Depuis plusieurs années, les objets connectés liés à la santé ont quitté le simple terrain du gadget. Les montres surveillent le rythme cardiaque, le sommeil, l’activité physique ou encore certains signaux respiratoires. Les tensiomètres connectés se sont démocratisés. Les applications de suivi sportif ou nutritionnel se sont multipliées. Dans ce contexte, la balance connectée occupe une place particulière : elle reste l’un des objets les plus simples à intégrer dans une routine quotidienne, mais aussi l’un des plus mal compris. Pendant longtemps, elle s’est contentée d’afficher un chiffre, parfois accompagné d’un pourcentage de masse grasse plus ou moins fiable. Or, le poids seul raconte rarement toute l’histoire.

Une personne peut perdre deux kilos sans vraiment améliorer sa composition corporelle. Une autre peut voir son poids stagner tout en gagnant du muscle et en perdant de la graisse. Un sportif peut afficher un IMC élevé alors que son état de forme est excellent. À l’inverse, une silhouette mince peut cacher une masse musculaire faible ou une graisse viscérale trop importante. C’est précisément sur cette limite que Withings travaille depuis des années : transformer la balance en véritable outil de suivi, capable de donner du contexte, des tendances et des signaux plus utiles qu’un simple nombre affiché au réveil.

Nous avions déjà testé la première Withings Body Scan. À l’époque, le produit nous avait marqués par sa richesse fonctionnelle : composition corporelle segmentée, ECG à 6 dérivations, âge vasculaire, score de santé nerveuse et poignée intégrée pour améliorer la précision des mesures. La Body Scan première du nom avait clairement changé notre perception de ce qu’une balance connectée haut de gamme pouvait proposer. Mais elle restait aussi un produit exigeant, coûteux, parfois un peu intimidant pour qui voulait simplement suivre son poids.

Avec la Withings BodyScan 2, la marque française reprend cette base et pousse le concept encore plus loin. Le discours change légèrement : Withings ne présente plus seulement son appareil comme une balance connectée premium, mais comme une station de santé et de longévité à domicile. Le terme peut faire sourire, tant il est aujourd’hui utilisé dans l’univers du bien-être et de la tech santé. Pourtant, après plusieurs jours d’utilisation, on comprend mieux l’idée. La BodyScan 2 ne cherche pas seulement à dire combien l’on pèse. Elle veut expliquer comment le corps évolue, comment la répartition entre masse grasse et masse musculaire se modifie, comment certains indicateurs cardio-métaboliques se comportent, et quels signaux méritent d’être suivis dans la durée.

Vendue 499,95€, la Withings BodyScan 2 ne s’adresse clairement pas à tout le monde. C’est un produit haut de gamme, pensé pour les utilisateurs qui veulent aller plus loin dans le suivi de leur santé, les sportifs, les personnes en perte de poids, celles qui veulent surveiller leur composition corporelle, ou encore les profils attentifs à leur santé cardiovasculaire. Pour un simple suivi du poids, une balance bien moins chère suffira. Mais si l’on accepte son positionnement ambitieux, la BodyScan 2 devient un appareil beaucoup plus intéressant qu’un pèse-personne connecté classique.

Un design toujours premium, mais une expérience plus confortable

La Withings BodyScan 2 conserve l’identité visuelle de la première génération. On retrouve une large plateforme en verre, une finition sérieuse, un poids conséquent et cette poignée rétractable qui distingue immédiatement le produit d’une balance connectée plus traditionnelle. L’ensemble inspire confiance. La balance ne donne jamais l’impression d’être fragile ou approximative. C’est important, car à ce niveau de prix, l’objet doit aussi justifier son positionnement par sa construction.

La poignée reste l’élément central de l’expérience. Elle n’est pas là pour faire joli. Elle embarque des électrodes et permet de faire circuler les signaux de mesure dans le haut du corps. C’est ce qui autorise une analyse segmentée beaucoup plus complète qu’avec une balance classique équipée uniquement d’électrodes sous les pieds. Les balances d’entrée ou de milieu de gamme doivent souvent extrapoler une partie importante des résultats. Ici, la BodyScan 2 peut distinguer plus finement les jambes, les bras, le tronc et l’abdomen.

