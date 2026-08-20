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KultureGeek Business Tech Le CEO de Cognition dément toute tentative de rachat de la part de SpaceX
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Le CEO de Cognition dément toute tentative de rachat de la part de SpaceX

2 min.
20 Août. 2026 • 12:10
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SpaceX poursuit son offensive dans l’intelligence artificielle, mais une nouvelle acquisition majeure semble pour l’instant exclue. Selon Bloomberg, l’entreprise d’Elon Musk aurait récemment envisagé de racheter Cognition, la startup spécialisée dans le développement logiciel assisté par IA. Une information immédiatement contestée par son directeur général, Scott Wu.

Cognition affirme ne pas être à vendre

Peu après la publication de Bloomberg, Scott Wu a catégoriquement démenti l’existence de discussions avec SpaceX. « Cognition n’est pas à vendre », a-t-il déclaré sur X, ajoutant que les deux sociétés n’avaient engagé aucune négociation de rachat.

L’intérêt supposé de SpaceX n’aurait pourtant rien d’étonnant. Cognition développe Devin, un agent capable d’automatiser des tâches complexes de programmation, et compte parmi ses clients Mercedes-Benz, Citi ou Goldman Sachs. L’entreprise avait également récupéré les actifs restants de Windsurf en 2025 après le recrutement de ses principaux dirigeants par Google DeepMind.

SpaceX accélère fortement dans l’IA dédiée au code

Le groupe d’Elon Musk vient surtout de finaliser le rachat de Cursor pour 60 milliards de dollars, quelques mois après avoir noué un partenariat stratégique avec la startup. Le développement assisté par intelligence artificielle devient ainsi un pilier important de sa stratégie face à OpenAI, Anthropic et Google.

Elon Musk aurait d’ailleurs déclaré aux salariés de SpaceX que « dans quatre ou cinq ans, l’IA représentera 99 % de la valeur » de l’entreprise. Cette ambition passe aussi par le développement de Grok Bot et par l’exploitation de capacités informatiques massives.

Bloomberg affirme néanmoins que SpaceX et Cognition pourraient encore étudier une collaboration technologique, notamment autour de la puissance de calcul. Le démenti de Scott Wu ferme donc clairement la porte à une vente immédiate, sans nécessairement exclure un futur partenariat entre deux acteurs désormais stratégiques dans la course mondiale aux agents de programmation.

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