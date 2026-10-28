Discord va rendre les messages d’utilisateurs publics sur Google

Discord annonce ouvrir une partie des conversations publiques d’utilisateurs aux moteurs de recherche, dont Google. À partir de la mi-décembre, des messages publiés dans certains serveurs pourront apparaître directement dans les résultats de recherche et sur des pages Web dédiées. L’objectif est de rendre plus accessibles les conseils, les réponses techniques et les discussions utiles.

Une indexation des messages publics de Discord sur Google

La mesure concerne uniquement les « Discoverable Servers », c’est-à-dire les serveurs publics répertoriés dans l’outil de découverte de Discord. Pour être éligible, un serveur doit compter au moins 1 000 membres, exister depuis huit semaines et respecter les critères d’activité et de sécurité de la plateforme. Discord en recense plus de 63 000.

Le déploiement se fera en deux temps. Dès le 16 novembre, chaque serveur concerné disposera d’une page Web publique présentant sa communauté. Ces pages pourront également afficher des résumés automatiques des discussions actives dans certains salons publics. À partir de la mi-décembre, des messages d’utilisateurs pourront à leur tour être publiés sur ces pages et indexés par les moteurs de recherche. Le déploiement sera progressif.

Concrètement, une personne qui recherche une solution à un problème informatique, une stratégie pour un jeu vidéo ou une réponse à une question technique pourra tomber sur un message Discord sans avoir à connaître le serveur concerné. Un clic permettra ensuite de rejoindre la conversation sur la plateforme.

Discord espère ainsi rendre plus visibles les connaissances accumulées dans ses communautés, dont une partie a remplacé les forums traditionnels. Les développeurs indépendants pourront notamment mieux diffuser des informations sur leurs jeux, tandis que les communautés de joueurs pourront faire ressortir des guides, des astuces ou des conseils de configuration.

Les messages affichés sur le Web ne seront accompagnés ni du nom d’utilisateur ni de l’avatar de leur auteur. Discord précise également que les messages publiés avant le lancement prévu à la mi-décembre ne seront pas concernés.

Comment empêcher ses messages Discord d’apparaître sur le Web

Les administrateurs pourront choisir les salons concernés ou désactiver entièrement la publication de messages sur le Web depuis Paramètres du serveur > Présence sur le Web. Les membres disposent aussi d’un réglage individuel dans Paramètres utilisateur > Données et confidentialité, intitulé « Affiche le contenu de mes messages provenant des salons en mode Découverte sur les pages Internet ».

Dans l’Union européenne, au Royaume-Uni, au Canada, au Brésil, en Australie et en Corée du Sud, cette option est désactivée par défaut : les utilisateurs doivent l’activer volontairement pour autoriser la diffusion de leurs messages. Les comptes identifiés comme appartenant à des adolescents sont exclus du système et ne peuvent pas activer cette option avant leur majorité. Dans les autres régions, le partage est activé par défaut, mais reste désactivable.

Une précaution est toutefois nécessaire : désactiver l’option empêche la diffusion des futurs messages, mais ne retire pas automatiquement ceux déjà publiés sur le Web. Il faut supprimer le message d’origine pour demander son retrait des pages Discord et les copies conservées dans le cache des moteurs de recherche peuvent subsister quelque temps.

Une évolution qui relance le débat sur la vie privée

Même si les serveurs concernés sont publics, la possibilité de retrouver leurs messages depuis Google élargit considérablement leur audience. Un échange destiné aux membres d’une communauté pourra désormais être découvert par des internautes qui n’utilisent pas Discord, sans le contexte initial de la discussion.

Cette évolution suscite des inquiétudes sur la maîtrise des messages et sur leur éventuelle réutilisation par des entreprises d’intelligence artificielle. Discord met en avant les réglages proposés aux administrateurs et aux utilisateurs, mais le changement rappelle qu’un message publié dans un espace public peut devenir beaucoup plus visible lorsque les moteurs de recherche commencent à l’indexer.