La nouveauté la plus agréable concerne l’écran intégré directement dans la poignée. Sur la première Body Scan, l’écran était placé sur la base, comme sur une balance traditionnelle. Cela fonctionnait, mais obligeait à regarder vers le bas pendant que les données défilaient. Avec la BodyScan 2, l’information remonte naturellement au niveau des mains. L’écran couleur de 3,2 pouces affiche les étapes, les mesures en cours et les principaux résultats de manière beaucoup plus lisible. C’est un vrai progrès, surtout lorsque l’on effectue le scan complet, qui peut durer environ 90 secondes.

Ces 90 secondes peuvent sembler longues pour une pesée, mais elles sont cohérentes avec l’ambition du produit. On ne monte pas sur la BodyScan 2 comme sur une balance classique. On se positionne, on saisit la poignée, on reste immobile, puis on laisse l’appareil collecter toute une série de données. L’expérience ressemble davantage à un mini-bilan quotidien qu’à une pesée rapide. Cela demande un peu de discipline, mais Withings a réussi à rendre la procédure suffisamment fluide pour qu’elle ne devienne pas pénible.

Installation et application : un écosystème toujours aussi solide

L’installation passe par l’application Withings, disponible sur iOS et Android. Comme souvent avec les produits de la marque, la configuration se fait rapidement. La balance se connecte au Wi-Fi et au Bluetooth, puis synchronise automatiquement les données après chaque mesure. Il n’est donc pas nécessaire d’ouvrir l’application à chaque fois, ce qui est essentiel pour un objet destiné à être utilisé régulièrement.

L’application reste l’un des grands points forts de Withings. Elle présente beaucoup d’informations, mais sans tomber dans une interface illisible. Les données sont regroupées par catégories, les courbes permettent de suivre les tendances, et les explications accompagnent les mesures les plus techniques. C’est important, car la BodyScan 2 génère énormément de données. Sans une bonne application, le produit deviendrait rapidement confus.

Pour les utilisateurs d’iPhone, la compatibilité avec l’écosystème Apple reste évidemment un avantage. Les données peuvent être synchronisées avec l’app Santé, ce qui permet de les croiser avec celles d’une Apple Watch ou d’autres accessoires. Le suivi cardio, notamment l’ECG, est un sujet désormais familier dans l’univers des objets connectés. iPhoneAddict avait déjà évoqué une étude comparant l’affichage des données ECG de plusieurs appareils portables. La BodyScan 2 s’inscrit dans cette même tendance : proposer des signaux utiles au quotidien, sans se substituer à un médecin.

Il faut toutefois mentionner Withings+, l’abonnement maison qui accompagne certains services avancés. Ce point mérite d’être surveillé. À près de 500 €, on peut légitimement attendre que l’essentiel des fonctions reste accessible sans coût supplémentaire. L’abonnement peut avoir du sens s’il apporte de vraies analyses, des programmes personnalisés ou un accompagnement plus poussé, mais il ne doit pas donner l’impression de verrouiller une partie importante de l’expérience.

Plus de 60 indicateurs, mais tous n’ont pas la même importance

Withings met en avant plus de 60 biomarqueurs et indicateurs personnalisés. Sur le papier, c’est impressionnant. Dans la pratique, tous ne seront pas suivis avec la même attention. Certains intéressent surtout les utilisateurs très investis dans leur santé ou leur performance physique. D’autres sont plus faciles à comprendre au quotidien. C’est l’un des enjeux de ce type de produit : éviter l’effet « tableau de bord d’avion », où l’utilisateur se retrouve face à trop de chiffres sans savoir lesquels comptent vraiment.

Le premier niveau reste évidemment le poids, mais ce n’est pas le plus intéressant. La BodyScan 2 mesure aussi la masse grasse, la masse musculaire, la masse osseuse, l’eau corporelle, la graisse viscérale, le métabolisme de base ou encore l’âge métabolique. Le vrai intérêt vient surtout de la composition corporelle segmentée. La balance peut analyser différentes zones du corps, ce qui permet de comprendre si une évolution concerne plutôt les jambes, les bras, le tronc ou l’abdomen.

Pour une personne qui fait du sport, qui suit une sèche, une prise de masse ou une perte de poids, cette approche change beaucoup de choses. Une baisse du poids n’est pas forcément une bonne nouvelle si elle s’accompagne d’une perte musculaire trop importante. À l’inverse, un poids stable peut cacher une recomposition corporelle positive, avec plus de muscle et moins de graisse. La BodyScan 2 aide justement à sortir de cette lecture simpliste du poids.

