Test AFERIY P280 : jusqu’où peut-elle remplacer une prise secteur ?

À la maison, on branche ses appareils sans vraiment y penser. Il suffit pourtant d’une coupure de courant, d’un week-end loin du réseau ou de quelques travaux dans un endroit non raccordé pour que ce geste banal devienne un problème. C’est à ce besoin que répondent les stations d’énergie portables : disposer d’une réserve d’électricité que l’on peut déplacer plutôt que dépendre de la prise la plus proche. L’AFERIY P280 s’inscrit dans cette logique, avec la promesse de servir aussi bien de solution de secours à la maison que d’accompagner les escapades en van. Reste à voir quelle liberté elle apporte réellement, et à quelles conditions.

Une réserve d’électricité dans un seul boîtier

La P280 rassemble dans une même unité la batterie, les prises et les commandes nécessaires à son fonctionnement. L’intérêt est de retrouver des branchements familiers, sans avoir à composer soi-même une installation électrique. Notre avis porte sur la P280 sans batterie d’extension, avec sa réserve intégrée et l’ensemble de ses possibilités de branchement.

Son apparence reste sobre : un boîtier anthracite aux angles arrondis, un dessus recouvert d’un revêtement souple et deux poignées intégrées sur les côtés. Quatre pieds en caoutchouc complètent cette présentation utilitaire en stabilisant l’ensemble sur son support.

L’organisation des commandes suit la même logique. La façade accueille l’écran, les ports USB et les sorties basse tension, tandis que les prises secteur et les entrées de recharge sont réparties sur les côtés. Les câbles ne se concentrent donc pas tous devant l’afficheur. Celui-ci rassemble le niveau de batterie, les puissances entrante et sortante ainsi qu’une estimation du temps restant. Des boutons physiques permettent d’activer les différents groupes de sorties : le téléphone n’est pas indispensable pour les manipulations courantes. Une petite lampe frontale complète l’équipement, notamment pour retrouver un branchement lorsque l’éclairage de la pièce n’est plus disponible.

Cette conception tout-en-un a toutefois une contrepartie lorsqu’il faut déplacer la station. Avec 21,6 kg pour 39,8 × 28 × 31,5 cm, la P280 se transporte davantage qu’elle ne se promène. Ses poignées permettent une prise à deux mains, mais les escaliers ou le chargement dans un coffre demandent un effort. Dans un van ou un atelier, son format convient surtout à une installation qui reste en place plusieurs heures. Pour des déplacements répétés, le poids devient bien plus contraignant.

Les branchements latéraux demandent aussi de prévoir de la place autour du boîtier, aussi bien pour les câbles que pour la ventilation. Nous apprécions la façade dégagée, mais cette disposition interdit de juger l’encombrement sur les seules dimensions de la station. L’estimation du temps restant affichée à l’écran réclame également un peu de recul : elle reste indicative, surtout lorsque la consommation varie ou que la batterie approche de sa limite.

Un câble secteur, un câble solaire MC4 vers XT90 et la documentation accompagnent la P280. Notre exemplaire nous a également été fourni avec les panneaux solaires pliables AFERIY AF-S400A1. Ceux-ci ne sont pas inclus dans la version vendue sans panneaux.

Treize sorties : l’USB-C fait une vraie différence

La connectique est l’un des aspects les plus convaincants de cette P280. Au-delà des trois prises secteur, elle donne accès à des sorties adaptées aux ordinateurs portables, aux accessoires USB et aux équipements 12 V. Voici les caractéristiques de la version européenne, à distinguer des configurations vendues sur d’autres marchés.

Caractéristique AFERIY P280 seule Batterie 2 048 Wh, cellules LiFePO4 Sortie secteur 3 prises 220–240 V, 2 800 W annoncés au total, onde sinusoïdale pure USB-C 2 ports jusqu’à 140 W et 2 ports jusqu’à 20 W USB-A 2 ports 5 V / 2,4 A, soit 12 W chacun Sorties 12 V 1 prise allume-cigare 10 A, 2 DC5521 de 3 A et 1 XT60 de 25 A Recharge secteur Jusqu’à 1 800 W Recharge solaire 2 entrées XT90 avec MPPT, jusqu’à 600 W chacune, soit 1 200 W au total Limites par entrée solaire 11,5 à 55 V, 20 A maximum, dans la limite de 600 W Alimentation de secours Commutation annoncée inférieure à 10 ms Poids et dimensions 21,6 kg ; 39,8 × 28 × 31,5 cm

Les deux ports USB-C de 140 W constituent à nos yeux le meilleur atout de cette connectique. Pour un ordinateur compatible, ils permettent de se passer du chargeur secteur et de réserver les prises 230 V à d’autres appareils. La puissance réellement obtenue dépend du protocole accepté par l’ordinateur et du câble utilisé : un port de 140 W ne fournit pas automatiquement cette puissance à chaque machine.

