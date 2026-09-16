Luna : Meta prépare des lunettes connectées sans caméra avec de l’IA pour rassurer les utilisateurs

Meta pourrait bientôt proposer une alternative aux lunettes connectées capables de photographier et de filmer leur environnement. Selon The Information, le groupe prépare un modèle baptisé en interne Luna, dont la particularité serait de supprimer totalement la caméra. Une évolution destinée à séduire les consommateurs intéressés par les fonctions intelligentes, mais réticents à porter un appareil d’enregistrement sur le visage.

Six microphones et Meta AI, mais aucune caméra

Luna privilégierait les interactions vocales. Six microphones intégrés permettraient de dialoguer avec Meta AI, tandis que des haut-parleurs orientés vers les oreilles diffuseraient les réponses sans les isoler des bruits environnants. Un bouton situé sur une branche faciliterait l’activation de l’assistant.

Deux montures seraient prévues, Clubmaster et Burbank, avec des branches plus fines que celles des Ray-Ban Meta actuelles. La présentation pourrait intervenir pendant Meta Connect, les 23 et 24 septembre, avant de premières livraisons en octobre. Aucun tarif n’a encore été communiqué.

Meta tente de répondre aux inquiétudes sur la vie privée

Cette orientation intervient alors que les fonctions de captation des lunettes suscitent des critiques croissantes. Meta a notamment dû renforcer la protection du voyant d’enregistrement pour empêcher les vidéos réalisées lorsque celui-ci est dissimulé.

Le groupe explore pourtant, en parallèle, des fonctions de captation permanente de l’environnement. Un projet de reconnaissance faciale fait également l’objet de poursuites, bien qu’il ne soit pas commercialisé.

Avec Luna, Meta chercherait donc à élargir son catalogue plutôt qu’à abandonner la vidéo. L’absence de caméra éliminerait le risque de filmer autrui avec ce modèle, sans régler toutes les questions liées aux microphones et au traitement des données vocales. La conférence Connect devrait préciser si cette nouvelle approche constitue une véritable priorité pour le géant américain.