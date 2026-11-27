Europol vient de coordonner une vaste offensive internationale contre les réseaux d’IPTV pirate. Menée du 16 au 20 novembre à Séville, en Espagne, l’opération a perturbé 57 services de streaming illégal et permis d’identifier 321 sites diffusant des contenus protégés. Particularité de cette enquête : les policiers se sont concentrés sur les circuits financiers alimentant ces plateformes.

Europol remonte la piste de 26 millions d’euros en cryptomonnaies

Une trentaine d’enquêteurs issus de onze pays ont collaboré avec Binance, Coinbase et Chainalysis, spécialiste de l’analyse des blockchains, afin de suivre les paiements effectués par les abonnés.

Les investigations ont permis de retracer plus de 26 millions d’euros de transactions en cryptomonnaies. Les 321 sites identifiés totaliseraient plus de 7,3 millions de visites annuelles.

« Fermer un service illégal ne suffit pas nécessairement à arrêter les criminels qui l’exploitent », souligne Europol, qui souhaite désormais identifier les bénéficiaires des paiements et remonter jusqu’aux organisateurs des réseaux.

Cette stratégie complète les opérations traditionnelles de démantèlement, comme la fermeture de Noos+ en France, une plateforme comptant quelque 250 000 abonnés.

Un marché clandestin qui coûte plusieurs milliards d’euros

Selon l’Alliance contre le piratage audiovisuel (AAPA), environ 60 millions d’Européens utiliseraient des services IPTV non autorisés. Le manque à gagner annuel atteindrait 4,83 milliards d’euros pour les diffuseurs légaux, auxquels s’ajouteraient 1,08 milliard d’euros de recettes fiscales perdues.

En France, l’Arcom multiplie les blocages, tandis que les abonnés eux-mêmes peuvent être sanctionnés pour leur utilisation de services illégaux. La France ne figurait toutefois pas parmi les onze pays participant à l’opération de Séville.

Les informations recueillies serviront désormais aux enquêtes nationales pour identifier les responsables et retrouver leurs avoirs. En ciblant directement les revenus des plateformes pirates, Europol espère ainsi affaiblir durablement un écosystème criminel capable de reconstituer rapidement ses forces (et ses services) après chaque fermeture.