Les deux USB-C supplémentaires, limités à 20 W, conviennent aux appareils moins exigeants. Les USB-A de 12 W sont plus modestes : ils gardent leur intérêt pour les accessoires et les recharges sans urgence, mais ne constituent pas le meilleur choix pour un téléphone compatible avec une recharge USB-C plus rapide.

La sortie XT60 de 12 V et 25 A correspond, elle, à une puissance théorique maximale de 300 W. Elle s’adresse surtout aux utilisateurs qui possèdent déjà des équipements basse tension adaptés. La tension d’alimentation, la polarité et le câblage restent à vérifier avant tout branchement. Enfin, la générosité de la connectique ne doit pas induire en erreur : les puissances maximales des différentes sorties ne s’additionnent pas librement.

Une puissance confortable pour l’électroménager, mais pas sans limites

Les 2 800 W annoncés donnent à la P280 une marge utile pour les besoins ponctuels de cuisson, de bricolage ou de petit électroménager. Une bouilloire de 2 000 W ou une friteuse consommant environ 2 400 W font partie des appareils qu’elle peut alimenter. C’est précisément ce qui nous plaît dans cette station : elle ne réserve pas son énergie à une accumulation de petites recharges, mais permet aussi d’utiliser des appareils nettement plus exigeants.

Il faut néanmoins distinguer puissance et autonomie. Les watts indiquent ce que la station peut fournir à un instant donné ; les wattheures représentent sa réserve d’énergie. Pouvoir alimenter un appareil gourmand ne signifie pas pouvoir le faire fonctionner toute la journée.

Les trois prises secteur partagent également la puissance disponible. Elles ne délivrent pas chacune 2 800 W. Une bouilloire et un radiateur peuvent donc dépasser ensemble les possibilités de la P280, même si chaque appareil fonctionne séparément. Les moteurs demandent une vigilance supplémentaire, car leur démarrage peut provoquer un appel de puissance supérieur à leur consommation habituelle.

Le comportement sous forte charge est moins convaincant. À proximité de ses limites, la P280 peut réduire sa tension pour contenir la puissance plutôt que couper immédiatement. Dans le cas d’une bouilloire consommant 3 000 W sur le réseau, la puissance tombe ainsi autour de 2 600 W. Une tension inférieure à 180 V apparaît également dans les mesures sous forte charge. La version de l’application associée à ces mesures ne propose pas de désactiver cette régulation.

Cette baisse de tension constitue pour nous une vraie limite. Une résistance chauffante peut simplement chauffer moins vite ; un moteur ou une électronique de commande ne réagit pas nécessairement de la même manière. La sortie sinusoïdale pure annoncée ne garantit pas, à elle seule, une tension constante dans toutes les situations.

Nous recommandons donc de garder une marge sous la puissance maximale, plutôt que d’accumuler les appareils jusqu’au déclenchement des protections. Les 2 800 W apportent de la souplesse, pas une compatibilité universelle avec toutes les charges.

Autonomie : environ 1,7 à 1,9 kWh réellement restitués

Les 2 048 Wh nominaux ne se retrouvent pas intégralement aux prises : la conversion électrique et le fonctionnement de la station consomment une partie de la réserve. L’énergie restituée atteint 1 740 Wh sous une charge constante de 200 W et 1 892 Wh sous 2 000 W. Ces chiffres concernent la station seule. Les valeurs de performance reprises dans cet article proviennent d’essais externes, et non de mesures réalisées par notre rédaction.

Ces résultats représentent respectivement environ 85 % et 92 % de la capacité nominale. Le rendement varie donc selon la charge et le protocole ; il ne se résume pas à un pourcentage unique. Avec un petit appareil utilisé longtemps, la consommation interne de la station pèse proportionnellement davantage. Avec une charge élevée, la décharge est plus courte et cette consommation ne représente pas la même part du bilan.

Le tableau suivant traduit ces réserves en durées de fonctionnement calculées. À 200 W et 2 000 W, le calcul repose sur les quantités d’énergie indiquées ci-dessus. À 500 W et 1 000 W, il retient une hypothèse de 1 800 Wh utiles. Ces durées sont des estimations, pas quatre essais d’autonomie supplémentaires.

