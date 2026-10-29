Alphabet : des résultats record au troisième trimestre 2026, portés par Google Cloud et Gemini

Alphabet poursuit sa course à grande vitesse. La maison mère de Google a réalisé un chiffre d’affaires de 127,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2026, soit une progression de 25 % sur un an. Après un deuxième trimestre déjà particulièrement solide, le groupe enchaîne ainsi un treizième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

Le résultat opérationnel grimpe de 30 % à 40,58 milliards de dollars, avec une marge de 31,8 %. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires atteint 26,17 milliards, contre près de 35 milliards un an auparavant.

Google Cloud double de taille grâce à l’IA

La véritable locomotive du trimestre se trouve dans le cloud. Google Cloud génère 30,71 milliards de dollars, soit une hausse spectaculaire de 103 %. Alphabet attribue cette accélération à la demande pour ses infrastructures d’intelligence artificielle, ses solutions destinées aux entreprises et ses systèmes TPU.

Google Services reste néanmoins le mastodonte du groupe avec 96,3 milliards de dollars de revenus. Google Search progresse de 12 %, tandis que YouTube génère 11,2 milliards grâce à la publicité. Sundar Pichai affirme que les investissements dans l’IA stimulent les recherches : « La croissance annuelle des requêtes est la plus élevée enregistrée depuis cinq ans. »

Gemini franchit un nouveau cap

L’IA prend désormais une place centrale dans les résultats d’Alphabet. L’application Gemini compte un milliard d’utilisateurs, tandis que les API des modèles maison traitent près de 32 milliards de tokens par minute, plus de quatre fois le niveau d’il y a un an. Google vient par ailleurs de dévoiler Gemini 4 Carbon, quelques semaines après le lancement de Gemini 4 Argon.

Les « Other Bets » (« paris » technologiques) restent en revanche lourdement déficitaires, avec 372 millions de dollars de revenus pour 2,05 milliards de pertes opérationnelles. Le trimestre confirme surtout une mutation désormais très visible : chez Alphabet, l’intelligence artificielle n’est plus seulement un investissement sur le moyen/long terme mais un moteur direct de croissance pour Search et Google Cloud.