James-Webb découvre de nouveaux trous noirs « impossibles »

Ce n’est pas une première : le télescope James-Webb (JWST) a de nouveau détecté plusieurs quasars 5 exactement) datant de plus de 13 milliards d’années, ce qui signifie que ces dernier se sont formés « juste après le Big Bang (« juste après » est relatif ici, on parle de plusieurs centaines de millions d’années tout de même).. Ces trous noirs supermassifs et extrêmement lumineux sont datés par les scientifiques entre 600 et 700 millions d’années après le Big-Bang originel, ce qui n’est pas du tout raccord avec la théorie astronomique actuelle. En effet, pour que ces quasars arrivent à leur pleine maturité, il leur faut dévorer une masse considérable (astronomique ?) d’étoiles, de gaz ou de poussières, un volume d’objets célestes qui normalement n’est pas encore constitué aussi peu de temps après le grand bang.

Dans le cercle rouge, un quasar qui pose bien des questions à la communauté scientifique

Plus étonnant encore, certains des ces quasars sont assez isolés, ce qui remet en question leur capacité à croître sans sources de gaz ou de poussière à proximité. Les scientifiques avancent l’hypothèse que ces quasars pourraient être entourés de galaxies invisibles, cachées par de grandes quantités de poussière, ou bien que des éléments de la théorie de formation des trous noirs supermassifs restent encore inconnus. Reste encore à expliquer comment des galaxies aussi denses peuvent se former en quelques centaines de millions d’années. Le mystère est profond, presque aussi profond que les trous noirs eux-mêmes.