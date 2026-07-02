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Elon Musk dément préparer un appareil IA signé SpaceX

2 min.
2 Juil. 2026 • 11:25
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Un mystérieux appareil dopé à l’intelligence artificielle aurait-il été présenté à des investisseurs de SpaceX ? Selon une information initialement publiée par le Wall Street Journal, la société d’Elon Musk aurait montré un prototype de terminal mobile conçu autour de l’IA, plus fin qu’un iPhone et animé par un système d’exploitation propriétaire. Mais Elon Musk a rapidement rejeté ces affirmations, les qualifiant de « totalement fausses ».

Un prototype décrit comme un appareil IA autonome

Le projet évoqué aurait intégré une puce Snapdragon de Qualcomm ainsi que des technologies issues de xAI, l’entreprise à l’origine du chatbot Grok, désormais intégrée à SpaceX. Le terminal aurait été présenté comme un appareil mobile distinct des smartphones traditionnels, potentiellement pensé pour interagir plus directement avec les services d’intelligence artificielle du groupe.

Elon Musk

Aucune image du produit n’a été dévoilée et aucune fiche technique n’a été rendue publique. Même dans la version rapportée par plusieurs médias américains, le projet demeurait décrit comme expérimental, sans garantie qu’il débouche un jour sur une commercialisation.

SpaceX accélère son rapprochement avec l’intelligence artificielle

Cette rumeur intervient dans un contexte où Elon Musk cherche à rapprocher davantage ses activités spatiales, logicielles et d’IA. SpaceX a absorbé xAI en 2026, réunissant sous une même structure les ambitions de Starlink, de Grok et des futurs projets de calcul orbital.

Le groupe s’intéresserait aussi à de nouveaux services, notamment autour des communications satellitaires et de l’IA embarquée. Un appareil dédié pourrait théoriquement compléter cette stratégie, mais aucun lancement, calendrier ni partenaire industriel n’a été confirmé.

Un marché des appareils IA encore incertain

Pour rappel, Apple, Google, OpenAI et plusieurs startups travaillent déjà sur de nouvelles interfaces pensées autour des assistants intelligents. Pour l’heure, le supposé terminal de SpaceX reste donc essentiellement une rumeur démentie par son propre dirigeant.

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