Nous avons particulièrement apprécié la manière dont l’application remet les données dans leur contexte. Les courbes sont plus parlantes qu’une mesure isolée. On comprend rapidement qu’il ne faut pas se focaliser sur une variation d’un jour à l’autre, mais plutôt regarder l’évolution sur plusieurs semaines. C’est là que la balance devient utile : elle permet de suivre une tendance, pas de tirer une conclusion définitive après une seule pesée.

Composition corporelle : le vrai intérêt pour le sport et la perte de poids

La composition corporelle est sans doute l’un des usages les plus concrets de la BodyScan 2. Beaucoup d’utilisateurs veulent perdre du poids, mais la question la plus importante est rarement « combien ». Elle est plutôt « quoi ». Perdre de l’eau, du muscle ou de la graisse n’a pas du tout la même signification. Une balance basique ne fait pas cette différence. Une balance à impédance d’entrée de gamme le fait parfois de manière très approximative. La BodyScan 2, grâce à sa poignée et à ses mesures segmentées, offre une lecture beaucoup plus détaillée.

La graisse viscérale mérite une attention particulière. Contrairement à la graisse sous-cutanée, visible sous la peau, la graisse viscérale se situe autour des organes. Lorsqu’elle est excessive, elle est associée à un risque cardio-métabolique plus important. Le fait de pouvoir suivre cet indicateur dans le temps est donc plus utile que de se concentrer uniquement sur le poids ou l’IMC. L’IMC reste une donnée simple, mais elle est trop grossière pour décrire correctement la réalité d’un corps.

La BodyScan 2 peut aussi intéresser les personnes qui suivent un traitement ou une stratégie de perte de poids rapide. Withings met notamment en avant l’intérêt du suivi de la masse musculaire pour les utilisateurs de traitements de type GLP-1. Sans encadrement adapté, une perte de poids rapide peut s’accompagner d’une fonte musculaire. Dans ce contexte, un suivi segmenté peut aider à vérifier si la masse maigre se maintient, si l’entraînement est suffisant, ou si l’alimentation doit être ajustée.

Il faut toutefois garder la tête froide : la BodyScan 2 ne remplace pas un bilan médical, une analyse DEXA ou un suivi par un professionnel. Mais elle donne une information régulière, accessible, et suffisamment détaillée pour améliorer la compréhension de son évolution corporelle. C’est sa grande force.

Santé cardiovasculaire : là où la BodyScan 2 se distingue vraiment

La partie cardiovasculaire est l’un des aspects les plus impressionnants de la BodyScan 2. La balance ne se contente pas de mesurer la fréquence cardiaque. Elle propose un ECG à 6 dérivations, une estimation de l’âge vasculaire, une analyse de la rigidité artérielle via la vitesse d’onde de pouls, ainsi que de nouveaux indicateurs comme l’âge du cœur ou la performance de pompage cardiaque.

L’ECG à 6 dérivations permet notamment de détecter des signes compatibles avec la fibrillation auriculaire. Le résultat doit évidemment être interprété avec prudence. Il ne s’agit pas d’un diagnostic médical complet, mais d’un signal pouvant encourager à consulter en cas d’anomalie. C’est exactement le rôle que doivent jouer les objets de santé connectée : alerter, accompagner, suivre, mais jamais remplacer un professionnel.

L’âge vasculaire était déjà l’un des indicateurs intéressants de la première Body Scan. La BodyScan 2 conserve cette approche et l’enrichit avec une lecture plus large de la santé cardiovasculaire. L’âge du cœur est particulièrement parlant pour le grand public. Plutôt que de présenter uniquement des valeurs techniques, l’application traduit certains résultats dans un indicateur plus compréhensible. C’est efficace, à condition de ne pas le prendre comme une vérité absolue. Un score est un repère, pas un verdict.

La notification de risque d’hypertension est également intéressante. La balance ne remplace pas un tensiomètre, mais elle peut détecter des schémas physiologiques susceptibles de justifier une vérification. Sur ce point, la BodyScan 2 rejoint une tendance plus large du marché. iPhoneAddict avait par exemple évoqué les alertes d’hypertension de l’Apple Watch dans certains pays. On voit bien que les objets connectés cherchent désormais à identifier des signaux faibles, avant que l’utilisateur ne découvre un problème lors d’un contrôle médical ponctuel.

Métabolisme et longévité : une promesse séduisante, mais à interpréter avec prudence

Withings insiste beaucoup sur la dimension « longévité » de la BodyScan 2. Le mot est vendeur, mais il est aussi délicat. La balance propose des indicateurs liés au métabolisme, à la graisse viscérale, à l’âge métabolique, à la santé cellulaire ou encore à la résilience au glucose. L’objectif est de donner une vision plus globale de l’état du corps, au-delà du poids ou du cardio.