Consommation constante Énergie retenue pour le calcul Durée indicative 200 W 1 740 Wh sous une charge de 200 W Environ 8 h 42 500 W Hypothèse de 1 800 Wh utiles Environ 3 h 36 1 000 W Hypothèse de 1 800 Wh utiles Environ 1 h 48 2 000 W 1 892 Wh sous une charge de 2 000 W Environ 57 minutes

La différence entre les usages est nette. Un ensemble informatique consommant 200 W dispose de plusieurs heures de fonctionnement dans ce calcul. Un chauffage de 2 000 W en continu épuise, lui, la réserve en moins d’une heure. La P280 dépanne donc pour chauffer ponctuellement, mais nous ne la recommandons pas pour maintenir une pièce chauffée pendant une longue coupure.

Une forte puissance utilisée brièvement change complètement le bilan. Un appareil consommant 2 000 W pendant cinq minutes utilise, par calcul, environ 167 Wh à sa prise. Préparer ponctuellement de l’eau chaude ne mobilise ainsi qu’une fraction de la réserve. Ce n’est pas seulement la puissance de l’appareil qui compte, mais le temps pendant lequel il la demande.

Réfrigérateur et box Internet : deux situations très différentes

Avec un réfrigérateur, la puissance inscrite sur l’appareil ne suffit pas à calculer l’autonomie. Le compresseur alterne fonctionnement et arrêt, tandis que la température ambiante et les ouvertures de porte modifient la consommation. C’est l’énergie consommée sur une journée représentative qui donne une base utile, pas une promesse d’autonomie identique pour tous les modèles.

À l’inverse, une petite box met en évidence le poids de la consommation interne. Avec les sorties AC activées sans appareil branché, celle-ci se situe autour de 15 W dans le relevé retenu. Une consommation constante de 15 W représente, par calcul, 360 Wh sur vingt-quatre heures, soit près de 18 % de la capacité nominale avant même d’alimenter la box. Il s’agit d’une extrapolation à partir de cette puissance, pas d’un essai de vingt-quatre heures.

Désactiver les sorties inutilisées est donc un réflexe utile. Pour un appareil compatible, employer directement l’USB-C ou une sortie DC évite aussi de passer par le 230 V puis par un chargeur externe. Cela ne supprime pas toutes les pertes, mais permet de ne pas faire fonctionner une chaîne de conversion dont on n’a pas besoin.

Recharge secteur : près de deux heures pour repartir avec une batterie pleine

AFERIY annonce jusqu’à 1 800 W en entrée secteur et un passage de 0 à 80 % en 55 minutes. Les temps de recharge sont un peu plus longs : environ 65 à 70 minutes pour atteindre 80 %, puis 1 h 53 à 1 h 55 pour une recharge complète dans les mesures retenues. La dernière partie de la charge avance donc moins vite que le début.

Comptez environ deux heures pour une recharge complète avant un départ. C’est l’un des points forts de la P280 : elle récupère sa réserve en cours de journée, sans rester branchée jusqu’au lendemain. Nous apprécions cette rapidité, particulièrement utile pour remettre la station à disposition entre deux utilisations.

Le réglage de la puissance de recharge apporte une souplesse tout aussi appréciable. Il permet de réduire la puissance appelée lorsque d’autres appareils sollicitent déjà le circuit électrique, ou simplement lorsque rien ne presse. La vitesse maximale n’est donc pas imposée à chaque branchement. Réduire la puissance ne garantit toutefois pas l’arrêt de la ventilation.

Le bilan énergétique est moins flatteur que le seul rendement de décharge. Le scénario associant une recharge complète à une décharge sous 200 W donne environ 2 250 Wh prélevés au réseau pour 1 740 Wh restitués, soit 77 % sur le cycle charge-décharge. Ce pourcentage reste propre à ce protocole. Il rappelle néanmoins que stocker de l’électricité entraîne des pertes : pour déplacer sa consommation vers des heures moins chères, il faut les intégrer au calcul, et pas seulement comparer les tarifs du kilowattheure.

Le solaire est un atout, à condition de bien dimensionner les panneaux

Les deux entrées XT90 acceptent chacune jusqu’à 600 W, avec une régulation MPPT, pour un total de 1 200 W de recharge solaire. Cette double entrée est un bon point pour un van ou une installation temporaire. Nous apprécions la possibilité de raccorder deux ensembles de panneaux séparés, sans devoir tout concentrer sur une seule entrée.

