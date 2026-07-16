Robotique : Hyundai va prendre le contrôle total de Boston Dynamics

Hyundai Motor Group veut resserrer encore son emprise sur Boston Dynamics. Le constructeur sud-coréen prévoit d’acquérir la participation restante de SoftBank dans le spécialiste américain de la robotique, ce afin d’en faire une filiale entièrement contrôlée. Hyundai détenait déjà l’essentiel du capital depuis son entrée majoritaire en 2020, tandis que SoftBank conservait une part minoritaire.

Une opération stratégique autour de l’IA physique

Selon les informations disponibles, la participation encore détenue par SoftBank serait proche de 10%, pour une valeur estimée à un peu plus de 300 millions de dollars. Les modalités exactes n’ont toutefois pas été détaillées publiquement. Pour Hyundai, il ne s’agit pas d’une simple prise de contrôle financière : le groupe veut construire une chaîne complète autour de la robotique, de l’intelligence artificielle embarquée à la production industrielle.

Hyundai résume cette ambition en expliquant que cette approche intégrée doit « accélérer le développement, la validation et la commercialisation des technologies d’IA physique et des solutions robotiques ». L’expression désigne des systèmes capables d’agir dans le monde réel, au-delà des logiciels et des chatbots.

Atlas au cœur du plan industriel

Le projet central reste Atlas, le robot humanoïde de Boston Dynamics. Après des années de démonstrations spectaculaires, l’entreprise cherche désormais à transformer ce concentré de robotique en outil industriel. Hyundai travaille notamment avec NVIDIA et Google DeepMind pour renforcer les capacités d’Atlas et préparer son déploiement dans les usines.

La production pourrait débuter en 2028 dans l’usine Hyundai de Géorgie, avec l’ambition de fabriquer progressivement jusqu’à 30 000 robots humanoïdes par an. Les premières missions viseraient des tâches simples comme la logistique ou le soudage, avant des opérations d’assemblage plus complexes à l’horizon 2030. Si l’opération de rachat de participations se confirme pleinement, Hyundai disposera alors d’un levier majeur dans la course aux robots humanoïdes.