La résilience au glucose est l’un des indicateurs les plus ambitieux. La BodyScan 2 ne mesure pas directement la glycémie comme le ferait un capteur dédié ou une analyse sanguine. Elle cherche plutôt à fournir un signal indirect, construit à partir de plusieurs données physiologiques. Il faut donc le prendre pour ce qu’il est : un outil de suivi et de sensibilisation, pas une mesure médicale de glycémie.

Ce type de donnée peut néanmoins avoir un intérêt réel s’il est bien présenté. Beaucoup d’utilisateurs ne font pas le lien entre sommeil, activité physique, alimentation, stress et métabolisme. Une balance capable de regrouper plusieurs indicateurs peut aider à mieux comprendre ces interactions. Par exemple, une période de mauvaise récupération, d’alimentation déséquilibrée et de baisse d’activité peut finir par se voir dans les tendances corporelles et cardio-métaboliques.

La BodyScan 2 marche donc sur une ligne fine. Elle doit donner envie de mieux se suivre sans tomber dans l’obsession des chiffres. Elle doit vulgariser des notions complexes sans les simplifier à l’excès. Dans l’ensemble, Withings s’en sort bien grâce à une application claire et à des explications accessibles, mais les utilisateurs devront garder en tête que ces indicateurs servent surtout à observer des tendances.

Santé nerveuse, SpO2 et hydratation : des données secondaires, mais pas inutiles

La santé nerveuse faisait déjà partie des originalités de la première Body Scan. Lors de son annonce, iPhoneAddict avait d’ailleurs souligné la capacité de la balance connectée Withings à mesurer l’activité nerveuse. Avec la BodyScan 2, Withings poursuit cette idée en analysant certains signaux au niveau des pieds et des mains.

Le score de santé nerveuse repose sur des mesures indirectes liées à la réponse électrodermale. Dit plus simplement, l’appareil observe certains signaux physiologiques pouvant refléter l’activité du système nerveux autonome. Là encore, il faut éviter les conclusions trop rapides. Une mesure isolée ne suffit pas à dire quoi que ce soit de définitif. En revanche, une tendance inhabituelle ou persistante peut devenir un élément à discuter avec un professionnel de santé, notamment chez des profils à risque.

La SpO2, ou saturation en oxygène, est mesurée via un capteur PPG intégré dans la poignée. On retrouve une logique proche de celle des montres connectées. La mesure ne sera pas forcément centrale pour tous les utilisateurs, mais elle complète le tableau général. L’hydratation, elle, est plus directement utile pour comprendre certaines variations de poids ou de composition corporelle. Une hausse ou une baisse rapide peut parfois venir de l’eau corporelle plutôt que d’une vraie modification de la masse grasse.

Par rapport à la première Body Scan, qu’est-ce qui change vraiment ?

La comparaison avec la première Body Scan est indispensable, car la BodyScan 2 n’arrive pas sur un terrain vierge. La première génération était déjà très complète, au point que nous l’avions qualifiée de produit allant bien au-delà d’une simple balance connectée. Elle proposait déjà la composition corporelle segmentée, l’ECG, l’âge vasculaire, la santé nerveuse et une poignée équipée d’électrodes.

La BodyScan 2 améliore surtout l’expérience et enrichit les mesures. L’écran dans la poignée rend l’utilisation plus agréable. Les nouveaux indicateurs cardio-métaboliques donnent davantage de profondeur au suivi. La notion d’âge du cœur, la notification de risque d’hypertension, les mesures liées à la performance cardiaque et l’accent mis sur le métabolisme donnent au produit une orientation plus globale.

En revanche, la différence ne sera pas forcément suffisante pour tout le monde. Si vous possédez déjà la première Body Scan et que vous l’utilisez principalement pour suivre votre poids, votre masse grasse et quelques indicateurs cardio, le passage à la BodyScan 2 n’est pas indispensable. Si, en revanche, vous voulez les nouveaux scores, une meilleure lisibilité, un suivi cardio-métabolique plus complet et une expérience plus aboutie, cette nouvelle version a de vrais arguments.

La BodyScan 2 s’inscrit aussi dans une longue évolution de la gamme Withings. La marque avait déjà montré son avance avec la Body Cardio, que nous avions testée dans notre article Withings Body Cardio : la balance qui sait tout de votre santé, ou presque. La BodyScan 2 apparaît comme l’aboutissement actuel de cette stratégie : faire de la balance un objet de prévention et de suivi global, pas seulement un accessoire de pesée.