Le choix des panneaux ne peut toutefois pas se limiter à leur puissance. Chaque entrée accepte de 11,5 à 55 V, avec un courant maximal de 20 A et un plafond de 600 W. La notice du fabricant avertit de ne pas dépasser 55 V. Des connecteurs compatibles ne suffisent donc pas à garantir qu’un montage conviendra.

Un raccordement en série doit notamment rester dans les limites de tension, en tenant compte de la tension à vide du montage et des conditions d’utilisation prévues. Le nombre de panneaux, pris isolément, ne permet pas de conclure. Avant tout branchement, leurs caractéristiques électriques doivent correspondre aux limites de la station.

Les 1 200 W sont une capacité d’entrée, pas une production garantie.

L’orientation, les ombrages et l’ensoleillement déterminent la puissance réellement fournie par les panneaux. La division de 2 048 Wh par 1 200 W ne donne donc pas un temps de recharge réaliste à elle seule. Aucun chronométrage à pleine puissance solaire n’est établi ici : nous ne retenons pas de durée de recharge solaire comme résultat de test. Pour dimensionner l’installation, c’est l’énergie récupérable au fil de la journée qui compte.

La P280 accepte également une recharge combinant secteur et solaire, avec un plafond indiqué de 2 000 W pour la station seule. Cette valeur est distincte des annonces concernant les configurations avec extension. Les 1 800 W du secteur et les 1 200 W des entrées solaires ne s’additionnent donc pas pour fournir 3 000 W à la batterie.

AFERIY AF-S400A1 : des panneaux pliables pratiques à transporter

Nous avons reçu la P280 avec un panneau AFERIY AF-S400A1. Nous apprécions particulièrement sa présentation : une fois repliés, il prend la forme d’une mallette plate, avec un revêtement extérieur gris à l’aspect textile et une poignée de transport. Ce format facilite le rangement, tandis que la poignée évite d’avoir à saisir le panneaux par les bords pour le déplacer. L’ensemble est bien pensé pour passer du coffre de la voiture à l’emplacement choisi pour la recharge, puis être rangé après utilisation.

Il est doté en plus d’une pochette de rangement intégrée, qui permet de garder le câble avec le panneau plutôt que de le transporter séparément. Elle abrite aussi un hub équipé de ports USB, regroupant ainsi le câble et la connectique au même endroit.



Le format pliable ne signifie toutefois pas poids plume : AFERIY annonce 9,8 kg par panneau. La poignée a donc une véritable utilité, même si le portage sur une longue distance reste contraignant.

Une fois les volets dépliés, les béquilles réglables permettent d’incliner les panneaux vers le soleil sans chercher un support improvisé. Chaque AF-S400A1 affiche une puissance nominale de 400 W. Comme pour toute recharge solaire, cette valeur ne correspond pas à une production constante : l’orientation, les ombres et l’ensoleillement restent déterminants. Leur intérêt est surtout de pouvoir installer une surface de captation lorsque l’on s’arrête, sans imposer un montage permanent sur le véhicule.

En voiture, un appoint plutôt qu’une recharge complète

La recharge automobile reste nettement plus lente. La notice situe la puissance habituelle d’une prise allume-cigare autour de 90 à 120 W ; le relevé fourni pour la P280 se place à environ 105 W sur un port. Avec une réserve de plus de 2 kWh, quelques heures de route ne suffisent donc pas à remplir une batterie vide.

C’est un appoint utile entre deux étapes, mais pas une solution principale de recharge. Le câble automobile est à prévoir séparément selon la notice. Celle-ci met également en garde contre la décharge de la batterie du véhicule : récupérer de l’énergie dans la P280 ne doit pas empêcher de redémarrer ensuite.

Une alimentation de secours intéressante pour quelques appareils

Intercalée entre le secteur et les appareils, la P280 prend automatiquement le relais sur batterie en cas de coupure. AFERIY annonce un temps de commutation inférieur à 10 ms ; la mesure à l’oscilloscope fournie est de 9,5 ms. Cette fonction UPS ajoute un intérêt concret à la station pour un bureau, une box ou des équipements réseau, au-delà de son utilisation loin d’une prise.

Elle ne doit néanmoins pas être assimilée à une garantie universelle de continuité. Certaines alimentations sont plus sensibles que d’autres. Pour un NAS ou un poste de travail important, nous recommandons de vérifier le comportement de l’ensemble avant de compter sur la station pendant une panne réelle.

