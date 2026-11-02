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Max : Meta dévoile son premier robot humanoïde domestique

3 min.
2 Nov. 2026 • 12:40
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Meta prend position dans le secteur déjà très concurrentiel de la robotique humanoïde. Le géant ru réseau social aurait développé avec le constructeur chinois Fourier un premier prototype baptisé Max, une machine conçue comme plateforme expérimentale pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle à évoluer dans un environnement domestique.

Assemblé en environ trois mois, Max mesure près de 1,50 mètre pour 48 kg. Le robot s’appuie sur une puce Nvidia Jetson Thor et dispose de mains à cinq doigts capables de saisir de petits objets. Deux haut-parleurs sont intégrés à son torse, tandis qu’un écran facial reproduit différents états comme l’écoute, la réflexion ou la prise de parole.

Une machine pensée pour interagir avec les humains

Meta aurait imposé plusieurs exigences précises à Fourier : reconnaître une voix à cinq mètres, détecter un geste de la main à trois mètres et maintenir un contact visuel avec son interlocuteur. Cette approche rapproche Max des robots humanoïdes domestiques qui cherchent désormais à aller au delà de la simple démonstration technique.

Meta Max robot

Li-Chen Miller, vice-présidente chargée des produits robotiques chez Meta, aurait passé près de deux mois dans l’usine Fourier de Shanghai. Le prototype a ensuite été présenté aux équipes du groupe lors d’un sommet interne organisé fin août.

Max 2 est déjà en développement

Meta et Fourier travaillent depuis septembre sur une seconde version. Max 2 doit recevoir un torse redessiné, des mains plus précises, un projecteur et de nouveaux capteurs destinés notamment au franchissement des escaliers.

Cette offensive s’appuie également sur le rachat d’Assured Robot Intelligence, spécialiste des modèles permettant aux robots de comprendre et d’anticiper les comportements humains. Meta semble ainsi privilégier une stratégie centrée sur l’IA, les capteurs et le logiciel plutôt que sur la fabrication intégrale du châssis.

Max reste toutefois (pour l’instant) un outil de recherche : aucune commercialisation de l’appareil n’a été annoncée. Face aux robots de Figure AI, capables déjà des tâches ménagères complexes, Meta devra frapper fort pour convaincre que son premier robots domestique a un avenir…

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