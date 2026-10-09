TikTok dévoile un assistant shopping IA pour acheter directement

TikTok annonce un assistant d’achat dopé à l’intelligence artificielle et une fonction de paiement en un clic intégrée à son application. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de découvrir des produits, d’obtenir des conseils personnalisés et de finaliser leurs achats sans quitter le réseau social.

Un assistant IA pour accompagner les achats sur TikTok

Baptisé Shopping Assistant, le nouvel agent IA conversationnel accompagne les utilisateurs tout au long de leur parcours d’achat. Il prend en compte le contexte de la discussion et mémorise les besoins exprimés afin de proposer des produits adaptés. Les utilisateurs peuvent lui poser des questions sur les caractéristiques d’un article, les tailles disponibles, les délais de livraison ou encore les stocks, puis poursuivre leur achat dans la même conversation.

En parallèle, TikTok propose Buy Direct, un système de paiement qui permet d’acheter un produit directement depuis le fil « Pour toi » de l’application sans passer par une boutique externe. L’entreprise veut ainsi raccourcir le chemin entre la découverte d’un article dans une vidéo et son achat. Ces outils s’appuient notamment sur des partenariats avec Salesforce, Shopify, Shoplazza et Stripe. TikTok n’a toutefois pas communiqué de calendrier précis de déploiement.

Cette évolution élargit la stratégie commerciale du réseau social, déjà développée autour de TikTok Shop. Les outils annoncés doivent aussi fonctionner à différents endroits de l’application afin de transformer davantage de découvertes spontanées en transactions. TikTok cherche ainsi à conserver les utilisateurs sur sa plateforme lorsqu’ils passent de l’inspiration à la décision d’achat.

De nouveaux outils IA pour les annonceurs

TikTok dévoile également Agentic Leads, un agent conversationnel destiné à aider les entreprises à identifier et qualifier des prospects, ainsi que TikTok Ad Network qui permet aux annonceurs américains de diffuser leurs campagnes sur un réseau de près de 400 000 applications.

La plateforme renforce en outre l’automatisation publicitaire avec Smart+ Creative Selection qui rassemble dans un même processus de validation les créations des marques, les contenus de créateurs et les visuels générés par intelligence artificielle. Elle fait aussi évoluer ses outils de campagnes afin de mieux prendre en compte certains coûts commerciaux comme les commissions d’affiliation et les coupons.