Autre détail à connaître : la documentation du mode UPS demande une charge inférieure à 2 400 W en fonctionnement sur le circuit de dérivation du secteur pour la version 220–240 V. Cette limite ne doit pas être confondue avec les 2 800 W annoncés en sortie sur batterie.

La fonction protège les appareils raccordés à la station ; elle ne transforme pas la P280 en alimentation automatique de tout le logement. Pour secourir des circuits fixes, une installation adaptée par un professionnel est nécessaire. Il ne faut jamais tenter de réinjecter l’énergie des sorties de la P280 dans une prise murale de la maison.

Une ventilation audible et quelques bruits à prendre en compte

La P280 n’a pas de moteur thermique, mais sa ventilation reste bien audible. Le niveau maximal atteint 46 dB à un mètre dans un scénario de charge et d’alimentation d’appareils. Une autre mesure donne 43,6 dB en recharge, sans préciser la même distance : ces deux résultats ne sont pas directement comparables. Ils ne justifient pas de présenter la station comme silencieuse en toutes circonstances.

Le mode de recharge silencieuse ne supprime pas non plus tout bruit : les ventilateurs peuvent encore fonctionner par intermittence. Un léger tic-tac avec les sorties AC activées fait aussi partie des comportements relevés. Dans une pièce calme, le confort sonore ne dépend donc pas seulement de la ventilation à pleine puissance.

Nous sommes moins exigeants sur ce point dans un garage que près d’un lit. Pour une utilisation nocturne, la discrétion compte autant que l’autonomie, et la P280 demande un emplacement approprié. L’enfermer pour étouffer le bruit n’est pas une solution : il faut préserver sa ventilation.

Une application complète, mais une connexion à surveiller

L’application rassemble le niveau de charge, les flux d’énergie et les commandes des groupes de sorties. Elle permet également de régler la puissance de recharge, de programmer des plages horaires, de définir certaines limites de charge ou de décharge et d’effectuer les mises à jour logicielles. Nous apprécions surtout le contrôle de la recharge : il apporte davantage qu’une simple copie de l’écran de la station sur le téléphone.

Durabilité : une batterie LiFePO4 et une garantie à enregistrer

AFERIY annonce plus de 4 000 cycles avec environ 80 % de capacité restante pour les cellules LiFePO4. C’est un engagement intéressant pour un équipement rechargé régulièrement. Ce chiffre reste une annonce du fabricant, pas une durée de vie démontrée pour l’ensemble de la station. Il ne signifie pas non plus que la capacité reste inchangée jusqu’au dernier cycle.

La longévité de la station dépend également de son électronique, de ses connecteurs et des conditions d’utilisation. La garantie commerciale AFERIY prévoit deux ans de base, complétés par cinq années supplémentaires après enregistrement pour cette catégorie de station. Les sept ans mis en avant nécessitent donc une démarche, ainsi que la conservation de la preuve d’achat.

Notre avis sur l’AFERIY P280 : privilégier la polyvalence, sans surestimer l’autonomie

La boutique française AFERIY affiche la P280 à 859€, sans panneau solaire ni batterie supplémentaire. Avec le code kulturegeekP280 bénéficiez de 25€ de réduction. Pour le panneau solaire portable, il faudra débourser 599€ (-25€ avec le code kulturegeekPV)

À ce prix, la polyvalence est le principal argument de la P280. Ses USB-C de 140 W, ses deux entrées solaires et sa recharge complète proche de deux heures composent un ensemble cohérent pour alimenter de l’électronique plusieurs heures, puis utiliser ponctuellement un appareil plus gourmand. Nous apprécions surtout de retrouver dans un seul boîtier plusieurs types de branchements : la capacité de la batterie ne constitue qu’une partie de l’intérêt du produit.

Ses limites sont tout aussi concrètes. Les 21,6 kg compliquent les déplacements fréquents, la ventilation interdit de promettre une discrétion absolue et la réduction de tension sous forte charge demande de garder une marge.

Notre avis est favorable pour alimenter quelques appareils bien choisis, pas pour maintenir tout un logement sans changement pendant une panne. Sans extension, la P280 reste une station de 2 kWh : généreuse pour l’électronique et les usages intermittents, beaucoup plus vite épuisée par le chauffage ou une cuisson prolongée. C’est dans cette utilisation ciblée que son équilibre entre puissance, réserve d’énergie et connectique nous convainc le plus.