/2026

Synopsis : Plusieurs aventures emblématiques d’Ultraman réalisées par Akio Jissoji sont réunies dans un long-métrage où le héros géant protège la Terre de créatures extraterrestres et de monstres colossaux.

Ultraman, version longue – Ultraman the Movie

Date : 02/12/2026

Synopsis : Ultraman et les membres de la Patrouille scientifique affrontent une succession de monstres géants menaçant le Japon dans cette adaptation cinématographique de la série culte.

Saving Cherry

Date : 03/12/2026

Synopsis : Trahie alors qu’elle avait tout misé sur son futur mariage, Cherry décide de reprendre sa liberté et d’enfreindre les règles avec le soutien de ses amies.

Nobody

Date : 05/12/2026

Synopsis : Hutch Mansell semble être un père de famille ordinaire jusqu’à ce qu’une intrusion à son domicile réveille son passé d’homme extrêmement dangereux.

Tout ce que nous n’avons jamais été – All That We Never Were

Date : 05/12/2026

Synopsis : Dévastée par la mort de ses parents, Leah est confiée à Axel, le meilleur ami de son frère. Alors qu’il tente de l’aider à se reconstruire, une attirance aussi intense qu’interdite naît entre eux.

La Comtesse de Monte-Cristo : épisodes 7 & 8

Date : 07/12/2026

Synopsis : Mercédès met son plan de vengeance à exécution lors des fiançailles d’Amandine, avant qu’une confrontation décisive avec Héloïse et les Villefort ne fasse éclater les secrets du passé.

Soudain Seuls – Suddenly

Date : 09/12/2026

Synopsis : Un couple échoué sur une île subantarctique déserte doit lutter contre le froid, la faim et ses propres tensions pour espérer survivre et retrouver la civilisation.

Validé : Saison 3 – All the Way Up: Season 3

Date : 09/12/2026

Synopsis : Le milieu du rap français continue de révéler talents, rivalités et ambitions tandis qu’une nouvelle génération d’artistes tente de s’imposer dans une industrie où le succès peut tout bouleverser.

Frostbite

Date : 10/12/2026

Synopsis : Après l’accident d’une télécabine, une agente environnementale et sa famille se retrouvent prisonnières sous la glace et doivent lutter contre le froid et le temps pour survivre.

Life After You

Date : 10/12/2026

Synopsis : Une famille tente de survivre à la mort de son fils de 19 ans, victime d’une overdose d’héroïne contaminée au fentanyl, tout en cherchant à comprendre les responsabilités derrière ce drame.

Downton Abbey III : Le Grand Final – Downton Abbey: The Grand Finale

Date : 10/12/2026

Synopsis : Au début des années 1930, un scandale visant Lady Mary et des difficultés financières obligent les Crawley et leurs domestiques à accepter le changement et à préparer l’avenir de Downton Abbey.

Le Secret de la cité perdue – The Lost City

Date : 11/12/2026

Synopsis : Une romancière spécialisée dans les aventures exotiques est kidnappée par un milliardaire convaincu qu’elle peut l’aider à retrouver un véritable trésor perdu.

Players – Runner Runner

Date : 12/12/2026

Synopsis : Ruiné par un site de poker en ligne, un étudiant part au Costa Rica confronter son propriétaire et se retrouve aspiré dans un monde de luxe, de corruption et de manipulation.

Les blagues de Toto 2 – Classe verte

Date : 15/12/2026

Synopsis : Toto et ses camarades partent en classe verte, où son imagination débordante transforme le séjour scolaire en succession de farces et de catastrophes.

A History of Violence

Date : 15/12/2026

Synopsis : Après avoir abattu deux criminels en état de légitime défense, le propriétaire tranquille d’un restaurant devient un héros national et voit ressurgir un passé qu’il croyait enterré.

Les blagues de Toto

Date : 15/12/2026

Synopsis : Toto, roi des blagues et des bêtises à l’école, doit prouver qu’il n’est pas responsable d’une farce qui menace de lui attirer de sérieux ennuis.

Vida : Saison 3 – Vida: Season 3

Date : 15/12/2026

Synopsis : Les sœurs Hernandez tentent de préserver leur bar et leur relation tout en affrontant les conséquences de leurs choix dans un quartier de Los Angeles en pleine transformation.

