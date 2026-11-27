Les pirates profitent de l’attente des joueurs PC pour piéger les fans de Grand Theft Auto VI (GTA 6) avec de fausses versions du jeu hébergées sur GitHub. Repérées par les chercheurs de Bitdefender, deux dépôts promettent de faire le nouveau jeu de Rockstar Games sur Windows, mais conduisent en réalité à l’installation d’un logiciel malveillant capable de récupérer des données sur l’ordinateur de ses victimes.

Les deux dépôts GitHub adoptent des approches différentes pour convaincre les joueurs. Le premier prétend proposer une version complète et crackée de GTA 6 sans launcher supplémentaire, tandis que le second se présente comme un portage communautaire capable de faire fonctionner la version console sur PC. Les deux pages affichent des configurations matérielles détaillées et promettent des graphismes améliorés, des fréquences d’images élevées, la prise en charge des mods et même un mode en ligne sans compte Rockstar Games. Cette présentation particulièrement soignée vise à donner une apparence crédible à des téléchargements qui n’ont aucun lien avec les développeurs du jeu.

Les chercheurs en sécurité ont découvert que les deux dépôts renvoyaient pourtant vers la même infrastructure malveillante avec une commande PowerShell identique. Les instructions demandent aux utilisateurs d’ouvrir Windows Terminal ou PowerShell avec les droits administrateur, de copier une commande fournie sur la page et de l’exécuter. Celle-ci récupère un script distant avant de le lancer immédiatement sur l’ordinateur. L’une des pages va même jusqu’à conseiller de créer une exclusion dans l’espace Sécurité Windows si l’installation échoue afin de contourner les éventuels avertissements de l’antivirus.

Une attaque ClickFix qui transforme les joueurs en complices involontaires

Cette méthode porte le nom de ClickFix. Elle repose sur une technique d’ingénierie sociale qui consiste à convaincre la victime d’exécuter elle-même une commande malveillante sous prétexte d’installer un logiciel, de résoudre un problème ou de valider une opération. Les pirates n’ont donc pas nécessairement besoin d’exploiter une faille de Windows : ils s’appuient sur les instructions affichées à l’écran pour obtenir directement l’autorisation de l’utilisateur.

Dans le cas de GTA 6, les auteurs des fausses pages essaient notamment de rassurer leurs visiteurs en évoquant un code open source, des fichiers vérifiés par empreinte numérique et des analyses antivirus prétendument positives. Ces arguments ne garantissent absolument pas la sécurité du programme téléchargé, d’autant que la commande PowerShell ne permet pas de connaître précisément les opérations réalisées en arrière-plan. Bitdefender estime que l’infection finale conduit à l’installation d’un infostealer, un malware spécialisé dans le vol d’informations. Les chercheurs précisent que plusieurs variantes pourraient être diffusées depuis la même infrastructure.

Il ne s’agit pas de la première campagne exploitant l’attente autour du jeu. Dès le 20 novembre, Bitdefender avait identifié un faux client de GTA 6 pour Windows prétendant permettre de jouer en streaming depuis une PlayStation 5 ou Xbox Series X/S. L’analyse de ce programme avait révélé un voleur d’informations capable de récupérer des identifiants de navigateurs, des cookies, des données de comptes Steam et Discord, des portefeuilles de cryptomonnaies ainsi que des identifiants utilisés dans des services d’IA et de développement. Cette première campagne est distincte des deux dépôts GitHub récemment découverts.

Aucun portage PC officiel de GTA 6 n’est disponible

Ces arnaques profitent d’une situation particulièrement favorable aux pirates : GTA 6 est disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, mais Rockstar Games n’a toujours pas annoncé de date de sortie pour une version PC. Des développeurs indépendants travaillent pourtant sur des projets de portage communautaires en utilisant des outils d’intelligence artificielle (Claude essentiellement) pour recompiler une version du jeu sur ordinateur. Cette activité fournit aux escrocs une histoire crédible à reprendre pour attirer les joueurs impatients.

Bitdefender indique avoir signalé les deux dépôts frauduleux à GitHub, qui les a supprimés en quelques minutes. Les chercheurs recommandent de ne jamais exécuter une commande récupérée sur une page Internet pour installer un jeu, particulièrement lorsqu’elle nécessite les droits administrateur ou demande de désactiver les protections de Windows. Les personnes ayant déjà exécuté ces instructions doivent considérer leur ordinateur comme potentiellement compromis, lancer une analyse complète avec un logiciel de sécurité et modifier leurs mots de passe depuis un autre appareil sain, en commençant par leur messagerie et leurs comptes sensibles.