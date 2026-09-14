TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Meta poursuivi avant même le lancement de la reconnaissance faciale sur ses lunettes connectées
Internet

Meta poursuivi avant même le lancement de la reconnaissance faciale sur ses lunettes connectées

3 min.
14 Sep. 2026 • 18:15
1

La reconnaissance faciale n’est pas encore disponible sur les lunettes connectées de Meta qu’elle provoque déjà une bataille judiciaire. Des parents et leurs enfants, en Illinois et en Californie, ont déposé une proposition de recours collectif visant le groupe au sujet de « NameTag », une fonction encore inactive qui pourrait permettre aux lunettes d’identifier les personnes observées par leur porteur.

NameTag inquiète avant même son activation

L’existence de NameTag avait été révélée début 2026. Du code découvert dans l’application Meta AI suggérait un système capable de créer une signature biométrique à partir du visage capté par les lunettes, puis de la comparer à une base stockée sur le smartphone. Le logiciel aurait été présent sur des millions d’appareils sans jamais avoir été activé.

Reconnaissance Faciale

Les plaignants avancent désormais que les données nécessaires à ces comparaisons pourraient provenir de Facebook et Instagram, notamment des photos de profil, images identifiées ou vidéos. Ils citent également plusieurs brevets de Meta décrivant des mécanismes rapprochant des données biométriques captées par du matériel de contenus issus des réseaux sociaux.

La confidentialité devient le point sensible des lunettes Meta

Cette procédure intervient alors que les ambitions de Meta dans les lunettes intelligentes suscitent déjà de fortes interrogations. Le groupe travaille notamment sur des modèles capables d’enregistrer leur environnement de façon quasi permanente, tandis qu’une récente mesure prévoit au contraire de bloquer la caméra lorsque la LED d’enregistrement est masquée.

Meta connaît déjà par ailleurs les risques judiciaires liés aux données biométriques : Facebook avait accepté en 2020 un règlement de 650 millions de dollars dans une précédente affaire concernant la collecte de données faciales. Avec NameTag, le groupe pourrait donc devoir défendre sa stratégie avant même d’avoir lancé la fonction correspondante. À mesure que les lunettes connectées deviennent plus autonomes et plus intelligentes, leur acceptation sociale dépendra autant de leurs capacités techniques que des garanties offertes aux personnes qui se trouvent devant leurs caméras.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Lunettes Ray-Ban Meta Matériel

Meta va intégrer la reconnaissance faciale sur ses lunettes connectées Ray-Ban

meta-ray-ban-display Hors-Sujet

Meta reporte le lancement international de ses lunettes connectées Ray-Ban Display

Lunettes Connectees Meta Blayzer Optics Gen 2 Matériel

Meta Ray-Ban : Meta dévoile ses lunettes connectées avec verres correcteurs

Meta Oakley Mbappé Business

Lunettes connectées : Meta dépasse les 7 millions d’unités vendues en 2025

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

MIG Switch

Switch : Nintendo fait interdire la vente du MIG Switch en Europe pour jouer gratuitement

14 Sep. 2026 • 22:52
0 Jeux vidéo

Nintendo a obtenu une décision judiciaire aux Pays-Bas contre la vente de MIG Switch permettant de contourner les protections de la Switch. Le...

Wikipedia Logo

Wikipédia en français interdit désormais l’IA générative pour rédiger des articles

14 Sep. 2026 • 22:38
0 Internet

Wikipédia en français interdit désormais à ses contributeurs d’utiliser l’intelligence artificielle...

iOS 27 est disponible sur iPhone et iPad : la liste des nouveautés

14 Sep. 2026 • 20:53
iPhoneAddict.fr

Apple rend aujourd’hui disponible la version finale d’iOS 27 sur iPhone et d’iPadOS 27 sur iPad. Cela fait suite à huit...

iOS 27 Logo Officiel
Steam Frame Casque VR Realite Virtuelle Valve 1

Steam Frame : le casque VR affiche presque le même tarif que la Steam Machine !

14 Sep. 2026 • 19:30
0 Matériel

Après plusieurs mois d’attente, Valve fixe enfin le prix et le calendrier de lancement du Steam Frame. Son nouveau casque de...

Netflix Logo Television

Netflix, Amazon et YouTube s’allient pour défendre le streaming

14 Sep. 2026 • 19:10
0 Internet

Netflix, Amazon Prime Video et YouTube lancent une coalition destinée à défendre leurs intérêts auprès des...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple met à jour le firmware des AirPods pour iOS 27

Apple met à jour le firmware des AirPods pour iOS 27

14 Sep. 2026 • 20:52

image de l'article iOS 27 bouche 126 failles de sécurité, macOS 27 en corrige 210

iOS 27 bouche 126 failles de sécurité, macOS 27 en corrige 210

14 Sep. 2026 • 20:30

image de l'article iOS 26.7 est disponible avec macOS 26.7 et macOS 15.8

iOS 26.7 est disponible avec macOS 26.7 et macOS 15.8

14 Sep. 2026 • 19:57

image de l'article HomePod : la mise à jour 27 est disponible avec ces nouveautés

HomePod : la mise à jour 27 est disponible avec ces nouveautés

14 Sep. 2026 • 19:33

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site