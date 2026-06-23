Meta lance des lunettes connectées moins chères sous sa propre marque

Meta commercialise dès aujourd’hui ses premières lunettes connectées sous sa propre marque, sans s’abriter derrière l’étiquette Ray-Ban. Fabriquée par EssilorLuxottica, la gamme démarre à 309 euros, soit 110 euros de moins que les Ray-Ban Meta Gen 2, tout en ajoutant une nouvelle IA multilingue et une édition spéciale portée par Kylie Jenner.

Trois nouvelles lunettes connectées pour Meta

Meta décline son offensive en trois modèles. Les lunettes Adventurer et Fury ouvrent la gamme à 309 euros, tandis que les Starfire (le modèle en collaboration avec Kylie Jenner) coûtent 419 euros. La marque met aussi en avant 26 combinaisons de couleurs et de verres, avec une compatibilité pour verres correcteurs allant de -12 à +2,25.

La base technique, elle, ne bouge pas. Tous les modèles conservent une caméra de 12 mégapixels, l’enregistrement vidéo en 3K, 5 micros, 8 heures d’autonomie et jusqu’à 40 heures supplémentaires via l’étui. Meta ajoute en parallèle plusieurs retouches ergonomiques, dont des plaquettes de nez ajustables sur trois axes et des charnières à surextension pensées pour les têtes plus larges.

La nouveauté logicielle la plus visible est Muse Spark AI. Ce système d’intelligence artificielle apporte la traduction vocale en direct dans 14 nouvelles langues, pour un total de 20, avec notamment la prise en charge du mandarin, du hindi et de l’arabe. Meta ajoute aussi la navigation piétonne virage par virage, ce qui rapproche encore davantage ses lunettes d’un assistant embarqué.

L’IA pilote également une nouvelle fonction photo baptisée Dynamic Photo. L’outil sélectionne automatiquement la meilleure image dans une rafale afin d’éviter à l’utilisateur de trier manuellement plusieurs clichés pris à la volée. Meta cherche ici à rendre l’objet plus utile au quotidien.

Le modèle Starfire pousse plus loin cette logique de différenciation. Conçu avec Kylie Jenner, il embarque un design spécifique, une voix IA personnalisée, des plaquettes résistantes au maquillage et des accessoires exclusifs. Avec cette édition premium, Meta tente d’installer ses lunettes à la fois comme produit technologique et comme accessoire de mode.

Il est possible d’acheter les lunettes Meta Adventurer, Fury et Starfire sur le site de Meta dès aujourd’hui.

Meta sort de l’ombre de Ray-Ban

Pour la première fois, Meta vend des lunettes connectées estampillées de son propre nom, même si le logo du fabricant EssilorLuxottica reste présent sur la monture. L’objectif est de s’émanciper du co-marquage exclusif avec Ray-Ban, réduire le prix d’entrée et élargir plus vite le marché.

Cette stratégie pourrait encore s’accentuer dans les prochains mois. Meta réfléchit à une future version purement audio, sans caméra, afin d’abaisser davantage les coûts et de toucher un public plus large. En sens inverse, le groupe a temporairement mis en pause le développement de la reconnaissance faciale, un choix qui traduit une prudence accrue face aux enjeux de respect de la vie privée.

La distribution doit aussi jouer un rôle clé dans cette montée en puissance. En s’appuyant sur EssilorLuxottica et sur des revendeurs tiers, Meta cherche à sortir du cercle des passionnés de gadgets pour s’installer dans les circuits classiques de l’optique.