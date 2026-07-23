Google Cloud et Gemini propulsent le chiffre d’affaires d’Alphabet lors du second trimestre 2026

Alphabet signe un deuxième trimestre 2026 spectaculaire, porté par l’intelligence artificielle et Google Cloud. La maison mère de Google a ainsi généré 119,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires entre avril et juin, en hausse de 24 % sur un an. Son résultat opérationnel progresse de 30 %, à 40,8 milliards.

Google Cloud devient le principal moteur de croissance

Google Cloud affiche la progression la plus impressionnante : ses revenus bondissent de 82 % pour atteindre 24,8 milliards de dollars. Cette envolée repose sur la demande en infrastructures d’IA, les solutions Gemini destinées aux entreprises et les services de Google Cloud Platform. Son bénéfice opérationnel a plus que triplé, passant de 2,8 à 8,8 milliards de dollars.

Cette dynamique prolonge les solides résultats enregistrés au premier trimestre 2026. Près de 90 % des entreprises du Fortune 100 utilisent désormais Gemini Enterprise. L’application Gemini compte par ailleurs 950 millions d’utilisateurs actifs mensuels, contre 750 millions annoncés en février, tandis que les modèles du groupe traitent 22 milliards de tokens d’API par minute.

Search et YouTube poursuivent leur progression

Les revenus de Google Search augmentent de 17 %, à 63,3 milliards de dollars. La publicité sur YouTube gagne 13 %, à 11,1 milliards, et les abonnements, plateformes et appareils génèrent 12,9 milliards. Les Other Bets, qui regroupent notamment Waymo, restent déficitaires avec une perte opérationnelle de 1,8 milliard.

Le bénéfice net atteint 112,1 milliards de dollars, mais ce montant exceptionnel comprend 99 milliards de gains, majoritairement non réalisés, sur des participations financières. Parallèlement, les investissements dans les infrastructures d’IA ont presque doublé sur le trimestre, à 44,9 milliards, faisant tomber le flux de trésorerie disponible à -5,9 milliards.

« Nos investissements dans l’IA redéfinissent ce qui est possible dans chaque partie de notre activité », affirme Sundar Pichai. Alphabet prouve en tout cas que l’IA stimule déjà fortement ses revenus, même si l’ampleur des dépenses pour ce secteur restera fortement scrutée par les investisseurs.