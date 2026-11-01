Test Laifen T1 Pro : un rasoir électrique qui soigne les détails

Dans une salle de bains, le rasoir électrique fait partie de ces appareils dont on attend surtout qu’ils simplifient le quotidien. Efficacité, confort et facilité d’entretien comptent autant, avec des besoins qui varient selon que l’on préfère un visage rasé de près ou une barbe bien dessinée. Après ses sèche-cheveux et ses brosses à dents électriques, Laifen s’attaque à ce marché en accordant une place particulière au design et à la motorisation. Le T1 Pro reprend cette approche dans un format fin, avec un corps en aluminium et deux têtes interchangeables pour raser et tondre. Proposé à moins de 140 sur Amazon, ce modèle compact parvient-il à réunir les qualités attendues d’un rasoir et d’une tondeuse ?

Un air d’Apple, de la boîte aux finitions

Le rapprochement avec Apple commence dès la boîte. La présentation du rasoir, l’agencement des accessoires et la sobriété de l’emballage évoquent le soin accordé au déballage des produits de la marque. Cette impression se prolonge avec l’appareil lui-même : des lignes épurées, une finition mate et des raccords discrets. Nous apprécions cette cohérence entre la présentation et le produit. Le positionnement haut de gamme s’exprime à travers des choix visibles, jusque dans la manière de mettre en valeur les accessoires.

Le boîtier est usiné dans un bloc d’alliage d’aluminium. Sa silhouette en T, composée d’un manche fin et d’une tête transversale, retrouve des proportions proches de celles d’un rasoir manuel. Le dessin laisse peu de place aux éléments décoratifs : le matériau et la forme suffisent à donner une identité au T1 Pro.

Avec ses 93 grammes annoncés, il reste léger malgré cette construction métallique. C’est un bon équilibre pour un appareil que l’on destine aussi bien à la salle de bains qu’à une trousse de toilette. Le choix de l’aluminium participe à la qualité perçue, mais il ne dit évidemment rien, à lui seul, de la durée de vie du moteur ou de la batterie.

Une grille précise, avec des limites sur les barbes denses

Le T1 Pro repose sur un moteur linéaire annoncé à 12 000 cycles par minute. Les poils traversent les ouvertures de la grille ArcBlade avant d’être coupés par les lames mobiles situées dessous. La cadence de cette mécanique est une donnée intéressante, mais la géométrie de la tête compte tout autant : ce modèle ne possède qu’un seul élément de rasage, avec une surface de travail relativement réduite.

Cette configuration favorise les interventions localisées. Elle permet de reprendre le haut des joues, de dégager une petite zone sous la lèvre ou de suivre le bord d’une barbe avec une bonne visibilité. Une tête compacte aide à maîtriser l’endroit où l’on intervient. Elle exige en contrepartie davantage de mouvements lorsqu’il faut parcourir tout le visage.

C’est sur une pilosité dense que les compromis apparaissent le plus nettement. Plusieurs passages peuvent être nécessaires pour uniformiser le résultat, notamment lorsque les poils sont couchés ou poussent dans des directions différentes. Le cou demande alors davantage d’attention. La longueur de la barbe ne suffit pas à déterminer la difficulté du rasage : une repousse courte, mais très serrée et épaisse, peut déjà solliciter fortement cette petite grille. Le chiffre de 12 000 cycles par minute ne doit donc pas être interprété comme la promesse d’un visage rasé en quelques gestes.

Le confort dépend aussi du nombre de reprises. La finesse de la grille ne garantit pas l’absence d’irritation, et appuyer davantage pour accélérer la coupe risque surtout de rendre le passage moins agréable. Une pression légère convient mieux à ce type de tête. Si les poils sont devenus longs, les raccourcir avec la tondeuse avant d’utiliser la grille permet d’aborder la finition dans de meilleures conditions. Le T1 Pro impose ainsi de choisir le bon accessoire et d’adapter le geste à la zone traitée.

La tondeuse rend le coffret plus intéressant

À nos yeux, la seconde tête est un élément déterminant dans l’intérêt du T1 Pro. Elle permet d’égaliser une barbe et de définir sa forme, puis de passer à la grille pour les zones à raser. La fixation magnétique simplifie ce changement d’accessoire. L’ensemble conserve un seul manche et un fonctionnement facile à comprendre, sans imposer deux appareils distincts pour ces opérations complémentaires.

Les trois sabots fournis proposent des longueurs de 2, 3 et 5 mm. Ce choix couvre plusieurs styles courants, de la barbe très courte à un résultat qui conserve davantage de matière. Chaque guide correspond à une longueur fixe : une fois celui-ci installé, il n’y a pas de molette à régler ni de position intermédiaire à surveiller.

Cette simplicité limite néanmoins les possibilités. Le passage de 3 à 5 mm laisse notamment de côté le réglage à 4 mm, et les ajustements très fins ne sont pas prévus. Pour entretenir toujours la même longueur, ce n’est pas forcément gênant. Pour réaliser des transitions progressives entre différentes zones ou modifier souvent son style, une tondeuse offrant davantage de réglages sera plus souple.