Vida : Saison 2 – Vida: Season 2

Date : 15/12/2026

Synopsis : Emma et Lyn décident de reprendre en main le bar familial et découvrent à quel point il est difficile de reconstruire une entreprise, une famille et leur propre identité.

Vida – Vida: Season 1

Date : 15/12/2026

Synopsis : Deux sœurs que tout oppose retournent dans leur quartier d’enfance à Los Angeles après la mort de leur mère et découvrent des secrets qui bouleversent leurs souvenirs familiaux.

Sexygénaires – Sweet Sixty

Date : 16/12/2026

Synopsis : Deux amis sexagénaires aux finances fragiles découvrent que leur âge et leur apparence peuvent devenir de véritables atouts dans le monde de la publicité et de la mode.

Confessions of a Shaman

Date : 16/12/2026

Synopsis : Un homme choisit d’hériter d’un pouvoir chamanique pour assouvir une vengeance personnelle, déclenchant une série d’événements horrifiques qui bouleversent son existence.

Dalloway

Date : 17/12/2026

Synopsis : En résidence d’écriture, une romancière en panne d’inspiration se rapproche d’une intelligence artificielle conçue pour l’assister, avant de soupçonner que celle-ci devient dangereusement intrusive.

Kung Fu (version internationale) – Kungfu (International Cut)

Date : 17/12/2026

Synopsis : Combats spectaculaires, rivalités et quête de maîtrise se mêlent dans cette aventure d’arts martiaux proposée ici dans sa version internationale.

Les Cowboys

Date : 18/12/2026

Synopsis : Après la disparition de sa fille lors d’un rassemblement country, un père se lance dans une quête obsessionnelle qui l’entraîne, avec son fils, bien au-delà des frontières françaises.

Iryu Team Medical Dragon : Saison 4 – Iryu Team Medical Dragon: Season 4

Date : 20/12/2026

Synopsis : Le chirurgien Ryutaro Asada et son équipe affrontent de nouveaux cas médicaux complexes tandis que réformes, luttes de pouvoir et contraintes financières menacent la médecine qu’ils défendent.

Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté

Date : 23/12/2026

Synopsis : Astérix et Obélix traversent la Manche pour aider les Bretons à résister aux légions de César, accompagnés d’un jeune Gaulois qu’ils doivent également éduquer.

TKT

Date : 24/12/2026

Synopsis : Hospitalisée dans un état grave, Emma, 16 ans, pousse ses parents à découvrir le harcèlement, l’isolement et les humiliations qui ont progressivement fait basculer sa vie.

Drishyam 1

Date : 24/12/2026

Synopsis : Lorsqu’un drame menace sa famille, un père ordinaire construit un alibi extrêmement élaboré pour protéger les siens d’une enquête policière.

Rembrandt

Date : 24/12/2026

Synopsis : Claire et Yves, physiciens travaillant dans le nucléaire, voient leurs certitudes professionnelles et personnelles bouleversées après que trois toiles de Rembrandt ont profondément marqué Claire.

Le Jeu

Date : 25/12/2026

Synopsis : Lors d’un dîner entre amis, chacun accepte de poser son téléphone sur la table et de partager tous les messages et appels reçus. Une idée qui révèle rapidement mensonges et secrets.

KonoSuba: God’s Blessing on This Wonderful World! 3

Date : 30/12/2026

Synopsis : Kazuma, Aqua, Megumin et Darkness reprennent leurs aventures fantastiques aussi héroïques que catastrophiques, entre monstres, magie et chamailleries permanentes.

The Wave

Date : 30/12/2026

Synopsis : Lorsqu’un pan de montagne s’effondre dans un fjord norvégien et provoque un gigantesque tsunami, un géologue doit retrouver sa famille avant que la vague ne détruise la ville.

Retour à Sullivan’s Crossing : Saison 3 – Sullivan’s Crossing: Season 3

Date : 31/12/2026

Synopsis : Maggie abandonne sa carrière de neurochirurgienne pour aider son père à gérer Sullivan’s Crossing, tout en affrontant de nouveaux défis et en tentant de construire son avenir avec Cal.