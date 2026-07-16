TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Robotique : Hyundai va prendre le contrôle total de Boston Dynamics
Business Tech

Robotique : Hyundai va prendre le contrôle total de Boston Dynamics

2 min.
16 Juil. 2026 • 15:35
0

Hyundai Motor Group veut resserrer encore son emprise sur Boston Dynamics. Le constructeur sud-coréen prévoit d’acquérir la participation restante de SoftBank dans le spécialiste américain de la robotique, ce afin d’en faire une filiale entièrement contrôlée. Hyundai détenait déjà l’essentiel du capital depuis son entrée majoritaire en 2020, tandis que SoftBank conservait une part minoritaire.

Une opération stratégique autour de l’IA physique

Selon les informations disponibles, la participation encore détenue par SoftBank serait proche de 10%, pour une valeur estimée à un peu plus de 300 millions de dollars. Les modalités exactes n’ont toutefois pas été détaillées publiquement. Pour Hyundai, il ne s’agit pas d’une simple prise de contrôle financière : le groupe veut construire une chaîne complète autour de la robotique, de l’intelligence artificielle embarquée à la production industrielle.

Atlas robot

Hyundai résume cette ambition en expliquant que cette approche intégrée doit « accélérer le développement, la validation et la commercialisation des technologies d’IA physique et des solutions robotiques ». L’expression désigne des systèmes capables d’agir dans le monde réel, au-delà des logiciels et des chatbots.

Atlas au cœur du plan industriel

Le projet central reste Atlas, le robot humanoïde de Boston Dynamics. Après des années de démonstrations spectaculaires, l’entreprise cherche désormais à transformer ce concentré de robotique en outil industriel. Hyundai travaille notamment avec NVIDIA et Google DeepMind pour renforcer les capacités d’Atlas et préparer son déploiement dans les usines.

La production pourrait débuter en 2028 dans l’usine Hyundai de Géorgie, avec l’ambition de fabriquer progressivement jusqu’à 30 000 robots humanoïdes par an. Les premières missions viseraient des tâches simples comme la logistique ou le soudage, avant des opérations d’assemblage plus complexes à l’horizon 2030. Si l’opération de rachat de participations se confirme pleinement, Hyundai disposera alors d’un levier majeur dans la course aux robots humanoïdes.

SOURCEEngadget

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

New Atlas Science

Hyundai presse Boston Dynamics de passer à la producton de masse de son robot humanoïde Atlas

Atlas mini frigo Science

Atlas soulève un mini-frigo : le robot humanoïde de Boston Dynamics semble prêt pour le travail industriel

Meta Logo Business

Meta rachète une start-up spécialisée dans l’IA robotique

Mind Robotics Rivian Business

Mind Robotics : la startup robotique du CEO de Rivian atteint les 2 milliards de dollars de valorisation

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

OnePlus 15 Arriere Prise en Main 2

OnePlus confirme quitter l’Europe et les États-Unis

16 Juil. 2026 • 19:00
0 Mobiles / Tablettes

OnePlus a confirmé son retrait de l’Europe et des États-Uni, avant une sortie complète de l’Inde et des autres...

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 16 juillet

16 Juil. 2026 • 18:50
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Micromania-Zing Business

Micromania se fait racheter et les magasins vont évoluer

16 Juil. 2026 • 17:48
0
Lynx R2

EssilorLuxottica rachète Lynx : l’avenir du casque XR français R2 devient incertain

16 Juil. 2026 • 16:45
0 Business

Lynx change de dimension, mais pas forcément comme ses premiers soutiens l’espéraient. La start-up française...

Rakuten Logo

Rakuten France va fermer ses portes d’ici la fin de l’année

16 Juil. 2026 • 15:45
1 Internet

Rakuten France a acté sa fermeture définitive après le rejet de deux offres fermes de rachat, l’une portée par Pixmania...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple vend l’iPad mini 7 (A17 Pro) reconditionné sur son refurb

Apple vend l’iPad mini 7 (A17 Pro) reconditionné sur son refurb

16 Jul. 2026 • 18:30

image de l'article iPad mini OLED en octobre et nouveaux iPad, iPad Air et iPad Pro en 2027

iPad mini OLED en octobre et nouveaux iPad, iPad Air et iPad Pro en 2027

16 Jul. 2026 • 16:08

image de l'article iPhone pliable : Apple aurait lancé la production de son système de refroidissement à chambre à vapeur

iPhone pliable : Apple aurait lancé la production de son système de refroidissement à chambre à vapeur

16 Jul. 2026 • 15:25

image de l'article Jeux Windows sur Mac : l’outil Game Porting Toolkit 4 dope les performances sur Apple Silicon

Jeux Windows sur Mac : l’outil Game Porting Toolkit 4 dope les performances sur Apple Silicon

16 Jul. 2026 • 14:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site