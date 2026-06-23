TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel Meta lance des lunettes connectées moins chères sous sa propre marque
Matériel

Meta lance des lunettes connectées moins chères sous sa propre marque

4 min.
23 Juin. 2026 • 16:39
0

Meta commercialise dès aujourd’hui ses premières lunettes connectées sous sa propre marque, sans s’abriter derrière l’étiquette Ray-Ban. Fabriquée par EssilorLuxottica, la gamme démarre à 309 euros, soit 110 euros de moins que les Ray-Ban Meta Gen 2, tout en ajoutant une nouvelle IA multilingue et une édition spéciale portée par Kylie Jenner.

Lunettes connectées Meta Adventurer vs Fury vs By Kylie Jenner

Trois nouvelles lunettes connectées pour Meta

Meta décline son offensive en trois modèles. Les lunettes Adventurer et Fury ouvrent la gamme à 309 euros, tandis que les Starfire (le modèle en collaboration avec Kylie Jenner) coûtent 419 euros. La marque met aussi en avant 26 combinaisons de couleurs et de verres, avec une compatibilité pour verres correcteurs allant de -12 à +2,25.

La base technique, elle, ne bouge pas. Tous les modèles conservent une caméra de 12 mégapixels, l’enregistrement vidéo en 3K, 5 micros, 8 heures d’autonomie et jusqu’à 40 heures supplémentaires via l’étui. Meta ajoute en parallèle plusieurs retouches ergonomiques, dont des plaquettes de nez ajustables sur trois axes et des charnières à surextension pensées pour les têtes plus larges.

Lunettes connectées Meta Adventurer vs Fury vs By Kylie Jenner 26 Styles

La nouveauté logicielle la plus visible est Muse Spark AI. Ce système d’intelligence artificielle apporte la traduction vocale en direct dans 14 nouvelles langues, pour un total de 20, avec notamment la prise en charge du mandarin, du hindi et de l’arabe. Meta ajoute aussi la navigation piétonne virage par virage, ce qui rapproche encore davantage ses lunettes d’un assistant embarqué.

L’IA pilote également une nouvelle fonction photo baptisée Dynamic Photo. L’outil sélectionne automatiquement la meilleure image dans une rafale afin d’éviter à l’utilisateur de trier manuellement plusieurs clichés pris à la volée. Meta cherche ici à rendre l’objet plus utile au quotidien.

Le modèle Starfire pousse plus loin cette logique de différenciation. Conçu avec Kylie Jenner, il embarque un design spécifique, une voix IA personnalisée, des plaquettes résistantes au maquillage et des accessoires exclusifs. Avec cette édition premium, Meta tente d’installer ses lunettes à la fois comme produit technologique et comme accessoire de mode.

Il est possible d’acheter les lunettes Meta Adventurer, Fury et Starfire sur le site de Meta dès aujourd’hui.

Meta sort de l’ombre de Ray-Ban

Pour la première fois, Meta vend des lunettes connectées estampillées de son propre nom, même si le logo du fabricant EssilorLuxottica reste présent sur la monture. L’objectif est de s’émanciper du co-marquage exclusif avec Ray-Ban, réduire le prix d’entrée et élargir plus vite le marché.

Cette stratégie pourrait encore s’accentuer dans les prochains mois. Meta réfléchit à une future version purement audio, sans caméra, afin d’abaisser davantage les coûts et de toucher un public plus large. En sens inverse, le groupe a temporairement mis en pause le développement de la reconnaissance faciale, un choix qui traduit une prudence accrue face aux enjeux de respect de la vie privée.

La distribution doit aussi jouer un rôle clé dans cette montée en puissance. En s’appuyant sur EssilorLuxottica et sur des revendeurs tiers, Meta cherche à sortir du cercle des passionnés de gadgets pour s’installer dans les circuits classiques de l’optique.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Lunettes Connectees Meta Blayzer Optics Gen 2 Matériel

Meta Ray-Ban : Meta dévoile ses lunettes connectées avec verres correcteurs

Meta smart glasses with Display Matériel

Meta : les lunettes connectées avec écran intégré fuitent juste avant le Meta Connect

Lunettes Ray-Ban Meta Matériel

Ray-Ban Meta : deux nouvelles lunettes connectées-IA en préparation

Lunettes Ray-Ban Meta Matériel

Meta prépare un pendentif IA et d’autres lunettes connectées

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Amazon Prime Day Promos

[Màjx3] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

23 Juin. 2026 • 16:35
0
Starfall

SpaceX lance Starfall, une capsule pour la fabrication en microgravité

23 Juin. 2026 • 16:10
0 Science

SpaceX a effectué le premier vol d’essai de Starfall, une capsule de forme plate conçue pour transporter des charges utiles en orbite...

Google Logo Icone Application

IA : Google investit 75 millions de dollars dans le studios de films A24

23 Juin. 2026 • 14:57
0 Internet

Google entre au capital du studio de films A24, notamment responsable du film d’horreur Backrooms qui cartonne actuellement au cinéma, avec...

John Wick Chapitre 4 Keanu Reeves

Keanu Reeves en négociations pour un nouveau film LEGO mêlant prises de vues réelles et animation

23 Juin. 2026 • 12:40
0 Geekeries

Keanu Reeves pourrait bientôt rejoindre l’univers LEGO dans un projet encore mystérieux développé par Universal Pictures....

Oracle

Oracle supprime 21 000 emplois en un an et reconnaît l’impact de l’IA sur ses effectifs

23 Juin. 2026 • 11:15
0 Business

Si l’on en croit un document remis à la SEC, Oracle a réduit ses effectifs mondiaux d’environ 21 000 postes sur son exercice...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Procès iCloud au Royaume-Uni : les utilisateurs pourraient se partager 4 milliards de dollars

Procès iCloud au Royaume-Uni : les utilisateurs pourraient se partager 4 milliards de dollars

23 Jun. 2026 • 18:09

image de l'article TSMC prépare une hausse des prix sur ses puces avancées : Apple, Nvidia et AMD concernés

TSMC prépare une hausse des prix sur ses puces avancées : Apple, Nvidia et AMD concernés

23 Jun. 2026 • 17:35

image de l'article Meta réagit à Apple qui prépare ses lunettes connectées

Meta réagit à Apple qui prépare ses lunettes connectées

23 Jun. 2026 • 17:00

image de l'article [Màjx3] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

[Màjx3] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

23 Jun. 2026 • 16:35

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site