Le télescope spatial James-Webb est une nouvelle fois au coeur d’une découverte fondamentale concernant l’Univers primordial. Une équipe internationale d’astronomes a identifié un objet particulièrement énigmatique, baptisé CW-LRD-z10, qui existait seulement 450 millions d’années après le Big Bang. Cette découverte pourrait apporter de précieux indices sur la formation des premiers trous noirs supermassifs.

Un mystérieux point rouge aux confins de l’Univers

Dirigés par Takumi Tanaka, chercheur à l’université de Tokyo, les scientifiques ont combiné les observations infrarouges des instruments NIRCam et MIRI de James-Webb pour identifier cet astre extrêmement compact.

Des analyses spectroscopiques complémentaires ont ensuite permis de mesurer son décalage vers le rouge à z = 10,36. CW-LRD-z10 devient ainsi le candidat le plus ancien et le plus lointain appartenant à la famille des Little Red Dots, ces mystérieux petits points rouges révélés par le télescope spatial.

Plusieurs centaines de ces objets ont déjà été identifiés. Leur luminosité inhabituelle et leurs émissions caractéristiques intriguent les astrophysiciens, qui soupçonnent certains d’entre eux d’abriter des trous noirs en pleine croissance.

Une possible réponse au mystère des trous noirs géants

Comment expliquer la présence de trous noirs extrêmement massifs moins d’un milliard d’années après la naissance du cosmos ? Les modèles traditionnels peinent à décrire une accumulation de matière suffisamment rapide pour atteindre de telles proportions.

Les récentes découvertes de quasars géants illustrent cette difficulté. CW-LRD-z10 pourrait représenter une étape beaucoup plus précoce de leur évolution, à une époque où les premières structures cosmiques commençaient à se développer.

Sa nature exacte reste néanmoins incertaine : la présence d’un trou noir actif n’est pas encore formellement démontrée.

James-Webb poursuit son exploration du cosmos primordial

Les chercheurs souhaitent désormais analyser plus précisément les émissions d’hydrogène et rechercher d’autres objets comparables. Ces observations pourraient aider à déterminer quand les premiers trous noirs sont apparus.

Après la découverte de galaxies extrêmement anciennes et l’identification de possibles étoiles noires supermassives, James-Webb continue ainsi de bouleverser notre compréhension des premières centaines de millions d’années de l’Univers.

Si la nature de CW-LRD-z10 venait à être confirmée, cet objet pourrait devenir un témoin essentiel de la naissance des monstres gravitationnels qui occupent aujourd’hui le cœur des grandes galaxies.