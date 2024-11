James Webb et Hubble ne détectent aucune planète autour de Vega, et c’est un grand mystère scientifique

C’est peu dire que Vega intrigue les astrophysiciens. L’étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre subjugue les scientifiques depuis qu’elle a été identifiée avec un disque de débris similaire à celui de l’étoile Fomalhaut, mais sans aucune planètes alentour qui maintiendraient et sculpteraient ce disque de poussière. Même avec l’aide des télescopes Hubble et James-Webb, aucune planète n’a pu être détectée autour de Véga, un mystère qui laisse les planétologues particulièrement perplexes.

En s’appuyant sur les observations de Hubble et du JWST, les chercheurs de l’Université d’Arizona sont parvenus à la conclusion que l’architecture du système de Véga diffère de celle de notre Système solaire, où des géantes comme Jupiter limitent la propagation de la poussière. En revanche, Fomalhaut, pourtant semblable à Véga, possède plusieurs ceintures de débris, laissant supposer la présence de planètes. Cette différence soulève des questions fondamentales sur les facteurs circumstellaires ou intrinsèques à l’étoile qui pourraient expliquer pourquoi Véga semble incapable de former des planètes. La particularité mystérieuse de Vega est en tout cas à mettre dans le même panier d’incompréhension que les trous noirs supermassifs qui sont né quelques centaines de millions d’années seulement après le Big-Bang.