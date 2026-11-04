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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 4 novembre
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 4 novembre

9 min.
4 Nov. 2026 • 17:04
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

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— 🔥 Nouveautés du jour —

  • NIIMBOT B1 Étiqueteuse avec 1 rouleau d’étiquettes 50x30mm  à 17,99€ au lieu de 29,99€ sur Amazon avec le code 69Y0AOYG
  • [Nouveaux Adhérents] Carte Fnac+ 3 Ans Jackpot : 19,99€ payés = 30€ crédités sur votre compte fidélité à 19,99€ sur @Fnac
  • Robot tondeuse sans Fil Mova Lidax Ultra 1200 – Recommandé 1200m2, Cartographie LiDAR 3D 360°, Coupe Bordures 5 cm, Sécurité Animaux à 665,83€ au lieu de 849€ sur @Amazon
  • SSD Interne M.2 NVMe Netac NV7000- t – 1 To, 7400 mo/s, Compatible PS5 à 113,56€ sur @AliExpress avec le code FRD1124 / NETAC01
  • [Via Paypal] Tablette 11,2″ Xiaomi Pad 8 2026 – 12/256Go, Snapdragon 8s Gen 4, 3,2K/144Hz, Grise, 9200mAh, Charge turbo 45W, Version Globale à 274,81€ sur @AliExpress avec le code FRD1140
  • Alimentation PC modulaire Be Quiet! Pure Power 13 M – 1000W ATX 3.1, 80+ Gold à 109,90€ au lieu de 139,90€ sur @Alternate
  • Friteuse sans huile/ Airfryer PHILIPS NA150/00 – 2400W, Panier Flexible 7.1L (Via ODR 15€) (Modèle 9L à 84,99€) à 69,99€ au lieu de 119,99€ sur @Cdiscount avec le code PHILIPS15D89

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

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➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6,5″ Apple iPhone Air – RAM 12 Go, 256 Go, Blanc Nuage à 899€ au lieu de 1013,62€ sur @Amazon
  • Apple iPhone 18 Pro – RAM 12 Go, 256 Go, Bourgogne à 1331,10€ au lieu de 1479€ sur @Amazon (via coupon)
  • Apple iPhone 18 Pro Max – RAM 12 Go, 256 Go à 1466,10€ sur @Amazon (via coupon)
  • HOT! Smartphone BlackView Wave 7c 64Go (16Go de Ram, 5000mAH, 6,56″, Android 16) à 129,99€ sur @Amazon
  • Smartphone Google Pixel 11 Pro 256 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement à 7€/mois (via Bonus de reprise 150€ et ODR Google 150€) à 689,90€ au lieu de 1199€ sur @Bouygues Telecom

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Pack Nintendo : Console Nintendo Switch Néon + Mario Kart 8 Deluxe + Metroid Prime 4: Beyond à 229,99€ sur @Cdiscount
  • Pack Console Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe + La Pat’Patrouille: Rescue Wheels à 209,99€ sur @Cdiscount
  • Montre Connectée Google Pixel Watch 4 – Bluetooth, 45mm, Beige à 249€ au lieu de 350€ sur @Boulanger

➡️ Jeux :

  • Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur PS5 à 34,99€ sur @Amazon
  • Borderlands 4 sur PS5 ou Xbox Series X à 13,69€ au lieu de 20,17€ sur @E.Leclerc
  • Mafia : The Old Country sur PS5 à 17,05€ au lieu de 20,17€ sur @E.Leclerc
  • HOT! The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sur Nintendo Switch à 36,57€ sur @JoyBuy
  • [Précommande] Stellar Blade – Complete Edition sur Nintendo Switch 2 à 42€ sur @E.Leclerc
  • The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition sur PS5 à 29,99€ sur @Micromania
  • The Outer Worlds 2 sur PS5 ou Xbox Series X à 17,99€ sur @Cdiscount
  • [Précommande] Minecraft sur Nintendo Switch 2 (comprend Super Mario Pack Spécial Mash-Up) à 22,99€ au lieu de 28,58€ sur @Amazon
  • [Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Cultura
  • Assassin’s Creed Shadows Limited Edition sur PS5 à 24,99€ au lieu de 32,63€ sur @Amazon
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,49€ sur @E.Leclerc
  • [Porteur Mégacarte] Offre de reprise Boosté pour la Console de jeu Nintendo Switch 2 Édition The Legend of Zelda à 289,99€ sur @Micromania
  • HOT! [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 (Code dans la boîte) + JBL Quantum 100P offert à 79,99€ sur @JoyBuy
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 – avec Porte-Clés & Sous-Bock (+10€ Fidélité pour les Adhérents) à 59,99€ sur @Fnac
  • Batman Arkham Trilogy sur Nintendo Switch 1|2 à 24,99€ sur @E.Leclerc

➡️ Accessoires Consoles / périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

  • NAS UGREEN DH2300 + batterie US2000 – 2 baies, 4Go RAM, HDMI 4K, NFC, 1GbE, UPS 6000mAh à 235,58€ au lieu de 275€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

  • HOT! Mini PC Apple Mac mini M6 – 16 Go RAM, 256 Go SSD, GPU 12 coeurs, macOS 27 Golden Gate à 949€ au lieu de 1019€ sur @Cdiscount
  • Ordinateur Portable 16″ Apple MacBook Pro Portable avec M5 Max, CPU 18 Cœurs et GPU 32 cœurs à 3999€ au lieu de 4515,30€ sur @Amazon
  • PC Fixe CyberPowerPC – Intel Ultra 5 225F, RTX 5060 Ti, RAM 16 Go DDR5, SSD 1 To, Windows 11 à 999,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Blackview MP20 Mini PC AMD Ryzen 3 3300U 3,5GHz, 16 Go DDR4, 512 Go SSD à 264,99€ au lieu de 368,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

  • Carte graphique ASRock RX 9070 Challenger 16 Go à 669,99€ sur @JoyBuy avec le code LV6P0u
  • Processeur AMD Ryzen 7 5700X – 8 cœurs, 16 threads, 3,4 GHz de base, 4,6GHz en boost, TDP de 65W, socket AM4 à 128,41€ sur @AliExpress avec le code WOFR13

➡️ Écrans PC :

  • Ecran PC 27 » Iiyama Prolite XB2791HS-B1 – IPS, FHD, 120Hz, 1ms à 90,92€ au lieu de 118,97€ sur @Amazon
  • Écran PC incurvé Samsung Odyssey G9 49″, OLED, UWQHD 5120 × 1440, 144 Hz, HDR10+, FreeSync Premium Pro à 699,99€ au lieu de 899,99€ sur @Darty
  • HOT! Écran PC 32″ TCL 32G64 – QD-Mini LED, QHD, 180Hz, 1ms, FreeSync/G-Sync à 299€ au lieu de 399€ sur @Son-vidéo
  • Blackview DCM6 Triple Ecran Pc Portable Ultra-Fin,14 « FHD 1080P IPS Moniteur pour Ordinateur Portable Certifié à 269,99€ sur @Amazon
  • Ecran PC 27″ HKC G27H2DPro – QHD, 200Hz, Dalle IPS, 1ms à 108,79€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Lumix S9 Plein Format + Objectif Lumix 18-40mm F4.5-6.3 – Noir + Garantie 5 ans (Via ODR de 200€) à 999,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

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