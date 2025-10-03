TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Elon Musk annonce Grokipedia : une encyclopédie IA pour rivaliser avec Wikipédia
Internet

Elon Musk annonce Grokipedia : une encyclopédie IA pour rivaliser avec Wikipédia

3 Oct. 2025 • 12:40
5

C’était dans l’air depuis quelques temps : Elon Musk a annoncé sur X le projet Grokipedia, une encyclopédie numérique nourrie par l’intelligence artificielle Grok et conçue par sa société xAI. L’entrepreneur milliardaire – de nouveau l’homme le plus riche de la planète avec une fortune de plus de 500 milliards de dollars – promet que cette encyclopédie en ligne sera « un immense progrès par rapport à Wikipédia » et qu’elle corrigera les soit disant biais éditoriaux de la célèbre encyclopédie en ligne : « Wikipédia est irrémédiablement partial », affirme Musk. Le nom Grokipedia s’inspire évidemment de Grok, le chatbot IA de xAI, déjà au cœur de nombreuses controverses quant à son orientation politique (très conservatrice voire réactionnaire sur certains sujets).

Wikipedia

Le cofondateur de Wikipédia favorable au projet, avec un gros « mais »

Larry Sanger, cofondateur de Wikipédia, a accueilli cette annonce positivement : « Plus d’encyclopédies dans le monde, c’est une bonne chose « . Ce dernier met toutefois en garde et note qu’une plateforme reposant sur Grok pourrait reproduire les mêmes distorsions qu’il critique déjà dans la version actuelle de Wikipédia. « Grokipedia … reflétera les mêmes biais que le chatbot Grok », avertit Sanger. Ces craintes semblent largement légitimes dans le contexte : il y a quelques mois encore, Grok n’hésitait pas à tenir des propos ouvertement antisémites, voire pire, suite à une mise à jour sensée justement corriger des biais.

Grok

Défis techniques, crédibilité et date de lancement incertaine

Pour l’heure, Grokipedia se trouve encore au stade de projet en développement. Musk explique que la nouvelle encyclopédie combinera des articles factuels avec des mises à jour en temps réel et des analyses contextuelles (c’est ici que l’on peut craindre le pire), tout en respectant une transparence accrue au niveau des sources. Un projet qui serait sans aucun doute très alléchant sur le papier… s’il n’était pas dirigé par un homme dont les orientations politiques ultra radicales ont de plus en plus tendance à déborder sur les affaires entrepreneuriales (Grok étant un très bon exemple de ces « débordements idéologiques »).

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Grok Logiciels

Elon Musk dévoile Grok 4, un nouveau LLM conçu pour rivaliser avec GPT-5 d’OpenAI

Grok Logiciels

Elon Musk annonce « Baby Grok », une version de l’IA simplifiée et adaptée aux enfants

Elon Musk Internet

xAI, qui appartient à Elon Musk, rachète X (Twitter), qui appartient à Elon Musk

Elon Musk Internet

xAI, la société d’IA d’Elon Musk, lève à nouveau 6 milliards de dollars

5 commentaires pour cet article :

  • DesmaT
    3 Oct. 2025 • 14:10
    Et évidemment, on sent la neutralité de l’auteur cet article, qui transpire la haine de Musk et et des conservateurs en général
    • Janot
      3 Oct. 2025 • 14:48
      Encore une fois cet auteur.. quand est-ce que la rédaction le remplacera ? .. A part faire des articles à charge avec des commentaires personnels sur chcun des blocs texte, il n’apporte pas réellement de plus value à l’information. Chaque fois qu’il traite du sujet musk les même mots clés reviennent. Quel triste personnage
  • dundahoo(via l'app )
    3 Oct. 2025 • 15:00
    ras le bol du Musk bashing systématique (ou Trump et consorts en général) et sans aucune impartialité dans les articles. Tenter de manipuler et d’influencer les lecteurs va à l’encontre de la déontologie journalistique et à terme va finir par lasser les lecteurs qui iront voir ailleurs et certainement pas payer un abonnement pour lire une propagande !
  • Soma(via l'app )
    3 Oct. 2025 • 15:06
    Musk est un tas de merde. Le Bashing est justifié. D’ailleurs Musk abuse du Bashing, retour de bâton. Bande de pleureuses.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Windows 11 Logo PC Portable

Une version plus intelligente de Windows avec IA est en approche, assure Microsoft

3 Oct. 2025 • 15:48
0 Actu OS

Microsoft met en avant sa vision des PC Copilot+, des machines conçues pour une nouvelle ère avec notamment l’intelligence...

OpenAI Logo

OpenAI (ChatGPT) devient la start-up la plus valorisée avec 500 milliards de dollars

3 Oct. 2025 • 14:10
0 Hors-Sujet

OpenAI a orchestré une vente d’actions massive de 6,6 milliards de dollars, propulsant sa valorisation à un niveau historique de 500...

Meta Logo

DSA : la justice néerlandaise contraint Meta à modifier Facebook et Instagram

3 Oct. 2025 • 11:15
0 Internet

Un tribunal des Pays-Bas a ordonné à Meta d’ajuster le fonctionnement des fils d’actualité de Facebook et Instagram. En...

ceinture-asteroides

La ceinture d’astéroïdes se vide lentement : une disparition cosmique en cours

3 Oct. 2025 • 9:45
0 Science

Entre Mars et Jupiter s’étend la célèbre ceinture d’astéroïdes, un anneau peuplé de millions de blocs...

Comet Navigateur Assistant IA

Comet, le navigateur IA de Perplexity, devient gratuit pour tout le monde

2 Oct. 2025 • 22:31
2 Logiciels

Après un lancement estival réservé aux abonnés, Comet, le navigateur Internet de Perplexity avec de l’intelligence...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Bienvenue dans le studio du futur : plongée au cœur du nouveau campus Apple Music à L.A

Bienvenue dans le studio du futur : plongée au cœur du nouveau campus Apple Music à L.A

3 Oct. 2025 • 14:35

image de l'article Apple Watch Ultra : la sirène d’urgence sauve la vie d’un plongeur en Inde

Apple Watch Ultra : la sirène d’urgence sauve la vie d’un plongeur en Inde

3 Oct. 2025 • 12:35

image de l'article Apple donnera un premier aperçu des ventes d’iPhone 17 le 30 octobre

Apple donnera un premier aperçu des ventes d’iPhone 17 le 30 octobre

3 Oct. 2025 • 11:00

image de l'article The Lost Bus : le film catastrophe avec Matthew McConaughey en vedette est disponible sur Apple TV+

The Lost Bus : le film catastrophe avec Matthew McConaughey en vedette est disponible sur Apple TV+

3 Oct. 2025 • 10:18

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site