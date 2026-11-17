Le télescope spatial James-Webb vient de mettre au jour une association cosmique particulièrement déroutante. À quelque 900 millions d’années seulement après le Big Bang, deux quasars exceptionnellement massifs coexistaient dans une même région de l’Univers. Cette découverte, baptisée Nāpōwawāʻenakaulua, place les astrophysiciens face à une question vertigineuse : comment de tels monstres ont-ils pu atteindre cette taille aussi rapidement après la naissance du cosmos ?

Deux quasars géants dans un Univers encore jeune

Identifié sous la référence J1602+4228AB, ce système constitue la paire de quasars la plus ancienne et la plus compacte observée à ce jour. Les deux objets sont séparés par seulement 18 100 années-lumière, une distance relativement faible à l’échelle galactique. Leur masse respective atteint environ 1,5 milliard et 400 millions de fois celle du Soleil.

Ces quasars correspondent à des trous noirs supermassifs qui engloutissent activement de grandes quantités de matière. Ce processus d’accrétion libère une énergie considérable, rendant leur environnement extrêmement lumineux. Le système a d’abord été repéré grâce aux observations de James-Webb, avant que le télescope Gemini Nord, installé à Hawaï, ne permette de distinguer et de confirmer la présence des deux objets.

Pour Silvia Onorato, astronome ayant dirigé les recherches, le résultat est particulièrement difficile à expliquer : « Il n’existe aucune explication théorique définitive permettant de comprendre comment un seul de ces quasars géants peut exister aussi tôt dans l’histoire de notre Univers, et encore moins deux. » Elle souligne également que ces trous noirs possèdent déjà des masses comparables à celles des objets observés dans l’Univers actuel, alors que le cosmos n’avait qu’un treizième de son âge présent.

Les modèles cosmologiques mis à l’épreuve

Cette découverte rejoint une série d’observations de James-Webb qui révèlent des galaxies et des trous noirs étonnamment développés au cours des premières centaines de millions d’années du cosmos. Leur croissance semble difficile à concilier avec les scénarios classiques de formation des structures cosmiques.

Une hypothèse serait que les deux quasars se soient développés dans une région exceptionnellement dense, où les rapprochements et les fusions de galaxies auraient accéléré la croissance de leurs trous noirs centraux. Ces interactions auraient également favorisé la formation intensive d’étoiles.

Publié dans The Astrophysical Journal Letters, ce travail ne remet pas à lui seul en cause le modèle cosmologique standard, mais révèle néanmoins les limites actuelles de notre compréhension des premiers milliards d’années de notre univers.