Character.AI en faillite : Disney propose 20 millions de dollars pour ses actifs

Character.AI a demandé la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites et engagé une vente supervisée par la justice. Disney a proposé 20 millions de dollars pour certains actifs et pour une licence portant sur une partie de la propriété intellectuelle, mais cette offre n’est qu’un point de départ, d’autres candidats peuvent surenchérir. La plateforme de chatbots reste accessible pendant la procédure, sans garantie qu’elle survive si aucun acquéreur ne reprend son exploitation.

Une vente aux enchères organisée sous contrôle du tribunal

Le chapitre 11 ne signifie pas une fermeture immédiate. Il permet à une entreprise de poursuivre temporairement son activité tout en restructurant ses dettes ou en vendant ses actifs. Character.AI demande au tribunal d’approuver les règles d’une enchère dans laquelle Disney agirait comme « stalking horse », autrement dit comme premier enchérisseur de référence. Son offre fixe un plancher que les candidats concurrents devront dépasser ou améliorer.

Le dossier judiciaire évalue les actifs et les dettes de Character Technologies, la société qui exploite Character.AI, dans une même fourchette de 50 à 100 millions de dollars. Le prix proposé par Disney ne couvre donc pas nécessairement toute l’entreprise telle qu’elle existe aujourd’hui. Il concerne une sélection d’actifs et une licence de propriété intellectuelle ; le périmètre exact devra être précisé dans les documents de vente et pourrait évoluer avec les enchères.

Cette nuance compte pour les utilisateurs. Le rachat d’une technologie, d’une équipe ou d’une licence n’oblige pas automatiquement l’acheteur à conserver l’application. Character.AI dit rechercher une proposition permettant la poursuite du service, mais reconnaît qu’un démantèlement reste possible. La vente doit maximiser la valeur disponible pour les créanciers et les autres parties prenantes, pas préserver à tout prix le produit dans sa forme actuelle.

Les difficultés juridiques ont rejoint le problème économique

L’entreprise invoque des vents contraires juridiques, réglementaires et opérationnels. Character.AI a popularisé les conversations avec des personnages artificiels, mais cette liberté de création l’a placée au centre de litiges concernant la sécurité des mineurs, la santé mentale et l’utilisation de personnages protégés. Nous avions notamment évoqué la plainte déposée en Pennsylvanie après qu’un chatbot se soit présenté comme psychiatre.

Ce type d’affaire impose des dépenses difficiles à absorber pour une société qui doit déjà financer l’inférence de conversations longues et personnalisées. Chaque échange consomme du calcul, alors qu’une grande partie du public utilise gratuitement le service. L’abonnement peut améliorer les revenus par utilisateur, mais il ne suffit pas nécessairement à couvrir les coûts du modèle, de la modération, de l’hébergement et des équipes juridiques.

Disney a, de son côté, un intérêt évident pour les outils de conversation et les personnages interactifs. Son catalogue pourrait alimenter des expériences dans le divertissement, les jeux ou le streaming. Cela ne permet cependant pas de conclure que le groupe veut transformer Character.AI en vitrine de ses licences. Le document annoncé porte sur certains actifs et une licence, et l’offre peut encore être remplacée par celle d’un autre acheteur.

Une valorisation spectaculaire ne protège pas d’un manque de trésorerie

L’effondrement rappelle qu’une forte audience et une technologie visible ne garantissent pas un modèle économique durable. Les entreprises d’IA doivent payer des accélérateurs, du stockage et des réseaux avant même de savoir combien chaque utilisateur rapportera. Une application de chat grand public peut croître rapidement, puis découvrir que ses utilisateurs les plus engagés sont aussi les plus coûteux à servir.

Le chapitre 11 rend désormais publiques certaines contraintes financières et oblige la direction à arbitrer sous le regard du tribunal. Les créanciers peuvent contester les conditions de la vente, tandis que de nouveaux enchérisseurs peuvent se manifester. Disney pourrait finalement acheter moins d’actifs que prévu, augmenter son offre ou être dépassé. Parler d’un rachat déjà conclu serait donc inexact.

La situation pose aussi une question délicate sur les données. Les conversations avec des chatbots peuvent contenir des informations intimes, des créations personnelles ou des données concernant des mineurs. Character.AI affirme que ses pratiques de confidentialité et de sécurité restent inchangées pendant la procédure. Cela n’exonère pas un futur acquéreur des obligations existantes, mais les utilisateurs doivent surveiller toute modification des conditions et des finalités de traitement.

Le service continue, pour le moment

Les abonnements payants restent actifs et la facturation ne change pas à ce stade. L’entreprise promet de prévenir les abonnés si l’évolution du service touche les fonctions payantes. Elle rappelle également que chacun peut exporter ses données ou supprimer son compte depuis l’application ou le site. Ces options ont une importance particulière lorsque le propriétaire d’un service peut changer.

Character.AI prévoit une fin de procédure de vente à la fin novembre ou au début décembre 2026. Si aucune offre n’assure la poursuite de la plateforme, la société indique explicitement qu’elle sera arrêtée ; cette échéance, et non l’offre initiale de Disney, déterminera donc l’avenir concret des chatbots et de leurs utilisateurs.