Cyberattaque du DHS : les données de plus de 41 000 employés américains exposées

Le Département américain de la Sécurité intérieure (DHS) enquête sur une fuite de données touchant plus de 41 000 employés et prestataires. Les fichiers divulgués contiennent notamment des adresses e-mail, numéros de téléphone, lieux de travail et informations professionnelles, avec des éléments liés à des activités de surveillance ou à des opérations menées sous couverture.

Plus de 21 000 entrées seraient associées à l’US Customs and Border Protection (CBP), tandis que plusieurs milliers concernent l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et Homeland Security Investigations. La fuite expose ainsi une part importante des effectifs du DHS.

Okta cité comme point d’accès

Le groupe hacktiviste Department of Peace affirme avoir récupéré ces informations via le système d’authentification unique Okta utilisé par le DHS. Cette origine n’est toutefois pas confirmée. Okta indique n’avoir trouvé aucune preuve d’une compromission de ses propres systèmes. Le spécialiste de l’identité numérique avait déjà été confronté à plusieurs incidents de sécurité.

Les données ont ensuite été transmises à Distributed Denial of Secrets, qui a baptisé l’ensemble Icepick. La base révélerait également certaines structures internes et des liens avec des programmes sensibles, faisant peser des risques supplémentaires sur les personnels concernés.

Le DHS promet de protéger ses agents

Le DHS se dit « au courant d’une possible violation » et affirme travailler à résoudre rapidement la situation. L’administration assure prendre « toutes les menaces de sécurité visant ses employés et agents au sérieux ». Les administrations publiques restent des cibles régulières, comme l’ont récemment montré les fuites ayant touché l’ANSSI et la DINUM en France.

Au-delà du nombre de personnes exposées, la nature des informations publiées inquiète : coordonnées professionnelles, organigrammes et liens avec des missions sensibles peuvent faciliter le phishing ciblé, l’usurpation d’identité ou des pressions directes contre certains agents.