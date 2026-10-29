Meta Quest : face au recul des ventes, Meta annonce ne plus lancer de casque VR sans avancée majeure

Meta ralentit le rythme de ses investissements dans la VR grand public. Au troisième trimestre 2026, Reality Labs a généré 443 millions de dollars de chiffre d’affaires, en baisse de 6 % sur un an. Susan Li, la directrice financière du groupe, attribue ce recul à « des ventes plus faibles de casques Quest », partiellement compensées par la forte progression des lunettes intégrant de l’intelligence artificielle.

La division reste surtout massivement déficitaire : la perte opérationnelle atteint 4,13 milliards de dollars sur le trimestre, une situation récurrente après les pertes déjà enregistrées début 2026. Les hausses de prix des Quest 3 et Quest 3S n’ont évidemment pas facilité la dynamique commerciale.

Meta abandonne la course aux générations successives

Mark Zuckerberg annonce désormais ce qui ressemble à un changement de stratégie : « Nous changeons notre approche de la réalité virtuelle pour ne commercialiser de nouveaux appareils que lorsque nous disposons d’avancées majeures. » Autrement dit, Meta ne compte plus renouveler régulièrement ses casques uniquement pour proposer des améliorations « incrémentales », ce qui était bien visible concernant le Meta Quest 4 qui ne devrait arriver sur le marché qu’en 2027 (soit 5 ans après le lancement du Meta Quest 3).

Cette stratégie est incarnée par les Meta VR Glasses, des lunettes micro-OLED d’environ 100 grammes annoncées pour le printemps 2027 à 1 299,99 dollars. Zuckerberg estime toujours que la VR constitue une étape vers des lunettes holographiques capables de fusionner mondes physique et numérique, mais l’intelligence artificielle devient prioritaire.

Meta reste pourtant en pleine croissance

Les difficultés du Reality Labs tranchent avec des résultats globaux du groupe particulièrement robustes. Meta a réalisé 64,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires au troisième trimestre (+ 26 %), pour un bénéfice net de 9,86 milliards. Les revenus publicitaires atteignent à eux seuls 63,1 milliards de dollars.

Reality Labs devrait néanmoins perdre entre 18 et 19 milliards de dollars sur l’ensemble de l’exercice 2026. Face au succès croissant des lunettes connectées Meta, les technologies XR ne sont pas réellement menacées chez le géant du réseau social, mais l’heure est clairement à la rationalisation et au retour sur investissements.