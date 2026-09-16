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Microsoft annonce une conférence pour Windows et Surface en octobre

2 min.
16 Sep. 2026 • 9:30
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Microsoft annonce une nouvelle conférence dédiée à Windows et aux appareils Surface pour le 7 octobre. Le groupe prévient qu’il organisera « une discussion sur la manière dont l’IA locale va façonner le prochain chapitre du PC ».

Microsoft Logo

Une conférence Microsoft pour le 7 octobre

Satya Nadella, le patron de Microsoft, sera présent lors de la conférence. Il y aura également Jensen Huang, le patron de Nvidia. Cela pourrait suggérer une mise en avant de RTX Spark, la puce de Nvidia qui mise notamment sur l’intelligence artificielle et qui vise les ordinateurs. Ainsi, Microsoft pourrait partager des détails supplémentaires sur son nouveau PC portable Surface Laptop Ultra, dont le prix et la date de sortie.

Outre Satya Nadella et Jensen Huang, il y aura Pavan Davuluri, le vice-président exécutif de Microsoft chargé de Windows et des appareils. Le trio va présenter « les dernières innovations concernant Windows, Nvidia RTX Spark, Surface et l’écosystème PC au sens large », selon les dires de Microsoft avec son invitation.

Concernant Windows, les annonces à venir sont un peu plus floues à ce stade. Il ne faut pas s’attendre à un nouveau système d’exploitation comme Windows 12. Malgré tout, Microsoft devrait présenter plusieurs nouveautés, ainsi que des améliorations générales. Le dernier gros rendez-vous de Microsoft pour Windows remonte à 2024. Ce fut notamment l’occasion de présenter les PC Copilot+ avec un focus sur l’intelligence artificielle.

Rendez-vous donc le 7 octobre pour voir ce que Microsoft nous mijote. La conférence aura lieu à San Francisco et débutera à 19 heures (heure française).

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