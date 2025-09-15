TENDANCES
Google (Alphabet) atteint 3 000 milliards de dollars de valorisation, rejoignant Apple, Nvidia et Microsoft
Google (Alphabet) atteint 3 000 milliards de dollars de valorisation, rejoignant Apple, Nvidia et Microsoft

15 Sep. 2025 • 19:05
Alphabet, la maison-mère de Google, a rejoint le club très exclusif des entreprises valorisées à 3 000 milliards de dollars à la Bourse. Les actions de la société ont grimpé de plus de 4 %, propulsant Alphabet aux côtés de géants comme Nvidia, Microsoft et Apple. Ce bond marque une étape historique pour l’entreprise, 20 ans après son introduction en Bourse et dix ans après la création d’Alphabet.

Un verdict antitrust qui rassure les investisseurs

Début septembre, un verdict clé dans une affaire antitrust a donné un coup d’accélérateur au cours de l’action Alphabet. Le département de la Justice américain réclamait le démantèlement du navigateur Chrome, après qu’un tribunal a jugé l’an dernier que Google détenait un monopole illégal sur la recherche en ligne et la publicité associée. Cependant, le juge Amit Mehta a opté pour des sanctions moins sévères que prévu, évitant les mesures radicales proposées. Cette décision a fait bondir les actions à un niveau record. « C’est un très bon jour », avait réagi le président américain Donald Trump, félicitant l’entreprise pour cette issue favorable.

Ce jugement a dissipé les craintes des investisseurs, permettant à Alphabet d’afficher une hausse de plus de 30 % de ses actions en 2025, surpassant largement la progression de 15 % du Nasdaq. La capitalisation boursière, atteignant 3 000 milliards de dollars, reflète cette dynamique positive.

L’IA, moteur de croissance face à une concurrence accrue

Sous la direction de Sundar Pichai, patron d’Alphabet depuis 2019, l’entreprise navigue dans un paysage technologique en pleine mutation. L’émergence de concurrents comme Perplexity et OpenAI, portés par l’essor de l’intelligence artificielle, a paradoxalement joué en faveur de Google lors du verdict antitrust. Le juge Amit Mehta a reconnu que ces nouveaux acteurs dynamisent la concurrence dans la recherche en ligne, atténuant l’idée d’un monopole absolu.

Pour rester dans la course, Alphabet mise gros sur son offre d’IA, notamment avec Gemini. Cela vise à consolider la position de Google non seulement dans la recherche, mais aussi dans le secteur en pleine expansion de l’intelligence artificielle, malgré les pressions réglementaires aux États-Unis et en Europe.

