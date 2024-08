Antitrust : le DoJ envisagerait de démanteler Google

Google sera-t-il le premier géant de la tech américaine à être démantelé par décision de justice ? L’étau semble en tout cas se resserrer sur la firme de Mountain View, déjà pointée du doigt par le ministère de la justice (DoJ) pour ses abus de monopole supposés, notamment dans le secteur de la publicité en ligne avec la plateforme AdWords. Outre la publicité, il est aussi reproché à Google de passer des accords commerciaux anticoncurrentiels avec certains partenaires afin d’imposer son moteur de recherche (et parfois d’autres de ses services) sur tous les navigateurs. Google a ainsi payé à Apple près de 20 milliards de dollars pour placer son moteur de recherche comme moteur par défaut dans Safari, et des centaines de millions de dollars ont été versés à Mozilla.

Les avocats du DoJ estimeraient désormais que le démantèlement de Google serait une option envisageable. Cette solution radicale serait même l’une de celles qui reviendrait le plus souvent dans le débat. Dans le détail, Google pourrait être obligé de céder Android, Chrome voire sa plateforme AdWords. Cette dernière étant la colonne vertébrale du modèle économique de Google, on imagine tout de même mal les juges opter in fine pour cette option.

Google est actuellement en pleine procédure d’appel concernant cette affaire, mais le juge a obligé les avocats des deux parties à travailler sur les propositions visant à rétablir la concurrence, et il se trouve que le démantèlement ferait déjà partie des solutions possibles. Quel que soit le segment d’activité qui pourrait échapper à Google, il s’agirait de toute façon d’un évènement aux dimensions sismiques pour le secteur de la tech. AdWords est le poumon économique de la firme américaine, Android fonctionne sur plus de 2 milliards d’appareils, et Chrome est aussi au coeur de la stratégie de Google pour imposer ses services sur toutes les plateformes (y compris celles d’Apple). Le DoJ aurait toutefois une préférence pour une cession d’Android, autant dire une diminution franche de la puissance économique de Google.

Evidemment, le démantèlement ne serait pas la seule mesure envisagée : le DOJ pourrait aussi obliger Google à partager avec ses concurrents ses précieuses données (issues du tracking publicitaire et des services) et limiter l’intégration de Gemini au niveau de la recherche.