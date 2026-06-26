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Omni One devient le premier tapis VR officiellement compatible avec le Meta Quest

3 min.
26 Juin. 2026 • 20:48
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La réalité virtuelle gagne de nouveaux accessoires toujours plus immersifs. Virtuix annonce la compatibilité native de son tapis omnidirectionnel Omni One avec les casques Meta Quest 2 et Meta Quest 3. L’appareil devient ainsi le premier tapis de course VR à intégrer officiellement l’écosystème Quest, sans nécessiter de PC ni de connexion via Meta Quest Link.

Marcher, courir et s’orienter dans les jeux VR

Commercialisé au prix de 2 595 dollars, l’Omni One propose de remplacer le déplacement au joystick par les mouvements réels du joueur. L’utilisateur se tient dans une structure circulaire équipée d’un harnais et de chaussures à faible friction, qui lui permettent de marcher, courir, pivoter ou s’accroupir tout en restant à sa place.

Jusqu’ici, le produit pouvait fonctionner avec un casque Quest relié à un ordinateur suffisamment puissant, en plus de sa compatibilité avec certains casques Pico et les configurations PC VR. L’intégration au programme Made for Meta ouvre désormais la voie à une utilisation directe avec les casques autonomes de Meta.

Une sélection de jeux déjà optimisés

La compatibilité ne concerne pas encore l’ensemble du catalogue Quest. Virtuix met en avant plusieurs titres adaptés à l’Omni One, parmi lesquels VAIL, Forefront, The Boys: Trigger Warning, Star Trek: Infection, Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City et Men in Black: Most Wanted.

quest-virtuix

Les jeux Men in Black: Most Wanted, Exoshock, Zero Caliber 2 et Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City sont proposés sans surcoût pendant une période limitée avec l’édition Quest du tapis.

Un accessoire premium pour une immersion renforcée

« Omni One for Quest constitue une étape majeure pour le jeu en réalité virtuelle », affirme Jan Goetgeluk, directeur général de Virtuix. Le fabricant promet une expérience plus active et plus immersive, en rapprochant le mouvement physique du déplacement virtuel.

Le tarif de l’Omni One et l’espace requis le réservent encore à un public passionné, mais cette arrivée officielle dans la boutique Meta Quest marque une avancée importante pour les accessoires VR capables de rendre les mondes virtuels toujours plus immersifs.

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