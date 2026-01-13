TENDANCES
Alphabet (Google) franchit les 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière
Hors-Sujet

Alphabet (Google) franchit les 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

13 Jan. 2026 • 8:39
0

Alphabet, la maison-mère de Google, intègre le cercle très fermé des entreprises valant plus de 4 000 milliards de dollars suite à l’annonce d’Apple d’utiliser Gemini pour ses futurs modèles d’IA et la nouvelle version de Siri. L’action d’Alphabet a clôturé lundi à 331,86 dollars après une hausse de 1 %, validant cette capitalisation historique.

Google Logo Icone Application

Alphabet rejoint Nvidia tandis que Microsoft et Apple reculent

La maison-mère de Google devient le quatrième acteur technologique à atteindre ce seuil symbolique de 4 000 milliards de dollars en capitalisation boursière. La dynamique actuelle du marché redessine cependant la hiérarchie des géants de la tech : à ce jour, seuls Nvidia et Alphabet se maintiennent au-dessus de la barre des 4000 milliards de dollars.

Leurs concurrents directs, bien qu’ayant franchi ce cap en 2025, affichent désormais des valorisations inférieures. Nvidia et Microsoft avaient brisé ce plafond en juillet, suivis par Apple en octobre. Aujourd’hui, la marque à la pomme redescend à 3 830 milliards de dollars, tandis que Microsoft se stabilise à 3 550 milliards de dollars. Pour sa part, Nvidia est à 4 490 milliards de dollars.

L’entrée d’Alphabet dans ce club d’élite couronne une très bonne année 2025 marquée par une envolée de 65 % de son titre en bourse. Il s’agit de la meilleure performance du groupe depuis 2009, époque où l’action avait doublé après la crise financière. Ce retour en force s’appuie sur une stratégie agressive en matière d’intelligence artificielle et la résolution d’obstacles réglementaires majeurs l’an passé.

L’entreprise a su convaincre les marchés avec deux lancements techniques décisifs en fin d’année. En novembre, Google a dévoilé Ironwood, la septième génération de ses puces TPU (Tensor Processing Units), positionnées comme une alternative crédible aux modèles de Nvidia. Cette offensive matérielle a été suivie en décembre par la sortie de Gemini 3, dont les performances ont reçu des critiques élogieuses.

Google rassure les investisseurs face à OpenAI

Cette résurgence technique permet à Alphabet de dissiper les inquiétudes concernant sa capacité d’innovation face à la concurrence. Malgré l’engagement croissant des utilisateurs pour les services d’OpenAI, tels que ChatGPT et Sora, le géant de la recherche maintient son leadership.

Le groupe a réussi à prouver que son modèle économique pouvait résister aux bouleversements du marché publicitaire induits par les chatbots IA et les agents conversationnels. En sécurisant ce partenariat avec Apple et en livrant des produits IA compétitifs, Alphabet démontre que ses jours les plus innovants ne sont pas derrière lui.

