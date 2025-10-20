Wikipedia : trafic en chute libre à cause de l’IA générative

La Wikimedia Foundation, l’organisation à but non lucratif qui gère Wikipedia, tire la sonnette d’alarme : le célèbre site d’information libre voit son trafic humain chuter. Si l’on en croit Marshall Miller, directeur principal des produits chez Wikimedia, les visites humaines du site ont baissé d’environ 8 % au cours des derniers mois par rapport à la même période en 2024.

L’impact croissant de l’intelligence artificielle

Cette diminution brutale coïncide avec une évolution majeure des comportements des internautes lors d’une recherche en ligne. Les utilisateurs se tournent désormais massivement vers les moteurs de recherche intégrant l’intelligence artificielle, capables de fournir des réponses instantanées issues, bien souvent, de Wikipedia elle-même. « Nous pensons que ces baisses reflètent l’impact de l’IA générative et des réseaux sociaux sur la manière dont les gens recherchent l’information », déclare Miller. Quant aux jeunes internautes, ces derniers préfèrent désormais YouTube ou TikTok pour s’informer.

Un paradoxe inquiétant pour la plateforme

Ces évolutions fragilisent donc déjà l’écosystème de Wikipedia : moins de visiteurs signifie moins de contributeurs bénévoles, ce qui se traduit par une baisse des dons qui assurent la survie du site. Le paradoxe est flagrant : les grands modèles de langage s’entraînent sur les données de Wikipedia, mais contribuent involontairement à détourner le trafic… au point de mettre en péril la survie du site.

Pour y remédier, la Fondation souhaite renforcer la responsabilité des plateformes utilisant son contenu tout en développant de nouveaux formats sur YouTube, TikTok, Roblox et Instagram. En parallèle, le lancement du Wikidata Embedding Project doit offrir aux IA un accès libre à des données de meilleure qualité contre rémunération, une façon comme une autre de ne pas louper le train en marche… sans se faire écraser par lui.