Il faut également distinguer les fonctions : le sabot détermine la longueur conservée, tandis que la grille sert à obtenir un résultat rasé. Les deux têtes ne procurent donc pas la même finition. C’est leur complémentarité qui justifie le coffret, à condition que ces deux gestes correspondent réellement à vos habitudes.

Autonomie : retenir les minutes plutôt que les mois

Laifen annonce 120 minutes d’autonomie. Nous préférons ce repère à la communication du fabricant sur quatre mois d’utilisation, qui dépend trop de la durée et de la fréquence des séances. Ces deux heures correspondent théoriquement à 60 séances de deux minutes ou à 24 séances de cinq minutes. Pour atteindre quatre mois avec des séances de deux minutes, il faudrait donc une utilisation environ un jour sur deux. Ces équivalences donnent un ordre de grandeur à partir des données constructeur ; l’autonomie réelle varie selon l’usage.

Le choix le plus appréciable reste la recharge en USB-C. Le connecteur se trouve à la base du manche et évite de réserver un câble propriétaire au seul rasoir. Pour les déplacements, c’est un accessoire de moins à prévoir lorsque l’on emporte déjà un câble compatible. Le coffret comprend le câble de recharge.

La recharge rapide apporte une solution de dépannage : selon Laifen, une minute de branchement suffit pour récupérer huit minutes d’utilisation. Cette promesse peut avoir plus d’intérêt au quotidien qu’une autonomie exprimée en mois, notamment lorsque l’appareil se retrouve déchargé juste avant de partir. Elle ne renseigne toutefois pas sur le temps nécessaire à une recharge complète.

Un entretien accessible, sans station de nettoyage

Le T1 Pro est certifié IPX7 et prévu pour un usage sur peau sèche ou humide. Sa tête amovible permet d’accéder aux résidus de coupe, puis de rincer les éléments. L’entretien ne repose pas sur une station volumineuse ou des cartouches spécifiques : il reste à la charge de l’utilisateur, avec peu de matériel à conserver autour du lavabo.

Après le rinçage, il faut laisser les pièces sécher avant de refermer et de ranger l’appareil. Le port USB-C doit lui aussi être sec avant de brancher le câble. La grille demande enfin un minimum de précautions : une pièce aussi fine peut être endommagée par une pression inadaptée. Le capuchon de protection garde donc son utilité entre deux utilisations, même lorsque le rasoir reste à la maison.

Des accessoires à mieux ranger pour voyager

Le mode voyage verrouille le fonctionnement pour éviter une mise en marche accidentelle dans les bagages. Le coffret standard réunit le rasoir, les deux têtes, les trois sabots, un capuchon de protection et le câble USB-C. Le nécessaire est présent, mais les petites pièces demandent un rangement adapté.

Nous regrettons l’absence d’une pochette pour réunir les accessoires. Les trois sabots sont indépendants et le capuchon ne protège que la tête de rasage. À ce niveau de prix, une solution permettant de tout emporter ensemble aurait été bienvenue. Il faut aussi veiller à protéger les dents de la tondeuse lorsqu’elle est détachée du manche.

Laifen propose une housse de protection à 25,99€ et un support de rangement à 24,99€, tous deux vendus séparément. Le support sert à maintenir l’appareil debout ; la recharge passe directement par le port USB-C. Ces compléments peuvent convenir à ceux qui veulent un ensemble assorti, mais ils alourdissent le budget.

Notre avis : une proposition cohérente à moins de 150€

À 140€ sur Amazon, contre 159,99 € sur la boutique de Laifen, nous trouvons l’offre intéressante pour un utilisateur qui emploiera régulièrement les deux têtes. Le supplément consacré à la présentation et aux matériaux a alors un sens, puisqu’il accompagne un coffret réellement utile à sa routine. Si une seule fonction vous intéresse, la comparaison avec un appareil spécialisé mérite davantage d’attention.

La différence avec le P3 Pro illustre bien cet arbitrage. Affiché à 199,99 € sur le site français (160€ sur Amazon), celui-ci dispose d’une tête à trois éléments et d’une double motorisation linéaire, davantage orientées vers le rasage complet. Le T1 Pro conserve, lui, l’intérêt de la tonte et des finitions dans un format élancé. Il faut choisir selon le travail à effectuer, plutôt que considérer le T1 Pro comme une version simplement moins chère du P3 Pro.

Des têtes remplaçables, avec un coût à prévoir

Laifen référence séparément les têtes de remplacement : 34,99 € pour la tête de rasage et 39,99 € pour la tête tondeuse. Cette possibilité permet de renouveler la partie coupante sans racheter le manche. Elle ne suffit pas à établir un coût annuel d’entretien, car la durée de vie des lames dépend de l’usage et du soin apporté au nettoyage. Au moment de commander, il faut également vérifier la disponibilité de la variante correspondant à la finition du rasoir.