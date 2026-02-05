Alphabet (Google) explose ses résultats au T4 2025 avec 113,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires

Alphabet a dévoilé il y a quelques heures des résultats financiers particulièrement solides pour son quatrième trimestre 2025, avec un chiffre d’affaires atteignant 113,8 milliards de dollars, en hausse de 18 % sur un an. Le groupe dépasse ainsi pour la première fois les 400 milliards de dollars de revenus annuels, confirmant la dynamique exceptionnelle de ses activités numériques et de cloud.

Le bénéfice net trimestriel grimpe à 34,46 milliards de dollars, contre 26,54 milliards un an plus tôt, tandis que le résultat opérationnel atteint près de 36 milliards. Une performance largement attribuée à la montée en puissance de l’intelligence artificielle et au succès de Gemini 3, dont l’application dépasse désormais les 750 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

YouTube et Google Cloud en forte accélération

YouTube continue d’être un moteur de croissance, avec 11,38 milliards de dollars de revenus publicitaires sur le trimestre et plus de 60 milliards de revenus annuels cumulant publicité et abonnements. Google Cloud affiche également une progression spectaculaire, avec 17,66 milliards de dollars de chiffre d’affaires trimestriel et un rythme annuel dépassant désormais les 70 milliards.

Les activités liées aux abonnements, plateformes et matériels ont généré 13,58 milliards de dollars, confirmant l’essor de services comme YouTube Premium et Google One. En revanche, la division Other Bets reste déficitaire, avec une perte de 3,6 milliards de dollars sur le trimestre.

Porté par l’IA générative et des investissements massifs dans les infrastructures, Alphabet aborde donc 2026 avec des perspectives de croissance soutenues, tout en renforçant sa position stratégique face à ses rivaux du cloud et de l’intelligence artificielle.