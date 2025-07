Google dévore la startup d’IA Windsurf… mais en laisse un bout pour Cognition

Annoncée en bonne voie de rachat par OpenAI pour 3 milliards de dollars, la start-up d’intelligence artificielle Windsurf a vu ses plans chamboulés à la dernière minute. Les fondateurs de la jeune pousse ont finalement préféré prendre un autre chemin, c’est à dire rejoindre Google DeepMind. La division IA de Google récupèr au passage le CEO Varun Mohan, son associé Douglas Chen, ainsi qu’une bonne partie des meilleurs talents de la startup, dans une opération évaluée à 2,4 milliards de dollars. L’acquisition ne concernait cependant pas la totalité de l’entreprise, ce qui signifie que près de 250 employés restaient sur le carreau sans repreneur à l’horizon.



Face à cette situation humainement peu tenable, Windsurf a nommé un dirigeant par intérim, Jeff Wang, et relancé les négociations pour un rachat de la société dans son entier. C’est finalement la start-up Cognition, connue pour son agent IA de programmation Devin, qui a officialisé l’achat du « restant » de Windsurf. Le montant n’a pas été communiqué, mais l’accord inclut la propriété intellectuelle, les produits, la marque, et surtout les employés restants, évidemment considérés comme une force majeure dans le secteur de l’IA. Cette union de circonstance avec Google pourrait permettre à Cognition de concurrencer des poids lourds comme Anthropic et Anysphere sur le marché de l’IA appliquée à la programmation.