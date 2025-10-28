TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Grokipedia : Elon Musk lance son encyclopédie IA concurrente de Wikipédia
Internet

Grokipedia : Elon Musk lance son encyclopédie IA concurrente de Wikipédia

28 Oct. 2025 • 9:02
1

Grokipedia, la nouvelle encyclopédie alimentée par l’intelligence artificielle Grok de xAI, société d’Elon Musk, est désormais accessible au public à l’adresse grokipedia.com. Avec plus de 885 000 articles au compteur, elle se positionne en alternative à Wikipédia, mais son lancement révèle un produit encore très rudimentaire et soulève des questions sur sa fiabilité et son originalité.

Grokipedia

Une forte dépendance à Wikipédia

À première vue, Grokipedia adopte une interface minimaliste, rappelant celle de Wikipédia, mais sans aucune image pour l’instant. Le nombre d’articles, bien que conséquent pour un lancement, reste loin derrière les millions de pages disponibles sur son aînée. Par exemple, il y a environ 2,72 millions d’articles en français sur Wikipédia et autour de 7 millions d’articles en anglais.

La différence la plus notable réside dans l’absence de contribution des utilisateurs : il ne semble pas possible pour le moment de modifier les articles, une fonction pourtant centrale chez Wikipédia.

De plus, de nombreux articles sont quasi identiques à leur version sur Wikipédia. Un avertissement discret précise d’ailleurs que « le contenu est adapté de Wikipédia, sous licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 ». Cette dépendance interroge sur la valeur ajoutée réelle du service.

Voici un exemple d’une page de Grokipedia pour Apple. À noter que tout est en anglais pour le moment.

Grokipedia Page

La promesse controversée de la vérification par IA

Chaque article prétend avoir été vérifié par Grok, une affirmation audacieuse étant donné la tendance des grands modèles de langage (LLM) à générer de fausses informations. En outre, Elon Musk avait déclaré la semaine dernière que le lancement de Grokipedia avait été retardé afin « d’effectuer davantage de travail pour éliminer la propagande » de Wikipédia et d’autres sources.

Cette initiative arrive au moment où Wikipédia fait face à des difficultés liées à l’essor de l’IA. L’encyclopédie libre a vu ses visites humaines chuter de 8 % cette année, en partie à cause des résumés générés par les IA dans les moteurs de recherche et du scraping massif de ses données pour entraîner ces mêmes modèles.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Elon Musk Internet

Elon Musk annonce Grokipedia : une encyclopédie IA pour rivaliser avec Wikipédia

Elon Musk Internet

xAI, qui appartient à Elon Musk, rachète X (Twitter), qui appartient à Elon Musk

Grok Logiciels

Elon Musk annonce « Baby Grok », une version de l’IA simplifiée et adaptée aux enfants

Grok Logiciels

Elon Musk dévoile Grok 4, un nouveau LLM conçu pour rivaliser avec GPT-5 d’OpenAI

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

NMS Breach

Breach : No Man’s Sky se met à l’heure d’Halloween avec sa dernière extension

28 Oct. 2025 • 12:45
0 Jeux vidéo

Le studio britannique Hello Games continue de jouer les prolongations avec No Man’s Sky, son jeu spatial autrefois controversé devenu en...

Satelitte secret Chine

Une startup australienne dévoile un satellite chinois top secret avant sa désintégration dans l’atmosphère

28 Oct. 2025 • 11:20
0 Science

Après près de cinq ans passés en orbite géostationnaire, le satellite chinois Xinjishu Yanzheng-7 (XJY-7) a enfin...

intelligence artificielle

Pour le patron de Zoom, l’IA pourrait réduire la semaine de travail à trois jours

28 Oct. 2025 • 9:54
1 Hors-Sujet

La semaine de quatre jours vous semble être une utopie politique irréalisable ? Il y a au moins un grand patron de la tech américaine...

Amazon Carton Logo

Amazon s’apprête à licencier des dizaines de milliers d’employés

27 Oct. 2025 • 22:22
0 Hors-Sujet

Amazon s’apprête à entamer dès demain une vague de licenciements concernant jusqu’à 30 000 employés. Cette...

X Twitter Logo

X annonce supprimer twitter.com, le nom de domaine va disparaître

27 Oct. 2025 • 20:53
2 Internet

Dans le cadre de l’abandon final du nom de domaine twitter.com le 10 novembre, X impose une action obligatoire à certains de ses...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone Air : Apple pourrait finalement ne pas avoir changé les objectifs de production

iPhone Air : Apple pourrait finalement ne pas avoir changé les objectifs de production

28 Oct. 2025 • 10:20

image de l'article Apple vante le succès d’Apple Pay et la lutte contre la fraude

Apple vante le succès d’Apple Pay et la lutte contre la fraude

28 Oct. 2025 • 9:02

image de l'article Apple gagne un procès antitrust visant l’App Store, initié en 2011

Apple gagne un procès antitrust visant l’App Store, initié en 2011

28 Oct. 2025 • 8:00

image de l'article Spotify revoit son application Apple TV avec plusieurs nouveautés

Spotify revoit son application Apple TV avec plusieurs nouveautés

27 Oct. 2025 • 20:37

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site