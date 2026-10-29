Firefox 159 est disponible pour corriger 167 failles de sécurité

Mozilla propose Firefox 159 au téléchargement en version stable. Cette nouvelle version corrige 167 failles de sécurité, dont 108 classées à risque élevé, tout en apportant plusieurs améliorations au navigateur. Parmi les nouveautés, les mots de passe sont désormais accessibles directement depuis la barre latérale et une fonction peut surveiller les changements sur certains sites web.

167 vulnérabilités trouvées en partie grâce à l’IA

Selon les notes de sécurité de Mozilla, la mise à jour de Firefox corrige 167 vulnérabilités : 108 présentent un risque élevé, 52 un risque modéré et 7 un risque faible. Aucun défaut n’est classé comme critique dans le bilan qui ne signale pas non plus d’exploitation active connue.

Parmi les problèmes corrigés figurent de nombreuses vulnérabilités dites use-after-free. Elles surviennent lorsqu’un programme continue d’utiliser une zone mémoire déjà libérée, ce qui peut dans certaines conditions provoquer un plantage ou permettre l’exécution de code malveillant. Il y a également 13 failles susceptibles de permettre une sortie de la sandbox de sécurité du navigateur, une protection destinée à limiter les conséquences d’une attaque.

Cette version met aussi en lumière le rôle des outils d’intelligence artificielle dans la recherche de vulnérabilités. OpenAI est à l’origine du signalement de 41 failles : 34 découvertes par Codex Security et sept autres rapportées par la chercheuse Amy Burnett. Mozilla a par ailleurs modifié sa méthode de publication des avis de sécurité en attribuant désormais une entrée distincte à chaque vulnérabilité mémoire détectée en interne. Le nombre de failles recensées n’est donc pas directement comparable à celui de versions plus anciennes.

Les nouveautés de Firefox 159

Firefox 159 apporte aussi plusieurs nouveautés :

Les mots de passe enregistrés sont accessibles depuis la barre latérale par défaut. Il n’est plus nécessaire d’ajouter manuellement l’outil correspondant.

Smart Window peut surveiller des pages Web. La fonction permet notamment de suivre une baisse de prix ou le retour en stock d’un produit. La commande /watch dans le chat permet de créer une surveillance, puis Firefox peut envoyer une notification sur l’ordinateur lorsqu’un changement correspond aux critères définis.

Le partage sur macOS s’intègre mieux au système. Firefox utilise désormais le menu de partage natif d’Apple avec un aperçu de la page, les contacts récents et la possibilité de partager plusieurs onglets.

La recherche dans les onglets ouverts évolue. Le raccourci est désormais Ctrl+Maj+A sous Windows et Linux ou Cmd+Maj+A sur macOS.

Smart Window est déployé progressivement : sa disponibilité peut donc varier selon les utilisateurs.

Mozilla corrige également des bugs susceptibles d’impacter l’expérience de navigation. Firefox 159 consomme désormais moins de mémoire dans certains cas, notamment lorsque des applications Web comme Zoom restent ouvertes dans une fenêtre réduite ou lors de l’affichage de cartes sur Linux avec certains GPU AMD.

La mise à jour corrige aussi des anomalies d’affichage vidéo sous Windows avec Nvidia RTX Video HDR, des problèmes de chargement de certains sites utilisant HTTP/3 et des onglets qui pouvaient se détacher accidentellement sous Linux avec Wayland.

Firefox 159 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.