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Pénurie de RAM : Meta augmente les prix de ses casques Quest 3/3S

3 min.
16 Avr. 2026 • 16:33
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La pénurie de RAM touche tout le secteur de la tech et Meta annonce aujourd’hui augmenter les prix des Quest 3 et Quest 3S, à savoir ses casques de réalité virtuelle. La hausse concerne la France et les autres pays.

Meta Quest 3

Les prix augmentent pour les Meta Quest 3 et 3S

Le Meta Quest 3 coûte actuellement 549,99 € et va passer à 619,99 € à partir du 19 avril. Cela représente une hausse de 70 euros. Il y a ensuite le Meta Quest 3S avec 128 Go de stockage qui passe de 329,99 € à 359,99 €, soit une hausse de 30 euros. Pour la version avec 256 Go de stockage, le prix passe de 439,99 € à 469,99 €. Là encore, la hausse est de 30 euros.

« Nous procédons à ce changement car le coût de fabrication du matériel de réalité virtuelle haute performance a considérablement augmenté », indique Meta. « La flambée mondiale des prix des composants essentiels — en particulier des puces mémoire — touche presque tous les secteurs de l’électronique grand public, y compris celui de la réalité virtuelle. Afin de continuer à vous offrir la qualité du matériel, des logiciels et de l’assistance que vous attendez de la plateforme Quest, nous devons ajuster nos tarifs ».

Meta essaye toutefois d’éviter la mauvaise presse en affirmant que « même avec ces changements, les Meta Quest 3 et 3S restent les casques offrant le meilleur rapport qualité-prix du marché. Et les casques Quest ne cessent de s’améliorer longtemps après leur achat ».

Qu’en est-il des lunettes connectées de Meta ? En l’état, rien ne bouge, les prix restent inchangés. Mais pour combien de temps ? Cela reste à voir.

Pour rappel, plusieurs produits tech ont connu d’importantes hausses de prix à cause de la pénurie de RAM. Il y a, justement, les barrettes de RAM dont les prix ont explosé comme pas permis. Il y a également d’autres produits, dont la PlayStation 5 et certains smartphones et tablettes Galaxy de Samsung.

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