Fire TV : Amazon se met à bloquer les applications de streaming et d’IPTV

Amazon commence à opérer à un changement majeur de politique sur ses appareils Fire TV en bloquant activement les applications qui donnent accès à des contenus piratés, notamment en streaming ou en IPTV. Pour la première fois, le groupe cible directement les applications de ce type, y compris celles installées manuellement (sideloading). L’objectif est de faire respecter les droits d’auteur.

Un nouveau mécanisme de blocage en deux temps

Pour identifier les applications pirates, Amazon collabore avec l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), une coalition anti-piratage qui comprend notamment Disney, Canal+, Netflix, HBO et d’autres. Elle maintient une liste d’applications connues. Lorsqu’une application de streaming ou d’IPTV de cette liste sera détectée sur un appareil Fire TV, un processus en deux étapes sera déclenché. L’utilisateur recevra d’abord une notification l’informant que l’application n’est pas autorisée et qu’elle sera supprimée. Après un délai qui n’a pas encore été précisé, Amazon bloquera définitivement l’accès à l’application.

Un changement de cap par rapport aux blocages passés

Cette nouvelle mesure marque un véritable tournant pour Amazon. Jusqu’à présent, l’entreprise n’avait bloqué des applications que pour des raisons de sécurité ou pour protéger son propre écosystème, par exemple contre des logiciels malveillants ou des lanceurs alternatifs. Plus tôt cette année, des applications pirates avaient été bloquées, mais la raison officielle était leur utilisation de services de monétisation de ressources pouvant être exploités par des cybercriminels et non la violation des droits d’auteur elle-même. Les versions mises à jour de ces applications, une fois le service problématique retiré, n’étaient d’ailleurs plus bloquées.

Désormais, la lutte contre le piratage devient le motif principal. Cette politique s’applique à tous les appareils, qu’ils fonctionnent sous Fire OS (basé sur Android) ou sous le nouveau Vega OS. Amazon a toutefois précisé que l’installation d’applications légitimes via le processus de sideloading resterait possible. La liste exacte des applications qui sont visées par ce blocage n’a pas été communiquée publiquement.