Précision des mesures : le bon usage fait toute la différence

Withings annonce une précision de poids à 50 grammes, ce qui est excellent pour une balance grand public. Mais la vraie question concerne surtout les mesures par impédance. Comme toutes les balances de ce type, la BodyScan 2 dépend des conditions d’utilisation. L’hydratation, l’heure de la journée, la température de la peau, l’activité sportive récente, la consommation d’alcool, la caféine ou encore la posture peuvent influencer certains résultats.

Pour obtenir des tendances fiables, il faut donc adopter une routine stable. Le mieux est de se peser à la même heure, idéalement le matin, dans des conditions comparables, pieds propres et secs, en restant immobile et en tenant correctement la poignée. Ce n’est pas une contrainte énorme, mais c’est indispensable pour éviter de mal interpréter les variations.

Nous insistons sur ce point, car une balance aussi complète peut donner une fausse impression de certitude. Plus il y a de chiffres, plus on peut être tenté de les considérer comme parfaitement exacts. Or, ce n’est pas la mesure isolée qui compte le plus, mais la tendance. Si la masse grasse baisse progressivement sur plusieurs semaines, si la masse musculaire se maintient, si la graisse viscérale diminue, alors l’information devient pertinente. Une variation ponctuelle d’un jour à l’autre n’a pas la même valeur.

Une balance familiale, mais pas forcément grand public

La BodyScan 2 peut être utilisée par plusieurs personnes, avec reconnaissance automatique des profils. C’est un point important, car le prix élevé devient plus acceptable si plusieurs membres d’un foyer utilisent réellement l’appareil. Les données sont ensuite attribuées au bon compte, ce qui permet à chacun de suivre son évolution de manière privée.

L’autonomie annoncée, jusqu’à un an selon Withings, est également un bon point. Une balance connectée doit se faire oublier. Si elle nécessite une recharge trop fréquente, elle perd une partie de son intérêt. Ici, l’usage quotidien reste simple : la balance est posée dans la salle de bain, elle se connecte automatiquement, elle synchronise les données, et l’utilisateur peut consulter ses résultats dans l’application.

Mais malgré cette simplicité, la BodyScan 2 n’est pas vraiment un produit grand public au sens large. Son prix, la densité des données et la richesse des mesures la destinent surtout à des utilisateurs motivés. Ceux qui veulent uniquement connaître leur poids ou suivre une tendance basique peuvent se tourner vers des modèles moins chers de la gamme Withings. La BodyScan 2 vise un public plus exigeant, prêt à regarder ses courbes, à comprendre ses indicateurs et à utiliser ces données dans la durée.

Notre verdict sur la Withings BodyScan 2

La Withings BodyScan 2 (499€ sur Amazon) est l’une des balances connectées les plus complètes que nous ayons pu prendre en main. Elle reprend les bases solides de la première Body Scan et les enrichit avec une expérience plus confortable, des indicateurs cardio-métaboliques plus nombreux et une orientation santé encore plus assumée. L’écran intégré dans la poignée améliore vraiment l’usage, la composition corporelle segmentée reste l’un des meilleurs arguments du produit, et le suivi cardiovasculaire place cette balance dans une catégorie à part.

Ce n’est pas un produit parfait pour autant. Le tarif de 499,95 € est élevé. L’abonnement Withings+ peut faire grincer des dents si certaines fonctions avancées deviennent trop dépendantes de lui. Les mesures doivent être interprétées avec prudence. Et la promesse de longévité, bien que séduisante, doit rester dans le champ du suivi et de la prévention, pas du diagnostic.

Mais prise pour ce qu’elle est, la BodyScan 2 est une réussite. Elle ne remplace pas un médecin, un bilan sanguin, un tensiomètre ou un examen clinique. Elle ne rendra personne en meilleure santé par magie. En revanche, elle peut aider à mieux comprendre son corps, à suivre des tendances invisibles avec une balance classique, à surveiller sa composition corporelle, et à repérer certains signaux qui méritent de l’attention.

La vraie valeur de la BodyScan 2 ne se trouve donc pas dans le poids affiché, mais dans tout ce qui l’entoure. C’est une balance pensée pour celles et ceux qui veulent arrêter de regarder uniquement un chiffre et commencer à comprendre ce qu’il signifie. Pour ce public, Withings propose aujourd’hui l’un des appareils les plus aboutis du marché.