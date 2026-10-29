TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Firefox 159 est disponible pour corriger 167 failles de sécurité
Logiciels

Firefox 159 est disponible pour corriger 167 failles de sécurité

3 min.
29 Oct. 2026 • 14:42
0

Mozilla propose Firefox 159 au téléchargement en version stable. Cette nouvelle version corrige 167 failles de sécurité, dont 108 classées à risque élevé, tout en apportant plusieurs améliorations au navigateur. Parmi les nouveautés, les mots de passe sont désormais accessibles directement depuis la barre latérale et une fonction peut surveiller les changements sur certains sites web.

Firefox Logo

167 vulnérabilités trouvées en partie grâce à l’IA

Selon les notes de sécurité de Mozilla, la mise à jour de Firefox corrige 167 vulnérabilités : 108 présentent un risque élevé, 52 un risque modéré et 7 un risque faible. Aucun défaut n’est classé comme critique dans le bilan qui ne signale pas non plus d’exploitation active connue.

Parmi les problèmes corrigés figurent de nombreuses vulnérabilités dites use-after-free. Elles surviennent lorsqu’un programme continue d’utiliser une zone mémoire déjà libérée, ce qui peut dans certaines conditions provoquer un plantage ou permettre l’exécution de code malveillant. Il y a également 13 failles susceptibles de permettre une sortie de la sandbox de sécurité du navigateur, une protection destinée à limiter les conséquences d’une attaque.

Cette version met aussi en lumière le rôle des outils d’intelligence artificielle dans la recherche de vulnérabilités. OpenAI est à l’origine du signalement de 41 failles : 34 découvertes par Codex Security et sept autres rapportées par la chercheuse Amy Burnett. Mozilla a par ailleurs modifié sa méthode de publication des avis de sécurité en attribuant désormais une entrée distincte à chaque vulnérabilité mémoire détectée en interne. Le nombre de failles recensées n’est donc pas directement comparable à celui de versions plus anciennes.

Les nouveautés de Firefox 159

Firefox 159 apporte aussi plusieurs nouveautés :

  • Les mots de passe enregistrés sont accessibles depuis la barre latérale par défaut. Il n’est plus nécessaire d’ajouter manuellement l’outil correspondant.
  • Smart Window peut surveiller des pages Web. La fonction permet notamment de suivre une baisse de prix ou le retour en stock d’un produit. La commande /watch dans le chat permet de créer une surveillance, puis Firefox peut envoyer une notification sur l’ordinateur lorsqu’un changement correspond aux critères définis.
  • Le partage sur macOS s’intègre mieux au système. Firefox utilise désormais le menu de partage natif d’Apple avec un aperçu de la page, les contacts récents et la possibilité de partager plusieurs onglets.
  • La recherche dans les onglets ouverts évolue. Le raccourci est désormais Ctrl+Maj+A sous Windows et Linux ou Cmd+Maj+A sur macOS.

Smart Window est déployé progressivement : sa disponibilité peut donc varier selon les utilisateurs.

Mozilla corrige également des bugs susceptibles d’impacter l’expérience de navigation. Firefox 159 consomme désormais moins de mémoire dans certains cas, notamment lorsque des applications Web comme Zoom restent ouvertes dans une fenêtre réduite ou lors de l’affichage de cartes sur Linux avec certains GPU AMD.

La mise à jour corrige aussi des anomalies d’affichage vidéo sous Windows avec Nvidia RTX Video HDR, des problèmes de chargement de certains sites utilisant HTTP/3 et des onglets qui pouvaient se détacher accidentellement sous Linux avec Wayland.

Firefox 159 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Firefox Logo Logiciels

Firefox 150 bouche 271 failles de sécurité grâce à l’IA Claude Mythos

Firefox Logo Logiciels

L’IA Claude a découvert plein de failles de sécurité dans Firefox

Imprimante Brother MFC-L3750CDW Matériel

Les imprimantes Brother ont 8 failles de sécurité, une mise à jour corrective est disponible

Google Chrome Logo Icone Logiciels

Google Chrome 150 bouche plus de 430 failles de sécurité

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta VR Glasses

Meta Quest : face au recul des ventes, Meta annonce ne plus lancer de casque VR sans avancée majeure

29 Oct. 2026 • 12:45
0 Business

Meta ralentit le rythme de ses investissements dans la VR grand public. Au troisième trimestre 2026, Reality Labs a généré 443...

Alphabet logo

Alphabet : des résultats record au troisième trimestre 2026, portés par Google Cloud et Gemini

29 Oct. 2026 • 11:15
1 Business

Alphabet poursuit sa course à grande vitesse. La maison mère de Google a réalisé un chiffre d’affaires de 127,6...

hacker piratage

Cyberattaque du DHS : les données de plus de 41 000 employés américains exposées

29 Oct. 2026 • 9:45
0 Internet

Le Département américain de la Sécurité intérieure (DHS) enquête sur une fuite de données touchant plus de...

Discord Logo

Discord va rendre les messages d’utilisateurs publics sur Google

28 Oct. 2026 • 22:54
1 Internet

Discord annonce ouvrir une partie des conversations publiques d’utilisateurs aux moteurs de recherche, dont Google. À partir de la...

Gemini 4 Carbon

Gemini 4 Carbon : Google dévoile son IA plus forte que GPT-6 Astra et Opus 5.5

28 Oct. 2026 • 20:50
0 Internet

Google vient de dévoiler Gemini 4 Carbon, son nouveau modèle d’intelligence artificielle de pointe. Présenté comme le...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple contre OpenAI : le procès sur les secrets industriels est fixé au 19 juillet 2027

Apple contre OpenAI : le procès sur les secrets industriels est fixé au 19 juillet 2027

29 Oct. 2026 • 12:45

image de l'article iPhone Duo : Apple serait déjà second sur le marché du pliable, derrière Samsung

iPhone Duo : Apple serait déjà second sur le marché du pliable, derrière Samsung

29 Oct. 2026 • 11:15

image de l'article En Russie, Apple est désormais soumis aux exigences de Roskomnadzor

En Russie, Apple est désormais soumis aux exigences de Roskomnadzor

29 Oct. 2026 • 9:45

image de l'article Apple lance de nouveaux chargeurs pour Mac et kit de voyage

Apple lance de nouveaux chargeurs pour Mac et kit de voyage

28 Oct. 2026 • 22:22

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site