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KultureGeek Matériel Meta VR Glasses : Meta dévoile des lunettes VR micro-OLED de 100 grammes… pour remplacer la gamme Quest ?
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Meta VR Glasses : Meta dévoile des lunettes VR micro-OLED de 100 grammes… pour remplacer la gamme Quest ?

2 min.
24 Sep. 2026 • 17:00
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Meta veut faire disparaître le casque de réalité virtuelle derrière une simple paire de lunettes. Lors de Meta Connect 2026, Mark Zuckerberg a officiellement présenté les Meta VR Glasses, un appareil de réalité mixte haut de gamme pesant environ 100 grammes. Connues auparavant sous le nom de code Project Phoenix, ces « lunettes VR » seront commercialisées au printemps 2027 aux États-Unis pour 1 299,99 dollars.

Un écran 5K micro-OLED dans seulement 100 grammes

Pour réduire drastiquement le poids, Meta a séparé les lunettes du matériel informatique. Les écrans et capteurs restent sur le visage, tandis qu’un petit boîtier relié par câble optique rassemble processeur, batterie et stockage. Résultat : les VR Glasses seraient cinq fois plus légères qu’un Quest 3 ou un Apple Vision Pro. 

L’affichage Infinite Display 5K repose sur des dalles micro-OLED et atteint 37 pixels par degré. Dolby Vision et Dolby Atmos sont également de la partie. Le calcul est assuré par le nouveau Snapdragon Reality Elite de Qualcomm, tandis que le boîtier promet jusqu’à trois heures de lecture vidéo et une recharge rapide à 45 W. Plusieurs prototypes XR de Meta avaient déjà laissé entrevoir cette recherche de miniaturisation.

Cinéma IMAX, travail et jeux sans manettes

Les Meta VR Glasses deviennent le premier appareil VR certifié IMAX Enhanced. Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max ou encore Crunchyroll proposeront des contenus adaptés, tandis que Meta promet plus de 100 événements sportifs immersifs par an.

L’appareil peut aussi créer plusieurs écrans virtuels et transformer une surface plane en clavier et trackpad. Le suivi des yeux et des mains remplace les contrôleurs, avec plus de 75 jeux compatibles dès le lancement et Xbox Cloud Gaming en complément.

Avec ces lunettes, Meta ne cherche plus seulement à améliorer ses casques Quest. L’objectif est désormais de rapprocher la VR d’un objet portable, à mi-chemin entre l’ordinateur spatial, le cinéma personnel et la console de jeu portable. Une approche qui pourrait enfin rendre la réalité virtuelle nettement moins encombrante… et surtout plus séduisante pour le grand public.

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