TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Meta Quest : face au recul des ventes, Meta annonce ne plus lancer de casque VR sans avancée majeure
Business Tech

Meta Quest : face au recul des ventes, Meta annonce ne plus lancer de casque VR sans avancée majeure

3 min.
29 Oct. 2026 • 12:45
0

Meta ralentit le rythme de ses investissements dans la VR grand public. Au troisième trimestre 2026, Reality Labs a généré 443 millions de dollars de chiffre d’affaires, en baisse de 6 % sur un an. Susan Li, la directrice financière du groupe, attribue ce recul à « des ventes plus faibles de casques Quest », partiellement compensées par la forte progression des lunettes intégrant de l’intelligence artificielle.

La division reste surtout massivement déficitaire : la perte opérationnelle atteint 4,13 milliards de dollars sur le trimestre, une situation récurrente après les pertes déjà enregistrées début 2026. Les hausses de prix des Quest 3 et Quest 3S n’ont évidemment pas facilité la dynamique commerciale.

Meta abandonne la course aux générations successives

Mark Zuckerberg annonce désormais ce qui ressemble à un changement de stratégie : « Nous changeons notre approche de la réalité virtuelle pour ne commercialiser de nouveaux appareils que lorsque nous disposons d’avancées majeures. » Autrement dit, Meta ne compte plus renouveler régulièrement ses casques uniquement pour proposer des améliorations « incrémentales », ce qui était bien visible concernant le Meta Quest 4 qui ne devrait arriver sur le marché qu’en 2027 (soit 5 ans après le lancement du Meta Quest 3).

Meta VR Glasses

Cette stratégie est incarnée par les Meta VR Glasses, des lunettes micro-OLED d’environ 100 grammes annoncées pour le printemps 2027 à 1 299,99 dollars. Zuckerberg estime toujours que la VR constitue une étape vers des lunettes holographiques capables de fusionner mondes physique et numérique, mais l’intelligence artificielle devient prioritaire.

Meta reste pourtant en pleine croissance

Les difficultés du Reality Labs tranchent avec des résultats globaux du groupe particulièrement robustes. Meta a réalisé 64,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires au troisième trimestre (+ 26 %), pour un bénéfice net de 9,86 milliards. Les revenus publicitaires atteignent à eux seuls 63,1 milliards de dollars.

Reality Labs devrait néanmoins perdre entre 18 et 19 milliards de dollars sur l’ensemble de l’exercice 2026. Face au succès croissant des lunettes connectées Meta, les technologies XR ne sont pas réellement menacées chez le géant du réseau social, mais l’heure est clairement à la rationalisation et au retour sur investissements.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Meta Quest 2 Business

Meta : le Reality Labs (XR) enregistre toujours des milliards de dollars de perte, et le Meta Quest 3 se vend mal

Meta Quest 3 Matériel

Pénurie de RAM : Meta augmente les prix de ses casques Quest 3/3S

Meta Quest 3 New Keyboard Logiciels

Meta Quest 3 : Horizon OS v85 transforme n’importe quelle surface en clavier virtuel

Meta Oakley Mbappé Matériel

Le succès des Ray-Ban Meta et Oakley Meta dope le chiffre d’affaires d’EssilorLuxottica

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Alphabet logo

Alphabet : des résultats record au troisième trimestre 2026, portés par Google Cloud et Gemini

29 Oct. 2026 • 11:15
1 Business

Alphabet poursuit sa course à grande vitesse. La maison mère de Google a réalisé un chiffre d’affaires de 127,6...

hacker piratage

Cyberattaque du DHS : les données de plus de 41 000 employés américains exposées

29 Oct. 2026 • 9:45
0 Internet

Le Département américain de la Sécurité intérieure (DHS) enquête sur une fuite de données touchant plus de...

Discord Logo

Discord va rendre les messages d’utilisateurs publics sur Google

28 Oct. 2026 • 22:54
1 Internet

Discord annonce ouvrir une partie des conversations publiques d’utilisateurs aux moteurs de recherche, dont Google. À partir de la...

Gemini 4 Carbon

Gemini 4 Carbon : Google dévoile son IA plus forte que GPT-6 Astra et Opus 5.5

28 Oct. 2026 • 20:50
0 Internet

Google vient de dévoiler Gemini 4 Carbon, son nouveau modèle d’intelligence artificielle de pointe. Présenté comme le...

Xreal Aura

Xreal Aura : des lunettes Android XR qui misent sur Gemini, Android XR et l’affichage spatial

28 Oct. 2026 • 19:18
0 Matériel

Xreal vient d’officialiser les Aura, ses nouvelles lunettes XR développées avec Google et « motorisées »...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple contre OpenAI : le procès sur les secrets industriels est fixé au 19 juillet 2027

Apple contre OpenAI : le procès sur les secrets industriels est fixé au 19 juillet 2027

29 Oct. 2026 • 12:45

image de l'article iPhone Duo : Apple serait déjà second sur le marché du pliable, derrière Samsung

iPhone Duo : Apple serait déjà second sur le marché du pliable, derrière Samsung

29 Oct. 2026 • 11:15

image de l'article En Russie, Apple est désormais soumis aux exigences de Roskomnadzor

En Russie, Apple est désormais soumis aux exigences de Roskomnadzor

29 Oct. 2026 • 9:45

image de l'article Apple lance de nouveaux chargeurs pour Mac et kit de voyage

Apple lance de nouveaux chargeurs pour Mac et kit de voyage

28 Oct. 2026 • 22:22

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site