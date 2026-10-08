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KultureGeek Matériel Microsoft mise sur les agents d’IA dans Windows et dévoile le Surface Laptop Ultra avec RTX Spark
Matériel

Microsoft mise sur les agents d’IA dans Windows et dévoile le Surface Laptop Ultra avec RTX Spark

3 min.
8 Oct. 2026 • 13:20
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Microsoft veut faire de Windows le terrain privilégié des agents d’intelligence artificielle. Lors de sa conférence consacrée à Windows et Surface, le groupe a détaillé sa stratégie d’« intelligence hybride », qui répartit les traitements entre le PC et le cloud, tout en dévoilant les caractéristiques définitives du Surface Laptop Ultra équipé de la puce Nvidia RTX Spark.

Laptop Ultra

Windows prépare une nouvelle génération d’agents IA

Avec l’autorisation de l’utilisateur, Copilot pourra exploiter le contexte local du PC, accéder à certains fichiers et effectuer directement des actions. Microsoft veut également permettre l’exécution de modèles IA en local, avec un recours au cloud lorsque davantage de puissance est nécessaire.

La recherche Windows évoluera elle aussi pour exécuter rapidement des milliers d’actions depuis la barre des tâches : modifier des paramètres, réaliser une capture d’écran, régler le volume ou encore envoyer un message. Microsoft entend parallèlement renforcer la sécurité des agents grâce aux Microsoft Execution Containers, qui limitent leurs possibilités d’accès au système.

La prudence restera néanmoins de mise après les polémiques suscitées par Recall, dont l’accès aux données personnelles avait provoqué de nombreuses inquiétudes.

Surface Laptop Ultra : Nvidia s’installe au cœur du PC

Déjà présenté en juin, le Surface Laptop Ultra dévoile désormais ses spécifications définitives. L’ultra-portable repose donc sur la plateforme Nvidia RTX Spark, combinant jusqu’à 20 cœurs CPU, 6 144 cœurs GPU Blackwell et 128 Go de mémoire unifiée. Le Surface Laptop Ultra peut exécuter localement des modèles dépassant 120 milliards de paramètres et délivrer jusqu’à un pétaflop de puissance IA. La puissance de calcul/rendu de ce GPU équivalent à celle d’une RTX 5070.

Microsoft lui associe un écran tactile mini-LED de 15 pouces, une connectique comprenant USB-C, USB-A, HDMI, prise jack et lecteur SD, ainsi qu’une architecture thermique renforcée. Le ray tracing, DLSS et Nvidia Reflex sont également pris en charge pour le jeu vidéo.

Le Surface Laptop Ultra sera commercialisé le 16 octobre à partir de 2 899 € en France. Microsoft lance également le Surface RTX Spark Dev Box, un mini-PC destiné aux développeurs et aux lourdes charges IA, proposé à 5 999 dollars aux États-Unis. Avec ces deux machines, Microsoft ne cache plus son ambition première, qui est de faire du PC Windows une plateforme assistée par une IA fonctionnant aussi bien localement que dans le cloud.

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