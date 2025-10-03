Elon Musk annonce Grokipedia : une encyclopédie IA pour rivaliser avec Wikipédia

C’était dans l’air depuis quelques temps : Elon Musk a annoncé sur X le projet Grokipedia, une encyclopédie numérique nourrie par l’intelligence artificielle Grok et conçue par sa société xAI. L’entrepreneur milliardaire – de nouveau l’homme le plus riche de la planète avec une fortune de plus de 500 milliards de dollars – promet que cette encyclopédie en ligne sera « un immense progrès par rapport à Wikipédia » et qu’elle corrigera les soit disant biais éditoriaux de la célèbre encyclopédie en ligne : « Wikipédia est irrémédiablement partial », affirme Musk. Le nom Grokipedia s’inspire évidemment de Grok, le chatbot IA de xAI, déjà au cœur de nombreuses controverses quant à son orientation politique (très conservatrice voire réactionnaire sur certains sujets).

Le cofondateur de Wikipédia favorable au projet, avec un gros « mais »

Larry Sanger, cofondateur de Wikipédia, a accueilli cette annonce positivement : « Plus d’encyclopédies dans le monde, c’est une bonne chose « . Ce dernier met toutefois en garde et note qu’une plateforme reposant sur Grok pourrait reproduire les mêmes distorsions qu’il critique déjà dans la version actuelle de Wikipédia. « Grokipedia … reflétera les mêmes biais que le chatbot Grok », avertit Sanger. Ces craintes semblent largement légitimes dans le contexte : il y a quelques mois encore, Grok n’hésitait pas à tenir des propos ouvertement antisémites, voire pire, suite à une mise à jour sensée justement corriger des biais.

Défis techniques, crédibilité et date de lancement incertaine

Pour l’heure, Grokipedia se trouve encore au stade de projet en développement. Musk explique que la nouvelle encyclopédie combinera des articles factuels avec des mises à jour en temps réel et des analyses contextuelles (c’est ici que l’on peut craindre le pire), tout en respectant une transparence accrue au niveau des sources. Un projet qui serait sans aucun doute très alléchant sur le papier… s’il n’était pas dirigé par un homme dont les orientations politiques ultra radicales ont de plus en plus tendance à déborder sur les affaires entrepreneuriales (Grok étant un très bon exemple de ces « débordements idéologiques »).