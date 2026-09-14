Meta poursuivi avant même le lancement de la reconnaissance faciale sur ses lunettes connectées

La reconnaissance faciale n’est pas encore disponible sur les lunettes connectées de Meta qu’elle provoque déjà une bataille judiciaire. Des parents et leurs enfants, en Illinois et en Californie, ont déposé une proposition de recours collectif visant le groupe au sujet de « NameTag », une fonction encore inactive qui pourrait permettre aux lunettes d’identifier les personnes observées par leur porteur.

NameTag inquiète avant même son activation

L’existence de NameTag avait été révélée début 2026. Du code découvert dans l’application Meta AI suggérait un système capable de créer une signature biométrique à partir du visage capté par les lunettes, puis de la comparer à une base stockée sur le smartphone. Le logiciel aurait été présent sur des millions d’appareils sans jamais avoir été activé.

Les plaignants avancent désormais que les données nécessaires à ces comparaisons pourraient provenir de Facebook et Instagram, notamment des photos de profil, images identifiées ou vidéos. Ils citent également plusieurs brevets de Meta décrivant des mécanismes rapprochant des données biométriques captées par du matériel de contenus issus des réseaux sociaux.

La confidentialité devient le point sensible des lunettes Meta

Cette procédure intervient alors que les ambitions de Meta dans les lunettes intelligentes suscitent déjà de fortes interrogations. Le groupe travaille notamment sur des modèles capables d’enregistrer leur environnement de façon quasi permanente, tandis qu’une récente mesure prévoit au contraire de bloquer la caméra lorsque la LED d’enregistrement est masquée.

Meta connaît déjà par ailleurs les risques judiciaires liés aux données biométriques : Facebook avait accepté en 2020 un règlement de 650 millions de dollars dans une précédente affaire concernant la collecte de données faciales. Avec NameTag, le groupe pourrait donc devoir défendre sa stratégie avant même d’avoir lancé la fonction correspondante. À mesure que les lunettes connectées deviennent plus autonomes et plus intelligentes, leur acceptation sociale dépendra autant de leurs capacités techniques que des garanties offertes aux personnes qui se trouvent devant leurs caméras.