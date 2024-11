James Webb déniche des galaxies nées à peine 200 millions d’années après le Big Bang

James Webb (JWST) fait progresser à grands pas la recherche astronomique. Le télescope spatial a une nouvelle fois repoussé les limites de l’observation de l’Univers en identifiant cinq galaxies parmi les plus anciennes jamais détectées, ce grâce au relevé GLIMPSE dans la constellation australe de la Grue. Ces galaxies, nées environ 200 millions d’années après le Big Bang, battent les précédents records avec des décalages vers le rouge allant de z=15,9 à z=18,6, dépassant ainsi largement la précédente référence de JADES-GSz-14 (z=14,2).

Ces observations marquent une étape majeure dans notre compréhension de la formation des premières étoiles et galaxies, à une époque où l’Univers était 70 fois plus jeune qu’aujourd’hui. L’effet de lentille gravitationnelle de l’amas Abell S1063 a joué un rôle crucial dans la découverte de ces galaxies « originelles » et lointaines en amplifiant leur lumière, permettant ainsi au JWST d’atteindre ces horizons inédits.

Ces découvertes proprement révolutionnaires confrontent directement les modèles cosmologiques actuels et rapprochent les scientifiques des toutes premières générations de galaxies. Même si certains éléments sont encore sujets à débats (conditions de formation de ces galaxies, âge réel de formation), ces observations imposeront à coup sûr de nouvelles contraintes aux théories physiques actuelles sur les origines de l’Univers. En explorant cette époque si proche du Big Bang, le JWST remplit brillamment sa mission en levant le voile sur les mystères de nos origines, et marque ici une avancée décisive pour la cosmologie moderne.