Cyberattaque : le groupe Kering (Gucci, Balenciaga) confirme une fuite massive de données

16 Sep. 2025 • 15:15
0

Le groupe Kering, maison mère de marques prestigieuses telles que Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen et Yves Saint Laurent, a confirmé qu’une cyberattaque avait bien compromis des données clients au mois de juin 2025. Le groupe de hackers ShinyHunters s’est identifié comme l’auteur de l’attaque, avouant avoir récupéré des informations liées à environ 7,4 millions d’adresses email. Les données volées comprennent noms, adresses postales, numéros de téléphone, dates de naissance, ainsi que les montants dépensés dans les boutiques concernées.

Hacker

Ce qui n’a pas été compromis et la réponse de Kering

Kering affirme cependant qu’aucune information financière critique, comme les numéros de carte bancaire ou comptes bancaires, n’a été touchée. Dès la découverte de la faille, le groupe a notifié les autorités compétentes et informé les clients concernés, sans pour autant fournir de détails sur les marques exactes ou pays impactés par ce hack massif.

Conséquences pour les clients et enjeux pour la sécurité des données

Cette brèche soulève d’importantes questions quant à la protection des données dans le secteur du luxe, souvent perçu comme moins exposé aux cybermenaces que les services financiers ou technologiques. Pour les clients de ces groupes, c’est aussi un rappel de la nécessité d’une vigilance accrue vis-à-vis du phishing ou des escroqueries ciblées. Désormais pour Kering, l’enjeu est double car il s’agit à la fois de restaurer la confiance avec ses clients et de renforcer au plus vite ses défenses informatiques afin d’éviter de futures intrusions.

SOURCETechcrunch

Signaler une erreur dans le texte

